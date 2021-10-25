Кировским инвалидам помогают освоить новые профессии

Не так давно в Кирове побывала делегация из Москвы. Ее возглавляла директор Центра лечебной педагогики, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Битова.

Даже исходя из названия ее должности понятно, что интересовали москвичей специализированные социальные учреждения нашей области. В частности, Битовой показали Кирово-Чепецкий дом-интернат, Мурыгинский детский дом-интернат «Родник», центр медицинской реабилитации для детей «Айболит». Во время их посещения ей рассказали об образовании и о трудо­устройстве молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В ходе визита московские гости особо отметили успешный опыт сотрудничества домов-интернатов с профессиональными образовательными учреждениями Кирова, в частности с Кировским многопрофильным техникумом.

Самые старательные студенты

Когда я приехал в техникум, там шел обычный учебный день. Замдиректора по учебно-методической работе Елена Гиберт, с которой мы договорились о встрече, сказала, что сегодня занятий с молодыми людьми из домов-интернатов нет (они приедут завтра), но можно посетить мастерские, где учатся ребята из кировских коррекционных школ.

Вообще, по словам замдиректора, в техникуме проходят обучение более 600 ребят. Готовят их в основном по строительным специальностям, но в луз­ском филиале учебного заведения можно освоить и такие профессии, как медсестра, контролер-кассир, тракторист-машинист сельхозпроизводства.

С 2003 года в техникуме проходят обучение дети с ОВЗ из кировских коррекционных школ. А с 2018-го по инициативе регионального министерства социального развития реализуется проект по получению рабочих профессий воспитанниками домов-интернатов, в частности Мурыгинского и Новомедян­ского.

Как заметила Елена Гиберт, назвать воспитанников этих интернатов детьми нельзя. К ним приходит контингент 20 - 35 лет. Все они с отклонениями в умственном развитии. Однако, несмотря на свой диагноз, эти люди способны освоить рабочие профессии. Девушки обучаются в швейных мастерских, ребята - в столярных и штукатурных.

В процессе обучения приходится, конечно, учитывать особенности этих студентов, но техникум уже давно наработал методики их обучения, а многие мастера работают с ними уже не один десяток лет.

Одним из таких мастеров является Александр Маркелов, который преподает столярное дело. Он пришел в учительскую после звонка на перемену.

- Хочу отметить особенную мотивированность ребят с ОВЗ на получение профессии, - поделился он своим опытом. - На теоретических занятиях приходится больше использовать наглядных пособий. На практических - показывать процесс лично. Для них важно видеть, что и как делает мастер. Наглядный пример, так сказать.

По словам мастера, найти с этими учениками общий язык - не проблема. Они всё понимают, всё воспринимают с большой ответственностью. И есть только одна особенность - не давать им бездельничать на занятиях.

- Когда они отдыхают, когда без дела - для них худший вариант, - отметил Александр Владимирович. Поэтому, как он считает, процесс обучения не должен ограничиваться стенами техникума. В интернатах нужно также обеспечивать воспитуемых фронтом работ, чтобы они смогли закреплять и развивать полученные навыки и умения.

И с этой мыслью Александра Маркелова согласна другой педагог, которая также оказалась в учительской в эту перемену, - мастер штукатурных работ Римма Кодолова.

- Недавно я выпустила группу из «Родника», сегодня занимаюсь с теми, кто из Мурыгинского дома-интерната, - говорит она. - Не скажу, что с этими ребятами работать сложнее, чем из коррекционных школ. Просто у них ниже уровень подготовки. Они как первоклассники. Я даже обращаюсь к ним: «Ребята», хотя им за тридцать. В отличие от столярного дела, штукатурам в интернатах есть чем заниматься. Они там помогают делать ремонт, даже за стенами учреждения работают.

Но, по словам мастера, если они какое-то время всё же остаются не у дел, то всё забывают, хотя привитые в техникуме навыки быстро восстанавливаются, когда появляется работа.

Мысль о том, что полученная в техникуме профессия не пропадает даром, подтвердила и замдиректора Елена Гиберт. По ее словам, руководство учебного заведения выезжало в дома-интернаты и знакомилось с тем, чем занимаются их выпускники. Девушки, которых в техникуме научили шить, изготавливают там и занавески, и постельное белье, и другие швейные изделия. Благодаря этому они чувствуют свою востребованность, свою причастность к жизни коллектива. А это, безусловно, шаг в сторону их социализации.

