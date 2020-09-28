Кировские промпарки зашли в тупик, или Сказка о добром дяде-инвесторе, который не пришёл

Комитет Законодательного собрания по аграрным вопросам и развитию сельских территорий, переработке сельхозпродукции, предпринимательству и торговле заслушал доклад замминистра имущественных отношений и инвестиционной политики Татьяны Поготовко. Она рассказала народным избранникам о ситуации, которая сегодня сложилась в промышленных парках, построенных на территории области.

Честно говоря, тот факт, что депутаты «призвали чиновника к ответу», не удивляет. Это происходит часто. И не только на заседании этой депутатской структуры. Другое дело - все уже привыкли, что на аграрном комитете рассказывают чаще всего о сельском хозяйстве. А тут доклад на тему весьма далекую от итогов посевной (или уборочной) кампании, коров, зерна, силоса и прочего.

Поэтому понятно, что у «Вятского края» появился к нему интерес. Тем более что во времена губернаторства Никиты Белых о промпарках как инвестиционных площадках, способных спасти падающую экономику региона, рассказывал едва ли не каждый утюг в квартирах вятских жителей.

Выбросить деньги в «чистое поле»

Вятский житель впервые услышал сказку о чудодейственных свойствах «промышленных парков» еще десять лет назад. Сам этот термин ввел в обиход только что назначенный губернатором Никита Белых, которому в 2009 - 2010 годах пришлось в авральном порядке заниматься ликвидацией последствий финансового кризиса 2008 - 2009 годов.

Если кто-то не помнит то время, то напомню, что по нашей области тот кризис прошелся железной метлой. Под угрозой закрытия оказались оружейный завод «Молот» в Вятских Полянах, предприятие «Силикат» в Стрижах, бумажная фабрика в Мурыгино. А ведь на этих предприятиях работали сотни людей. Они были градообразующими для населенных пунктов. Отсюда - открытое народное недовольство и вопросы к власти. К местной. Ведь московская далеко, и чаще всего не слышит она простой люд.

Вот и пришлось молодому губернатору крутиться как ужу на сковородке. Ведь мало того, что опыта управления регионом у него не было, так еще и о местных реалиях он знал понаслышке. И всё же в его голове мозги были.

«Завод «Молот» расположен на огромных площадях, - написал в 2010 году Никита Белых по итогам посещения Вятских Полян. - По сути, завод является банкротом. Если бы это было частное предприятие, выпускающее частную продукцию, он бы уже давно был в стадии банкротства. Единственный путь спасения хотя бы части - это реструктуризация завода и выделение в отдельные предприятия конкурентоспособных производств. При таком пути без работы остается большое количество людей и неиспользуемыми оказываются огромные помещения, производственные корпуса со всей необходимой инфраструктурой. Для того чтобы этого не произошло, на освобождающихся площадях «Молота» будет создан промышленный парк. Эти гектары и квадратные метры - готовая площадка для размещения производств».

По словам Белых, «парк в Вятских Полянах - классический случай brownfield со всеми преимуществами и недостатками этого варианта». И кинулся губернатор с этой идеей в Москву. А там ее поддержали. Может, не совсем так, как говорил Белых, но утвердили проект. Правда, brownfield было решено превратить в greenfield, то есть выстроить новую площадку в чистом поле.

Губернатор тогда объяснил такую перемену тем, что собственник «Молота» был против использования своей территории. Хотя сейчас, по прошествии достаточно большого промежутка времени, можно повторить вслед за Станиславским его знаменитую фразу: «Не верю». Ну какой идиот будет отказываться от арендной платы, когда его предприятие на грани банкротства, а рабочие бунтуют? Можно предположить, что строить с нуля было выгоднее московским чиновникам. Зачем нужен промпарк, в который почти не надо вкладывать бюджетные средства? Гораздо выгоднее вбухать бюджетные миллионы в новый и отщипнуть себе с этого небольшой кусочек. Потому, как мне кажется, не случайно деньги на строительство нового промпарка пустили не напрямую из бюджета, а через Фонд развития моногородов.

Впрочем, все это присказка, сказка будет впереди…

Уголовное дело - тоже результат

Началась эта сказка в 2010 году, когда было создано областное акционерное общество «Промышленный парк» (в 2012 году оно было преобразовано в Корпорацию развития Кировской области - КРКО), которое и должно было строить промышленную площадку в Вятских Полянах.

