Клан Мамаевых не смог узаконить незаконную реконструкцию здания в Советске

В конце мая Советский районный суд отказал в иске дочери «первого коммуниста» области Сергея Мамаева - Нине, которая пыталась узаконить самовольную реконструкцию принадлежащего ей здания по адресу: г. Советск, ул. Ленина, 98.

Кроме того, на днях суд отклонил заявление Нины Мамаевой об изменении порядка и способа исполнения решения суда от ноября 2020 года по устранению нарушений правил и требований противопожарной безопасности в этом здании. Судебное решение состоялось по иску районной прокуратуры.

Несмотря на прошедшие судебные заседания, эта история еще далека от завершения. Дочь первого секретаря обкома КПРФ отказывается признавать за собой вину в незаконной реконструкции бывшей конторы Советской автоколонны. По словам самого Мамаева, всё это происки его политических противников. А местные журналисты заваливают своими запросами уполномоченные инстанции, желая узнать, как удалось дочери Сергея Павлиновича без достаточных на то законных оснований фактически удвоить площадь здания и не понести при этом никакой ответственности.

Особняк за копейки

Дом, который построил… нет, не Джек, а неизвестный архитектор, до недавнего времени был типовым для советского периода двухэтажным зданием конторы автоколонны № 1581, возведенным из силикатного кирпича. Рядовое и ничем не примечательное строение.

Во времена правления Советским районом Сергея Мамаева автоколонна вошла в банкротный штопор. А когда будущий первый секретарь обкома КПРФ уже ушел со своего поста, контору автоколонны с торгов купил тогдашний соратник Мамаева Анатолий Максименко. Точнее, не он сам, а принадлежащая ему Северная металлическая компания (Семеко). Как пояснил корреспонденту «ВК» Анатолий Филиппович, он приобретал здание для размещения в нем районного отделения КПРФ, хотя на тот момент там уже работал фирменный магазин «Уржумка».

К слову сказать, как вспоминает Максименко, это был не первый шаг во благо компартии. На его предприятие в то время были устроены некоторые сотрудники областного отделения КПРФ и получали соответствующую зарплату.

Тогда Максименко активно поддерживал Сергея Мамаева (и не только деньгами). Благодаря его помощи у последнего появилась первая иномарка «Хонда». А в 2010 - 2011 годах он продал (по настоятельным просьбам Мамаева, как сказал Анатолий Филиппович) дочери Сергея Павлиновича и здание на ул. Ленина, 98.

К тому времени помимо «Уржумки» в здании располагались офис адвоката Надежды Мамаевой (жены Сергея Павлиновича), магазин спецодежды ее родственника и районная организация КПРФ. Последнюю в 2009 - 2010 годах тогда уже первый секретарь обкома активно пытался выселить из занимаемых помещений (об этом рассказал тогдашний секретарь районного отделения КПРФ). Но то ли совесть не позволила ему довести это дело до конца, то ли побоялся общественного резонанса, который бы таким шагом обязательно был вызван, но райком остался на месте.

В 2015 - 2016 годах здание было реконструировано. Вместо двухэтажного оно стало четырехэтажным. Возникли цокольный и мансардный этажи. Да и в длину оно приросло на треть. В результате общая площадь выросла с 300 кв. метров до 737 «квадратов». А к офисным добавились и жилые помещения с гаражом, где, как утверждают жители Советска, живет сама Нина Сергеевна. Хотя в целом здание сохранило за собой статус «коммерческой недвижимости».

К тому времени уже заканчивался депутатский срок Мамаева в Госдуме РФ. Вполне вероятно, что для проведения реконструкции депутат использовал возможности, которые ему давал федеральный статус, а, может, он задействовал связи в бизнес-кругах Советска, которые у него сохранились со времени, когда он был главой района.

Впрочем, сам Сергей Мамаев категорически отрицает свою причастность к делам дочери.

- Моя общественно-политическая деятельность, как руководителя фракции КПРФ в Заксобрании и советника Геннадия Зюганова, создает лишь проблемы для дочерей, - прокомментировал он ситуацию одному из региональных изданий. - На семьи дочерей всегда пытались оказать давление - начиная от огромного количества внеплановых проверок и заканчивая клеветническими публикациями не только в анонимных телеграм-каналах, но и в официальных СМИ, которые связаны с правительством Кировской области госконтрактами. И это давление всегда усиливается в предвыборный год.

Реконструкция довела до статьи

Индивидуальное строительство в Советске уже давно ведется «как бог на душу положит». Кто-то старается придать ему видимость легитимности, а кто-то ею вообще не заморачивается.

Возможно, и на дом, который достроила Мамаева, никто не обратил бы внимания, если бы не недоброжелатели главного областного коммуниста.

