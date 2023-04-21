Книги в цифре и в бумаге. Ваше мнение!

Одним из двигателей цивилизации бесспорно стало изобретение в 15 веке книгопечатания. И с тех пор тиражи книг росли как снежный ком. Люди, тратя немалые средства, собирали книги дома. Никогда не пустовали и общественные библиотеки.

Но с появлением компьютеров и смартфонов, чтение начало переходить в цифровой формат. Многие утверждали, что печатные книги скоро вообще исчезнут, ведь намного удобнее читать в телефоне и не носить с собой целый том. А еще это экологично и серьезно экономит деньги.

Однако библиотеки и книжные магазины продолжают работать. А в Кирове уже в 25-й раз проходит конкурс «Вятская книга года».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы читаете бумажные книги?

- Да, конечно. Записан в библиотеку

- Да, покупаю издания в магазинах

- Нет, читаю в электронном виде

- Книги не читаю, смотрю телевизор

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: bnkirov.ru

Часть ул. Спасской в Кирове Вятская торгово-промышленная палата предлагает сделать пешеходной в выходные дни. На участке от Володарского до Ленина хотят проводить различные праздники, фестивали и ярмарки.

Реализация этого плана уже всерьез обсуждается на заседаниях оргкомитета по подготовке к 650-летию Кирова. Президент Вятской ТПП Усенко доложил, что прорабатывается вопрос организации пешеходного и автомобильного движения, подключения коммуникаций, содержания и уборки территории. Старт проекта планируется на 13 мая, в день открытия туристического сезона в Кировской области. А 14 мая планируется запустить программу творческо-культурных событий.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы поддерживаете перевод части ул. Спасской в пешеходный режим по выходным дням?

- Да, на старинной улице Кирова ярмарки и фестивали будут привлекательны – 6 голосов (13,6%)

- Нет, перекрытие движения создаст неудобства для жителей и организаций – 16 голосов (36,4%)

- Театральная площадь – лучшее место для мероприятий. И не нужно закрывать движение. – 22 голоса (50,0%)

Статью «Арбат, да не тот» читайте в субботнем номере «Вятского края».