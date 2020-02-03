Кировскую область посетили члены рабочей группы Госсовета «Образование и наука»

На этой неделе в Киров приехали московские чиновники. Многочисленный их десант произошел в рамках подготовки доклада для президента РФ по вопросам образования. На протокольном языке мероприятие носило название «выездное совещание по подготовке совместного расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию по вопросу «О повышении роли субъектов Российской Федерации в подготовке кадров для экономики и социальной сферы».

Дать оценку проблемам, имеющимся в российском образовании, собрались помощник президента РФ Игорь Левитин, советник президента России Александра Левицкая, замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, два губернатора, работающих в Госсовете по направлению «Образование»: Кировской области - Игорь Васильев и Новосибирской области - Андрей Травников, который к тому же является руководителем рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и наука», а также другие «государевы люди». Всего было порядка двадцати «иноземных» гостей, не считая приглашенной кировской публики.

Пока москвичи катались по городу, посещая учебные заведения, в мероприятии прослеживался некоторый «драйв». Они побывали в школе № 26, центре дистанционного образования, Вятском электромашиностроительном техникуме и ВятГУ. Все эти заведения, действительно, могут по праву претендовать на звание «образовательной витрины» нашего региона. Гости знакомились с работой образовательных учреждений, им показывали достижения, дети рассказывали о том, как здорово здесь учиться, и т. д.

Но когда в Детском космическом центре началось обсуждение проблем, «живость» пропала, доклады в основном оказались скучными и неинтересными (к тому же большая их часть звучала на том «птичьем языке», на котором привыкли говорить нынешние чиновники). Каких-то судьбоносных решений принято не было, как не было и дискуссии по отдельным положениям, которые войдут в доклад президенту. А потому после того, как приглашенные начали расходиться, советник губернатора области и депутат Законодательного собрания Анатолий Чурин дал этому совещанию итоговую оценку: «Результат не стоит тех ресурсов, которые на него потрачены».

Дошли руки до сельских школ

И всё же нельзя сказать, что мероприятие прошло совсем уж впустую. На нем перед высокими гостями на примере Кировской области были поставлены проблемы, о которых, судя по всему, некоторые из них услышали впервые. В публичную плоскость были вынесены предложения, сформулированные в рамках рабочей группы, по отдельным наболевшим вопросам, которые до этого не были достоянием общественности.

В докладе губернатора Кировской области Игоря Васильева немало времени было уделено теме сельских школ, количество которых в России, по данным Росстата, составляет 57 процентов от общего числа. Они в большей своей части малокомплектные. Как следствие, денег на них выделяется мало.

В нынешней системе образования процветает бухгалтерский подход к финансированию учреждений - «подушевой», когда объем средств зависит от количества учащихся.

Многие из таких школ располагаются в зданиях, построенных еще в советское время и рассчитанных на большое количество учащихся. Сегодня, в связи с сокращением сельского населения, а соответственно - детей, часть помещений пустует, но при этом их отапливают, в них подается электричество, они нуждаются в уборке. У органов местного самоуправления, на чьем балансе обычно числятся такие школы, денег на эти расходы не хватает. И новое здание построить невозможно. Опять по той же причине - из-за нехватки денег.

Во времена губернаторства Никиты Белых данная проблема обсуждалась и было принято решение о ликвидации малокомплектных школ. Социальные последствия такого шага в расчет не принимались. Сегодня, слава богу, либеральные новации успеха не имеют, и никто даже не заикается о закрытии сельских образовательных учреждений. И в этом, надо признать, большой плюс для нынешней региональной власти в глазах населения.

Но первопричина всех бед - недостаточное финансирование - не устранена, а потому проблему нужно как-то решать. В Кировской области для этого стали создавать в районах сеть опорных школ, которые подчиняются уже не местной власти, а региональному министерству образования. Сельские школы стали их филиалами. В основном (хотя и не до конца) вопрос с финансированием удалось решить. Вот только такой опыт, как заметил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк, не всем подходит. Далеко не все регионы или отдельные учебные заведения готовы перейти «под крыло» региональной власти.

Бесплатное питание осталось без денег?