Какое-то время ему удавалось купировать их происки, вероятно, за счет дружбы с бывшим вице-губернатором Андреем Плитко. Но чиновника «ушли» из правительства после возбуждения на него уголовного дела за взятку, и Мамаев вновь оказался один на один с недругами. А уж они-то своего не упустили и «ужалили» в самое незащищенное место - начали информационную кампанию против нелегальной реконструкции здания на ул. Ленина, 98, его дочерью.

И вот что самое интересное - повели они её по тем же лекалам, по которым борется со своими врагами сам Мамаев, то есть стали писать запросы в муниципальные органы власти, районную и областную прокуратуру, в министерство строительства Кировской области. И результат не замедлил сказаться.

Региональный минстрой в мае 2020 года установил, что данное здание «эксплуатируется без разрешения на ввод его в эксплуатацию». «Управлением принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Мамаевой Н.С. по части 5 ст. 9.5 КоАП РФ».

Пока суд да дело

После этого начались судебные дрязги. Сначала по иску районной прокуратуры в ноябре 2020 года Советским районным судом было принято решение об устранении нарушений правил противопожарной безопасности в реконструированном здании.

Суд указал, что при самовольном изменении планировки не были сделаны эвакуационные выходы из помещений. Что-то Нина Сергеевна в силу своих возможностей поправила, но не всё. Поэтому в ответ на её просьбу об изменении порядка и способа исполнения судебного решения ей в июне этого года было отказано.

А вот ранее, в конце мая, завершился «пшиком» еще один судебный процесс. На сей раз его инициатором выступила сама Нина Мамаева. Ей потребовалось узаконить дополнительные площади, которыми здание приросло после реконструкции.

Но для этого истцу нужно было доказать законность проведенных процедур, и Мамаева в ходе судебного заседания предъявила разрешение № RU43531101-33 от 7 мая 2015 года на реконструкцию объекта капитального строительства - «двухэтажного административного здания по указанному адресу, площадью 300 кв. метров», якобы выданное администрацией муниципального образования «Советское городское поселение» сроком до 7 мая 2017 года.

Однако, как потом оказалось, данного разрешения горадминистрация, похоже, не выдавала. По крайней мере, в муниципальном архиве его пока не нашли. Более того, в журнале регистрации корреспонденции не значатся ни заявление от Нины Мамаевой о выдаче разрешения на реконструкцию от 7 мая 2015 года, ни её же заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 9 сентября 2016 года.

Зато есть отказ от городских чиновников в разрешении на ввод данного объекта в эксплуатацию.

Естественно, при таких обстоятельствах суд отклонил мамаевский иск. Хотя, как указано на сайте районного суда, это решение истцом оспаривается.

Ни шатко ни валко

В связи с этим естественным образом возникают вопросы. И в первую очередь - к прокуратуре Советского района.

Ранее она, как писал «Вятский край» в сентябре прошлого года, принимала активное участие в деле о «сиротских домах» Советска. Тогда районный прокурор Сергей Бузмаков из-за выявленных нарушений был готов выселить всех сирот из занимаемых ими квартир. Здесь же он ограничился только иском по нарушениям противопожарной безопасности.

В ответ на звонок «ВК» он сказал, что иск подан, решение по нему принято и сейчас дело за судебными приставами. Какие-то другие шаги со стороны надзорного ведомства он комментировать не стал.

Но ведь офисно-торговое здание, в которое внесены значительные (в том числе конструктивные) изменения и которое не имеет никаких документов, свидетельствующих о его безопасности для всех, кто там находится и кто туда приходит, является условно-опасным. Почему же его эксплуатация до сих пор не остановлена? Отвечать на этот вопрос прокурор не захотел.

Не сказал Сергей Бузмаков и о том, почему прокуратура подала иск только на нарушение требований противопожарной безопасности, а не о принципиальной оценке законности реконструкции здания, после чего (как это обычно бывает) выносится решение о сносе незаконных строений.

Не смог прокомментировать это и новый глава города Советска Владимир Порубов. Он только заметил, что «всё должно делаться по закону». Впрочем, с него и «взятки гладки»: на свой пост он избран совсем недавно и далеко не во все городские проблемы погружен.

Также редакции ничего не известно о том, закончилось ли вынесением штрафа возбуждённое по ходатайству регионального минстроя административное дело в отношении Нины Мамаевой.

А вот всплывшее на суде разрешение на реконструкцию здания, которого никто из городских чиновников, похоже, не давал, должно, на наш взгляд, стать объектом пристального внимания со стороны как судебных, так и правоохранительных органов. Уж не подделку ли подсунула суду мамаевская дочь?

Таким образом, у компетентных органов есть в этом деле над чем работать. Вот только захотят ли?

Иван ТРОФИМОВ.

Фото автора.