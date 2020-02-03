Кировский сити-менеджер Илья Шульгин покидает город вместе со своей командой

Не любит вятская публика своих градоначальников. Не так давно она ликовала, когда под домашний арест поместили кировского экс-мэра Владимира Быкова. Сегодня она злорадствует по поводу отставки главы кировской горадминистрации Ильи Шульгина (на снимке), который на этой неделе покинул свой пост.

Слухи о скорой отставке сити-менеджера ходили давно, но каждый раз Шульгин отвечал на них: «Не дождетесь». И вот свершилось. Причем точку в его карьере поставили даже не депутаты гордумы, а лично губернатор области Игорь Васильев. Он на днях жестко раскритиковал сити-менеджера за провалы в реализации нацпроектов. В присутствии членов правительства и журналистов. И только после этого Шульгин написал заявление о «добровольном сложении с себя полномочий».

Илья Шульгин появился в Кирове в конце 2017 года, когда Владимир Быков в 2016 году уже пересел в кресло председателя Законодательного собрания области, а глава администрации Александр Перескоков не смог сработаться с новым руководителем региона Игорем Васильевым и осенью 2017 года ушел со своего поста.

В Киров Илья Вячеславович приехал в удачное для себя и для города время. К тому моменту уже было запущено два федеральных проекта - «Безопасные и качественные автодороги» и «Комфортная городская среда». Оба они подразумевали улучшение городской инфраструктуры, и оба имели солидное федеральное финансирование. Да и строительство путепровода в Чистые Пруды вышло на финишную прямую. От сити-менеджера в таких условиях требовалось только грамотно сформировать команду и с ее помощью организовать работу по воплощению всех этих проектов в жизнь. Но, как оказалось, не повезло новоиспеченному главе горадминистрации ни с командой, ни с реализацией нацпроектов.

В том, что с командой у Шульгина не ладилось, внимательный кировчанин мог убедиться по той чехарде, которая наблюдалась практически на всех основных должностях в горадминистрации. Так, например, не смог сработаться с Ильей Вячеславовичем его первый зам Александр Ященко. Сбежал в столицу, «не дожидаясь перитонита». А на посту заместителя главы по инвестициям сменилось столько человек, что кировчане со счета сбились. Причем некоторые из них проработали в должности всего несколько месяцев. Например, Антон Карпинский из Сочи продержался лишь полгода и «по-быстрому свалил» обратно.

Сейчас стало известно, что вслед за главой администрации свои кресла покидает почти в полном составе и руководство муниципального предприятия «АТП». Все они, как говорили, «люди Шульгина». И все они не смогли ничем помочь своему шефу. Даже наоборот, сумели провалить и закупку новых автобусов, и приобретение новых троллейбусов. Так, завезенный на кировские улицы башкирский троллейбус с большим запасом автономного хода сломался почти в первой своей поездке. После этого перестали появляться любые упоминания о необходимости их приобретения.

Не пошло дело у Шульгина и с реализацией нацпроектов. Но если в первый год ему простили не доведенное до конца благоустройство Кочуровского парка, то на второй год, когда из-за плохого ремонта дворов областному бюджету пришлось возвращать несколько миллионов федералам, а отремонтированные дороги принимались без разметки и прочих необходимых элементов, его работа подверглась достаточно жесткой критике и в региональных средствах массовой информации, и на уровне Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Что говорилось за закрытыми дверями у губернатора, мы не знаем, а потому оставляем «за скобками».

При этом создавалось такое впечатление, что «косячил» Илья Шульгин во всём, за что бы ни брался. Кто не помнит, как городская администрация заплатила 15 миллионов какому-то рязанскому институту за разработку «комплексной схемы организации дорожного движения», которая не выдержала даже самой слабой критики? Деньги из казны ушли, а городское движение не стало лучше. А его прогулка с блогером Ильей Варламовым чем закончилась? Разгромным репортажем. Что уж говорить о том, с каким ехидством встретила вятская общественность попытку Шульгина пересадить городскую администрацию на велосипеды? Не смеялся над этим только ленивый.

Впрочем, всё это «мелочи», которые быстро забудутся. Но некоторые решения горадминистрации под руководством Шульгина кировчане запомнят надолго. Можно с уверенностью сказать, что в памяти народной останется передача теплосетей в концессию КТК. Уже этим летом граждане недобрым словом помянут бывшего градоначальника, так как стоимость тепла вырастет с 1 июля выше нормативной отметки. Запомнится и повышение платы за проезд в общественном транспорте. Начиная с февраля люди будут матом его крыть, когда станут покупать билеты в городском автобусе. Много вопросов вызывает и так называемый энергоконтракт по замене светильников наружного освещения…

Конечно, очень хотелось бы вспомнить, что хорошего сделал для Кирова Илья Шульгин. Но, как мы ни напрягали мозг, так и не смогли ничего припомнить. Вот и депутаты гордумы также не обнаружили позитива в работе сити-менеджера, проголосовав за его отставку единогласно.

Иван ТРОФИМОВ.