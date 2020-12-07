Кировский Детский космический центр выиграл грант на новые форматы работы

«У космоса тоже есть душа» - не помню, кто сказал из покорителей Вселенной, но эта фраза отложилась в сознании надолго. Она очень точно отражает не только тайны неизведанного, непознанного человечеством. В ней еще и философский смысл, заветная мечта многих юных, чьи мысли, а позже и дела устремляются туда, где можно сделать столько неожиданных открытий…

Детский космический центр (ДКЦ) им. В.П. Савиных - одно из немногих учреждений культуры, где все «тайное становится явным». Точнее, желания молодого поколения реально воплощаются в жизни: их идеи, фантазии всерьез воспринимают взрослые, первые открытия изучают ученые, космонавты. А творчество, связанное с космосом, «почти по Циолковскому», - видят, обсуждают, оценивают.

А потому новость, пришедшая на днях в Детский космический центр, порадовала всех - и сотрудников учреждения, и педагогов, работающих с пытливыми и ищущими детьми и подростками, и взрослых, для кого космос стал частью их биографии (ветеранов космодрома Байконур, ракетно-космической отрасли и др.).

Кировский музей вошел в число 18 победителей седьмого цикла конкурса «Общее дело» в номинации «Музеи. Культура. Новая форма». Всего было подано рекордное количество заявок - 547 из 75 регионов страны. Фонд Владимира Потанина - организатор конкурса - как раз и поддержал деятельность учреждений в сфере культуры в непростой период эпидемиологического кризиса.

Как Детский космический центр учится работать в сложный период, с новыми онлайн-проектами? Об этом и о многом другом корреспонденту «ВК» рассказала директор Музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики Светлана ШУМАЙЛОВА.

- Светлана Витальевна, никто, разумеется, и не ожидал, что всем (особенно культуре) придется работать в необычных условиях. Тем не менее, в хорошем смысле, стали приспосабливаться и жить по-новому. Наверно, поначалу непросто было?

- Знаете, в первые дни чуть-чуть растерялись: а как нам остаться без гостей, зрителей, экскурсантов? Наконец, как сохранить прежнюю аудиторию, привычную для нас, - любознательных школьников, студентов, чем станут заниматься педагоги? Да мало ли каких вопросов не появилось. Знали одно: надо искать новые формы работы, сохранить опыт, практику.

- Конечно, время бежит семимильными шагами - не угнаться за цифровыми технологиями, компьютерными новинками и так далее. Интерес к различным мероприятиям (а я на своем веку побывал в музее Циолковского - в старом здании - на многих из них) всегда был оправдан, тем более что многие уроженцы нашего края стали в своё время учеными в космической отрасли, конструкторами, космонавтами. Но у нынешнего поколения - другие интересы…

- Да, если вы посмотрите нашу страничку в соцсети «ВКонтакте», увидите, насколько разнообразны по темам все события для школьников. Они же не только рассматривают экспонаты очередной выставки, но и в наших объединениях сами исследуют, творят, создают, даже на Байконур ездят.

- И вот, образно выражаясь, «старт приостановился» из-за пандемии. Однако вы не сдались - выиграть грант тоже в наше время престижно!

- Сейчас - и время подсказало - надо больше работать в онлайн-формате. Ведь и дети стали более «продвинутыми» - все владеют компьютерными технологиями. Мы подумали: а почему бы не рискнуть и не поучаствовать в конкурсе фонда Владимира Потанина?

Его задачи (как написано в положении) очень ясны в наши дни: «Оказать помощь наиболее уязвимым группам культурной сферы и некоммерческого сектора в преодолении периода нестабильности, вызванной распространением пандемии, эффективно адаптировать свою деятельность к новым форматам работы, а также сформировать у сотрудников навыки, необходимые для дальнейшего развития учреждения...»

- Что положили в основу заявки на конкурс?

- Главное - как из уже наработанного сделать нечто новое, то есть адаптироваться к новым условиям. Причем чтобы наши идеи в последующем стали интересны и детям, и взрослым, и люди по-прежнему шли в наш музей. А потому решили в онлайн-формате организовать сообщества детей, уже работающих в наших, любимых ими клубах - «Робототехника», «Ракетостроение», «Рисуем космос», по научно-исследовательской деятельности, физико-техническим направлениям (совместно с опорным университетом).

