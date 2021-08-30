Кировский детский медиацентр «Бананас» стал лауреатом Всероссийского кинофестиваля

Эта радостная новость облетела всех знакомых и близких воспитанников Детского медиацентра «Бананас»: на IV Всероссийском кинофестивале «Кинопозитив FEST-2021» в г. Перми участники получили шесть дипломов, четыре лауреатских звания в различных номинациях и победный кубок «Самой активной студии»! Награды присуждены фильмам: мюзикл-сказке «Сын часовщика», мистерии-сказке «Абикадаб», русской народной шутке в формате немого кино «Живой сахарок».

В соцсети «ВКонтакте» тут же появились поздравления, восторженные отклики и комментарии: «Молодцы! Так держать!» Художественный руководитель центра «Бананас», режиссер, продюсер Олег Панамарев считает: такой успех - абсолютно заслуженный.

Телестудия уже известна в городе, ей скоро исполнится девять лет. А различные призы, дипломы за участие в многочисленных кинофестивалях - они вот, на почетном стенде. Их и правда не счесть: труд детей и взрослых, которые помогают детям в мире кино и телевидения, всегда на виду.

Накануне Дня российского кино, сразу после фестиваля, корреспондент «ВК» встретился с Олегом Панамаревым и попросил его рассказать о телевизионной стране детства с загадочным названием «Бананас».

- Олег Анатольевич, работа с детьми всегда непроста, особенно с современными. У вас же детство - часть биографии?

- У меня так сложилось в жизни: я всегда рядом с детьми. По образованию я учитель английского и немецкого языков, 12 лет работал в школе. Одна из страниц моей биографии связана с Верхошижемским районом: трудился в средней школе села Пунгино. Тогда ее только построили, большую, красивую. Много было планов, идей, задумок, которые старался воплощать в жизнь. Несмотря на все нюансы сельской жизни, очень нравилось уважительное отношение к сельскому учителю. Идешь по улице, а с тобой все здороваются, называют по имени-отчеству - приятно.

Работал и в различных городских детских школьных учреждениях, в пионерских лагерях. И потому детство для меня - это часть души.

- Признаться, я не знал, что в городе работает такой медиа-центр и телестудия. С чего всё началось?

- То была отдельная история. Сразу замечу, что у меня имеется еще одно образование - театральная режиссура. Я оканчивал школу-студию у Александра Павловича Клокова (в прошлом - художественный руководитель Театра на Спасской). Он ученик Георгия Александровича Товстоногова.

Однажды в одном из супермаркетов (в жизни часто так случается - однажды) мы встретились с Александром Мосуновым (прежде - исполнительный директор телеканала «ТНТ-43»). Он сказал, что неплохо бы создать телепроект для детей. Поинтересовался: мол, каким он должен стать, какое направление, концепция? Ответ был таким: «Не знаю, главное, чтобы вкусненьким!» И я сел за бумагу: надо же было продумать каждый шаг.

- Знаю: непросто начинать с нуля. Что взяли за основу?

- Конечно, всё лучшее, что имелось на советском телевидении: программы «Будильник», «АБВГдейка» - помните?

- Я вырос, как и многие, на них.

- Прошли по городским школам, отобрали творческих, с неплохими актерскими задатками, ребят - трех мальчиков и трех девочек. Написали сценарий в театрализованной, игровой манере. Придумали сюжет: как неординарно, живо и интересно рассказать зрительской аудитории о новостях, событиях города. Что называется, с места рванули в бой.

- А почему «Бананас»?

- Этот вопрос мне задавали неоднократно. Когда разрабатывали концепцию телепроекта, разумеется, встал вопрос и о названии программы. Варианты в голову приходили разные - «Юность», «Привет!», «Абракадабра» и другие. Но всё это было не то. И вот как-то в интернете увидел название «Полный бананас!». Оказывается, где-то в Новосибирске так называли ночной клуб. Потом выяснили, что это неплохой и вкусный фрукт. Так и возникла ассоциация с ним: сделать что-то вкусное, сочное, именно здесь и сейчас!

- Любой творческий проект, а тем более - новый и амбициозный, подразумевает продвижение вверх. В первую очередь участие в фестивалях, конкурсах. На что замахнулись вы?

- Свои силы решили попробовать на детском телефестивале «Включайся!» (детище известного тележурналиста Эдуарда Сагалаева). Приготовили одиннадцать работ - с информационными, развлекательными, социальными, краеведческими сюжетами. В Москве нас очень хорошо приняли, разместили, обогрели вниманием и теплом.

Мастер-классы проводили известные тележурналисты, ведущие, режиссеры, в том числе и Эдуард Сагалаев - директор и учредитель фестиваля. Среди известных гостей - Антон Михалев (телеканал «Дисней»), Яна Чурикова (телеведущая) и другие. А потом ждали: а вдруг получим дипломы, призы?! Мы привезли достойные работы - я теперь в том не сомневаюсь!