С темой сельских школ тесно связана другая проблема - переход на бесплатное горячее питание для младших школьников. Эту идею высказал президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Сегодня оно оформлено в виде поручения и как таковое стало обязательным к исполнению всеми органами власти, как в центре, так и на местах.

Пока в федеральном бюджете на организацию бесплатного питания заложено только 20 млрд. рублей (эта цифра еще нигде не звучала, на этом совещании она была названа впервые). По мнению Вячеслава Никонова, этой суммы явно не хватит, чтобы закрыть вопрос. Правда, присутствовавшие в зале чиновники уточнили, что деньги пока выделены только на этот год и исключительно для тех регионов, где с 1 сентября уже готовы кормить младшеклассников бесплатно. Но, по мнению главы думского комитета, президента нужно проинформировать о тех финансах, которые выделены на исполнение его поручения.

Впрочем, тема бесплатного питания не заканчивается только деньгами. Как заметил Виктор Басюк, все школы страны можно разделить на три категории: где есть полноценный пищеблок, где пищеблок буфетного типа и где нет вообще никакого. Если первые две с поставленной президентом задачей худо-бедно справятся, то последние - никогда. А в этом случае нет финансирования и нет бесплатных горячих обедов. Из этого вытекает предложение для решения Госсовета: предусмотреть в выделяемых деньгах ту часть, которую школы могут направить на создание собственного пищеблока или ремонт имеющегося.

Во всей этой истории интересен тот факт, что министерство просвещения РФ не знает ни точного количества школ, где необходимо создать пищеблоки, ни, соответственно, средств, которые потребуются на это. Но, как заверил Виктор Басюк, «работа по сбору и обобщению данных начата».

Экзамен

на профмастерство

Во время посещения Вятского электромашиностроительного техникума у Андрея Травникова, как рассказал он сам, возникла эмоциональная дискуссия с мастером этого учебного заведения. Вопрос, который стал предметом обсуждения, - отсутствие единой методики оценки знаний будущих специалистов. Позднее, на совещании, его еще раз озвучила директор техникума Маргарита Казакова.

Как оказалось, сегодня для того, чтобы выдать выпускнику техникума корочки специалиста, можно применить два подхода для оценки его профессиональных знаний и умений. Во-первых, при помощи независимой системы оценок, которую формируют центры компетенций. Последние должны создаваться промышленными предприятиями, куда идут выпускники из учреждения профессионального образования. Но таких центров нет. Не хотят работодатели их создавать. Это беда не только Кирова, но и других регионов. Во-вторых, сдать итоговый экзамен можно по стандартам WorldSkills. Но и здесь есть свои сложности.

В общем, единые профессиональные стандарты, которыми ранее руководствовалось профобразование, из Закона об образовании убрали, а вместо них нового действующего механизма не предложили.

Выступление руководителя кировского техникума вновь обратило внимание собравшихся на беду современной России - несовершенное нормотворчество. То, о чем рассказала Маргарита Казакова, показывает открывающиеся в связи с отменой некоторых норм лакуны. Но есть и обратная сторона - излишняя регламентация всего и вся. Это, например, имеет место в отношении сельских школ. Об этом рассказал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

По словам главы нашего региона, к малокомплектным школам предъявляются те же требования по помещениям, оборудованию, метражу, безопасности и пр., как и к обычным городским образовательным учреждениям. А это не совсем правильно. Как считает Игорь Васильев, нужно пересмотреть эти нормы и учесть специфику сельских школ. Смягчить для них требования.

А вот вопрос о возвращении в систему высшего образования педагогических вузов так и остался без ответа. Ни помощник президента РФ Игорь Левитин, ни губернатор Кировской области Игорь Васильев так и не сказали, что это нужно сделать. Более того, глава нашего региона полагает, что ВятГУ вполне справляется с задачей подготовки учителей. Хотя на заседании Совета по русскому языку, которое состоялось в конце прошлого года, этой теме было уделено немалое внимание, а Минпрос получил задание проработать вопрос об отмене «болонской системы» в отношении обучения будущих школьных педагогов.

Сергей СМОЛИН.