Для этих целей необходимо современное оборудование, чтобы проводить онлайн-занятия, самим снимать видеосюжеты, фильмы (оборудовать мини-студию).

- В проекте нашлось место и для взрослой аудитории…

- В процессе работы мы увидели, что у тех, кто интересуется астрономией, есть потребность встречаться, обмениваться информацией, наблюдениями. Не секрет, что из школьных программ она исчезла и вернулась только три года назад. А интерес к астрономии остался!

- Я помню, как в школьные годы мы с преподавателем наблюдали за звездами, изучали в ночном небе созвездия, планеты. Конечно, это не забудешь!

- Вот и в Детском космическом центре тоже создадим новый клуб - «Астрономия для взрослых». Пусть любители такой древней науки встречаются у нас, общаются. Нам же Виктор Петрович Савиных сделал уникальный подарок - телескоп. Так что и на звезды наши будущие астрономы тоже посмотрят по-новому!

- Есть еще один клуб, о создании которого вы заявили в проекте…

- Он называется «МКС» - «Молодежная космическая студия». Ребята сами могут снять фильм, рассказать о своих встречах с известными людьми, связанными с космосом. Итогом его работы станет цикл детских видеоэкскурсий по музею и познавательных роликов «Дети - детям о космосе», которые будут доступны на интернет-площадках.

Кроме того, планируем записать цикл из шести видеолекций «История одного экспоната» для размещения на своих платформах и многое другое.

К тому же проект предусматривает и подготовку специалистов, чтобы работать в видео- и онлайн-форматах. Словом, «планов - громадьё»! Что еще подскажет жизнь? Поживем - увидим.

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.

Кстати

В эти дни в ДКЦ действительно непривычно: нет главных посетителей - организованных групп школьников.

- Но жизнь продолжается! - говорит зав. отделом «Детский космический центр им. В.П. Савиных» Татьяна Зубарева.

Вместе с ней мы прошли по этажам ДКЦ. По выходным дням здесь в специализированных классах продолжают работать клубы. Приходят всего по несколько человек (санитарные нормы иначе не позволяют), но дети всё равно увлечённо занимаются любимым делом.

- Вот посмотрите, что мастерят в одном из клубов, которым руководит кандидат исторических наук Артем Збоев.

Татьяна Ивановна продемонстрировала макеты ракет, космических аппаратов, спутников. Как мне рассказали, преподаватель сам их разрабатывает, основательно знает историю техники, ракетостроения, этим и делится с подопечными.

А в фойе - выставка рисунков о космосе. Здесь вся палитра тайн, какие хранит Вселенная. Посмотришь - дух захватывает, хочется устремиться ввысь, к звездам, побывать на самых загадочных планетах. Познавать мир неизведанного помогает художник Мария Леденцова.

Напоследок же - очень приятные экспонаты: подарки, которые дети сами сделали к юбилею нашего прославленного земляка Виктора Петровича Савиных. Какие-то он взял с собой - на память. Другие станут достоянием зрителей, которых в ДКЦ по-прежнему ждут.

- Музей Циолковского, авиации и космонавтики расширяет границы, предоставляет новые возможности для всех тех, кто интересуется космосом и хочет быть в тесной связи с нами, несмотря на расстояния. В рамках проекта «Инклюзивный музей» в декабре состоится Всероссийская акция «Музей для всех!», - говорит Татьяна Зубарева. - Все мы разные, непохожие друг на друга. Но есть особенные люди, которым приходится чуть сложнее адаптироваться в социуме. И мы подумали: раз музей - одно из наиболее посещаемых учреждений культуры, то он может стать доступным для творческой реабилитации людей с инвалидностью.

Такая программа предполагает специально адаптированные экскурсии для людей с особенностями, показ полнокупольных фильмов в цифровом планетарии и мастер-классы, на которых посетители смогут построить свою собственную ракету из бумаги и нарисовать цветную космическую гравюру.

Кстати, проект Детского космического центра, победивший в конкурсе, - уже третий региональный проект, получивший престижный грант (до этого его обладателями стали Мурашинская централизованная клубная система и Вятский палеонтологический музей).

Мечты, несмотря ни на что, всё-таки сбываются!