Но назвали имена за первое место, второе, третье, победителя Гран-при… «Бананаса» и рядом не оказалось! Получили лишь, как утешение, спецприз от Яны Чуриковой (наши ребята очень хорошо себя показали у нее на мастер-классе).

- Москва всегда была и остается неприступной крепостью. Однако для творческих людей есть и другие престижные фестивали?

- Согласен! Вот потому мы и решили: не останавливаться и искать приложение своим силам на других телефорумах. С нашими работами поехали в Волгоград, Ижевск, Пермь, Санкт-Петербург, много раз принимали участие в родном фестивале «Встречи на Вятке», который проводил энтузиаст кинодела, основатель киностудии «Обод» вятский кинорежиссер Олег Бурдиков (сейчас он живет и работает в Санкт-Петербурге, преподает в Центре медиаискусств Академии талантов).

- Да, я вижу на стендах множество наград. Какие самые памятные?

- Пожалуй, для нас все годы плодотворные. Мы приняли участие во многих всероссийских кино- и телефестивалях, получили целую охапку призовых дипломов, одиннадцать Гран-при в номинациях «Лучший сценарий», «Лучший ведущий», «Лучший видеоклип» и так далее. Наше творческое кредо - ни года без Гран-при! Вот недавно вернулись из Перми.

- Тоже с триумфом!

- Если сложить все дипломы, полученные за годы нашего существования, то получится стопа толщиной в два пальца.

- «Бананас» - что это в качественном понимании?

- Уникальное детское творческое объединение со своей телестудией, медиашколой. Работает команда профессионалов. Деятельность центра очень разнообразна: помимо творческих занятий, организуем встречи с интересными людьми, экскурсии, путешествия. Среди наших гостей - Юрий Николаев, Юрий Куклачёв, братья Торсуевы (Электроники), Илья Белостоцкий («Ералаш») и другие.

- Кто обучается, с какими профессиями знакомятся воспитанники?

- К нам приходят дети восьми-девяти лет - самый непосредственный для творчества возраст. Мы обучаем тележурналистов, телеведущих, блогеров, операторов, монтажеров, режиссеров, сценаристов. Кто-то уже сразу определяется, что ему нравится, больше увлекает. Другие, влезая в телекухню, остывают, теряют интерес.

Стремимся к главному: ребята должны стать творчески раскрепощенными, уметь работать перед телекамерой, научиться живому общению, свободно владеть речью в кадре.

- Кто преподает?

- Приглашаем вятских телережиссеров, ведущих, операторов. Активные помощники - учащиеся Вятского колледжа культуры, занимаются с детьми актерским мастерством, обучают пластике, ритмике, жестикуляции. Есть еще много других профессиональных актерских и телевизионных секретов.

- Как дальше строят карьеру выпускники медиацентра?

- Некоторые продолжают творческую карьеру, поступают в специализированные вузы, связывают дальнейшую жизнь с телевидением и кино. Например, Григорий Баталов и Валерия Макарова в будущем станут тележурналистами. И это радует!

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.

P.S. Я обратил внимание на стенгазету «Фантазёры», которая выпускается по окончании традиционного летнего городского кинотелелагеря «Бананас».

Его программа весьма насыщенная: ежедневные съемки сюжетов, репортажей о жизни, встречи с кировскими тележурналистами и режиссерами, мастер-классы. А также - отдых, экскурсии, развлечения, конкурсы.

По окончании смены ребята написали: «Расставаться всегда немного грустно. Но каждый из участников унес в душе и в голове что-то доброе, полезное, веселое и позитивное - новые знания на ниве кино- и телеискусства, новых друзей и, конечно, целую кучу эмоций, впечатлений и воспоминаний. Наша добрая и уютная телестудия на Карла Либкнехта, 120, - место, куда юный участник проекта приходит не в гости, а творить».

Справка «ВК»

Бананас - экзотический плод монстеры деликатесной, произрастающей в жарких странах. Так называется детский медиацентр «Бананас» - познавательно-развлекательный проект, работающий в г. Кирове с 2013 года.

За это время вышло более 170 выпусков детских телешоу, снято 22 короткометражных детских фильма. Ведущие и актеры - школьники в возрасте девяти - четырнадцати лет. Юные «бананасики» не только выступают в роли телеведущих, но и пробуют силы в тележурналистике, снимают собственные сюжеты, фильмы.

Команда 26 раз участвовала в различных всероссийских детских телевизионных и кинофестивалях («ДеТВора», «Включайся!», «Встречи на Вятке», «Кинопозитив», «Снимается кино», «Таганайские музы», «Шудкар» и др.). В активе телешоу - более 60 призовых дипломов

и 11 Гран-при.

Все годы проектом руководит Олег Панамарев. Как о нем говорят, «кинопапа и просто веселый, добрый и в меру строгий человек».