Разные дороги в профессию

Вот и московская делегация отметила, что уровень знаний и профессиональных умений воспитанников и подопечных домов-интернатов вполне достойный. Наверное, стоит согласиться с таким выводом. И не только потому, что визитерам из столицы продемонстрировали лучшее (разве могло быть иначе?), но еще и потому, что профессиональным обучением здесь дело не ограничивается. Региональное министерство соцразвития работает и по другим направлениям социализации людей с ОВЗ.

По информации министерства, во всех домах-интернатах Кировской области есть свои мастерские, где подопечные учатся шить, занимаются плотницким, столярным и малярным делом. Изделия местных умельцев украшают комнаты и холлы, а некоторые даже попадают на творческие выставки.

Константин Козлов, к примеру, живет в Рублевском доме-интернате 15 лет. За это время благодаря его трудолюбию и творческому подходу появилось большое количество моделей автомобилей, выполненных из дерева, картона и других подручных материалов.

- Сейчас Константин трудо­устроен в доме-интернате рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Ко всем задачам он подходит с большой ответственностью, его работы всегда выполняются аккуратно и очень качественно. Сами проживающие говорят, что у Константина золотые руки, - отметила директор Марианна Палий.

А вот в Новомедянском интернате специалисты минсоцразвития отметили работу выпускницы Кировского многопрофильного техникума Татьяны Пестовой. Она вместе со специалистом по социальной работе интерната Натальей Белоноговой уделяет много времени швейному делу. Сейчас Татьяна самостоятельно изготавливает концертные костюмы, игрушки, умело пользуется оборудованием, вышивает, а также помогает другим подопечным осваивать швейное дело.

Но не только занятия в ма­стерских при интернатах и обучение в техникуме дают возможность инвалидам получить рабочие навыки. Так, например, недавно в Кировском городском комплексном центре социального обслуживания населения открылась новая столярная мастерская. Занятия в ней ведет профессионал, мастер своего дела - инструктор по труду Евгений Шаклеин. Уже готовы первые работы - кормушки для птиц. В планах у ребят - изготовление полок для цветов, кухонных разделочных досок, фоторамок и предметов декора.

- В центре каждый может выбрать для себя занятие по душе, то, что ему ближе, и развиваться в выбранном направлении. Для молодых инвалидов доступны различные виды творческой деятельности - новая столярная мастерская, продолжают работать швейная и гончарная мастерские, инструкторы по труду помогают осваивать ребятам кулинарное мастерство и театральное искусство, - рассказал директор центра Александр Якименко.

Нашли себя на производстве

Естественно, все профессиональные навыки и умения лишь тогда чего-то стоят, когда они имеют продолжение в виде постоянной работы в освоенной сфере.

Как отметила министр соцразвития Ольга Шулятьева, занятия в трудовых мастерских во многом позволяют молодым инвалидам с ментальными особенностями не только приобрести новые знания, практический опыт и уверенность в своих возможностях. Некоторые из этих людей находят работу за пределами учреждения, приносящую к тому же неплохой доход.

- На сегодняшний день свыше 150 человек, проживающих в домах-интернатах, посещают трудовые мастерские и 52 молодых инвалида трудоустроено, - привела статистику министр.

В процессе трудоустройства инвалидов немалую роль играют и специализированные «ярмарки вакансий», которые организует управление государственной службы занятости населения Кировской области. Одна из таких состоялась на днях. На ней рабочие места для людей с ОВЗ представили МФЦ, Кировский молочный комбинат, ООО «Спецзастройщик «КСМ», Кировский филиал ПАО «Т Плюс» и другие предприятия областного центра. По итогам мероприятия приглашение на собеседование получили девять человек.

К слову сказать, работодатели при трудоустройстве граждан с инвалидностью в рамках установленной квоты получают финансовую поддержку со стороны государства. На возмещение затрат, понесенных работодателем в связи с приобретением оборудования для создания специализированных рабочих мест, она составляет 70 тысяч рублей за одно созданное рабочее место, а за наставничество инвалидов молодого возраста при трудоустройстве и адаптации их на рабочем месте - 30 тысяч рублей за три месяца.

Из всего вышеперечисленного нетрудно сделать вывод, что государство тратит сегодня немалые средства на обучение рабочим профессиям ребят из коррекционных школ и подопечных домов-интернатов. И это можно лишь приветствовать.

Вот только становится грустно, когда вспоминаешь, что работа с ребятами с ОВЗ велась до совсем недавнего времени и в кировских учебно-производственных комбинатах (УПК). Там были мастерские, подготовленные кадры, методики работы с такими людьми. Однако целенаправленная политика кировского муниципалитета привела УПК почти к полному исчезновению. И сегодня проще вложить бюджетные миллионы в создание мастерских при интернатах, чем возродить межшкольные комбинаты.

Иван ТРОФИМОВ.

Фото автора и kirovreg.ru.