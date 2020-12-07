Кировский аэропорт Победилово остался с «Победой». И не только с ней

Авиакомпания «Победа» столкнулась с технической проблемой при выполнении рейсов в Киров и еще в шесть городов России. Обсуждалась полная отмена вылета самолетов компании в эти города до Нового года. Однако, к облегчению вятских авиапассажиров, отменены только три рейса лоукостера в Москву и обратно.

С 3 декабря 2020 года введена в действие новая структура воздушного пространства на европейской части России. Поставщик аэронавигационной информации авиакомпании «Победа» не обновил электронные базы данных аэродромов в Астрахани, Ижевске, Кирове, Кургане, Магасе, Петрозаводске и Ярославле. Из-за этого компания планировала отмену 110 рейсов в эти города с 3 декабря до конца года.

Но 3 декабря министерство транспорта Кировской области сообщило, что «Победа» продолжит выполнять регулярные рейсы из Кирова в Москву, корректировка коснется только рейсов 8, 15 и 22 декабря 2020 года. Продажа билетов на эти дни прекращена. Изменения произошли в связи с разработанными временными процедурами выполнения полетов авиакомпании «Победа» и включения в экипажи пилотов-инструкторов до обновления электронных баз данных, прокомментировали ситуацию в министерстве. В остальные дни авиакомпания продолжит выполнять рейсы согласно расписанию.

Да и «Победа» - не единственная авиакомпания, выполняющая рейсы из Кирова в Москву. «РусЛайн» доставляет кировчан в столицу четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятница и воскресеньям, и расписание компании остается прежним.

Расширяя транспортную сеть

Авиационное сообщение Кирова с регионами России стало одной из тем пресс-конференции председателя правительства Кировской области Александра Чурина, состоявшейся 2 декабря. Александр Анатольевич сообщил журналистам, что регион готов потратить 65 млн. рублей на расширение маршрутной сети аэропорта Победилово.

На пресс-конференции председатель правительства подвел итоги работы кировского аэропорта за 11 месяцев этого года: пассажиропоток Победилово составил почти 200 тысяч человек. Летом показатели пассажиропотока превысили показатели 2019 года, и это несмотря на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, когда ряд авиамаршрутов был отменен.

- В этом году мы вели работу по увеличению числа маршрутов из аэропорта Победилово. В этом нас поддержал и федеральный центр, который подтвердил готовность просубсидировать несколько новых маршрутов. На 2021 год в рамках программы развития региональных перевозок в перечень субсидируемых направлений включены маршруты из Кирова в Калугу, Екатеринбург, Уфу. Также планируется увеличить количество регулярных рейсов в Сочи, сделав этот маршрут круглогодичным. Данные направления утверждены приказом Федерального агентства воздушного транспорта в ноябре этого года, - сказал Александр Чурин.

В ходе проработки развития маршрутов авиакомпания «РусЛайн» направила заявку о включении в перечень направлений из Кирова в Калугу, Уфу, Екатеринбург, Калининград, Сочи. Планируется осуществлять рейсы дважды в неделю круглогодично. На поддержку этих рейсов из бюджета Кировской области потребуется более 65 млн. рублей, федеральная часть субсидирования составит порядка 70 млн. рублей.

Кроме того, компания «РусЛайн» предложила дополнительно расширить действующую маршрутную сеть. Например, выполнять 68 оборотных рейсов с частотой два раза в неделю по маршруту Киров - Сочи - Киров (с января по май и с октября по 31 декабря) и 36 оборотных рейсов два раза в неделю - Киров - Калининград - Киров (с июня по сентябрь).

Авиакомпания «Победа» также планирует увеличить количество рейсов из Кирова в Сочи в летний период: ранее было три рейса в неделю, планируется увеличить их до пяти.

Как отметил председатель правительства, все поступившие предложения будут проработаны и проведен анализ целесообразности маршрутов.

- Уверен, что новые маршруты, которые добавятся в нашем расписании, позволят привлечь еще большее количество пассажиров, - подчеркнул Александр Чурин.

Спустимся с небес на землю

Александр Чурин на пресс-конференции говорил не только об авиации, но и об общественном транспорте. По словам председателя облправительства, одна из основных задач региональной власти - повысить качество предоставляемых транспортных услуг для жителей.

- В настоящее время правительством области, министерством транспорта ведется работа по обновлению подвижного состава. Рассмотрены варианты приобретения автобусов, работающих на газомоторном топливе. В наш адрес поступили предложения по поставкам автобусов, составлен план работы по организации транспортного обслуживания жителей, - рассказал Александр Чурин. - В рамках этой работы мы планируем провести оптимизацию маршрутной сети с учетом маршрутов города Кирова и межмуниципальных маршрутов, перераспределить полномочия по организации транспортного обслуживания жителей. Уже подготовлен законопроект, который будет рассмотрен в Законодательном собрании. Также будут сформированы новые лоты, подготовлена конкурсная документация, размещена закупка, чтобы первая партия поставки автобусов поступила до начала пассажирских перевозок по контрактам. Все это будет сделано в 2021 году.

По словам председателя правительства, региону необходимо обновить порядка тысячи единиц транспорта. В 2021 году планируется закупить 200 автобусов на газомоторном топливе для Кирова, а освободившиеся городские автобусы направить в районы.

- Это будут автобусы на дизельном и газомоторном топливе, разной вместимости. Если мы в Кирове можем обеспечить снабжение газомоторным топливом, то в районах это не везде получится. Мы понимаем, что на межмуниципальных маршрутах нам, может быть, не нужны большие автобусы, достаточно микроавтобусов, - отметил Александр Чурин.

Перевозки по брутто-контрактам

Также в следующем году планируется создать транспортный комитет, который будет вести контроль и организацию транспортного обслуживания в Кировской области. Это будет одним из первых шагов к переходу на брутто-контракты. Перейти на новый механизм организации транспортного обслуживания планируется с 2022 года.

По схеме брутто-контрактов плата за проезд будет поступать заказчику - в областной бюджет, а оплата перевозчику будет производиться за выполненные работы - за один километр пробега. Это позволит обеспечить более качественную работу общественного транспорта, независимо от выручки на том или ином маршруте. Как подчеркнул Александр Чурин, таким образом, перевозчики перестанут «бороться» за пассажиров, а будут выполнять рейсы строго по расписанию.

- Уже рассчитана предварительная стоимость начальной максимальной цены контракта при условии перехода на брутто-контракты сроком семь лет, то есть на жизненный цикл автобуса. Это позволит привлечь перевозчиков, у которых будет возможность планирования своей деятельности на семь лет. В конкурсной документации будут предъявлены требования к подвижному составу, - сказал Александр Чурин. - На качестве это скажется положительно, потому что в результате мы должны получить новые машины на маршрутах, следующие строго по расписанию.

Кроме того, сейчас областное правительство планирует внедрить систему оплаты бесконтактным способом либо напрямую водителям.

- Мы уйдём от кондукторов и оплаты наличными. Всё будет происходить через карточки, электронную оплату проезда. Если у вас нет банковской карты, то можно будет оплатить наличными у водителей, - подчеркнул Александр Чурин.

Анастасия Четвергова.

Подготовлено по материалам СМИ и пресс-центра правительства Кировской области.