Уже в 2012 году, после проверки деятельности этого акционерного общества Контрольно-счетной палатой области, стало понятно, что со строительством промпарка в Вятских Полянах будут проблемы. Более полумиллиарда бюджетных рублей было положено КРКО на депозит. С набегающих процентов выплачивалась «жирная зарплата» руководителям корпорации, покупались дорогостоящее офисное оборудование и автомобили. А в это время на стройплощадке, по сути, гулял ветер. Единственное, что на ней появилось за все два года, так это забор. И всё…

Активные работы начались позже. И лишь в 2014 году промпарк пустили. Да и то, если это можно назвать пуском. Только часть корпусов на момент запуска была задействована.

Но все это не насторожило тогда областных чиновников. Напротив, дело строительства на территории региона новых промпарков было продолжено. Так появились проекты создания технопарка «Игроград» (о его печальной судьбе «Вятский край» не так давно уже написал) и промпарка для малого и среднего бизнеса «Слободино» в Юрьянском районе. На последний деньги выделило Министерство промышленности и торговли РФ.

Юрьянский промпарк еще в 2014 году должен был принять первых резидентов, но к тому времени на площадке даже «конь не валялся».

Строительные работы на площадке в Юрьянском районе стартовали лишь в 2014 году. И почти сразу же привели к печальным результатам. В 2015 году против экс-директора КРКО Олега Зонова было возбуждено уголовное дело по факту растраты 12 миллионов рублей. В 2016-м он был осужден. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей в пользу государства. Но на этом беды «Слободино» не закончились.

Затянувшееся строительство промпарка продолжалось до 2018 года, а первый резидент (арендатор) зашел туда только в 2019-м. Именно такую информацию дал на комитете Заксобрания новый гендиректор КРКО Георгий Зыков.

Сначала в ходе такого затяжного процесса создания этой зоны «опережающего экономического развития» выяснилось, что денег она потребует больше, чем изначально заявлялось. А потом обнаружилось, что очистные сооружения там сделаны с нарушениями. В результате последние так и остались в ведении строителей, то есть областной компании УКС, и не переданы КРКО, которая является управляющей компанией остальной площадки. А потому любой резидент, который зайдет в «Слободино», не сможет воспользоваться очистными сооружениями и будет вынужден самостоятельно решать проблему промышленных стоков.

Таким образом, на возведение только двух промпарков Кировской области - в Вятских Полянах и Юрьянском районе - было потрачено свыше МИЛЛИАРДА бюджетных рублей, и незаметно, чтобы они принесли хоть какую-то отдачу, хоть как-то сказались на развитии экономического потенциала региона, стали активно пополнять областной бюджет. На сегодня единственный результат этой затеи Никиты Белых - уголовное дело против топ-менеджера КРКО Олега Зонова.

Язык не поворачивается назвать «положительным» итогом сумму налогов, которые за все эти годы заплатили резиденты промпарков (а точнее, вятскополянского, так как «Слободино», как стало известно «Вятскому краю», по сути, простаивает). По словам замминистра Татьяны Поготовко, она составила немногим более 300 миллионов рублей. И это при миллиардных вложениях!..

Иного конца и быть не могло

Сегодня сказка, которую пытался создать в Кировской области либерал-губернатор Никита Белых, заканчивается. И конец ее грустный. Хотя он еще может стать и трагическим, если следственные органы всерьез заинтересуются деятельностью Корпорации развития Кировской области. Уж слишком много к ней вопросов. И их в ближайшее время будет еще больше. Как сказал аудитор Контрольно-счетной палаты Евгений Сунцов, этот контрольный орган планирует до конца 2020 года еще раз проверить КРКО (до этого работа корпорации проверялась уже четыре раза, и в каждом случае обнаруживались существенные упущения в ее работе).

Мог ли быть у этой либеральной сказки иной конец? Думается, нет. Запущенный на федеральном уровне процесс стимулирования промпарков показал, что только единицы из них стали успешными. Самый известный пример - промпарк «Алабуга» в Татарстане. Есть еще парочка случаев. Но это всё. На всю Россию.

И это закономерно. Бизнес не станет вкладываться в предприятия с сомнительными перспективами. Добрых инвесторов, готовых вложиться во что угодно, нет и не будет. А потому государству, как мне кажется, выгоднее самому инвестировать деньги в предприятия, которые могли бы быть открыты в промпарках. Но пока в его экономической политике довлеют принципы либерального фундаментализма, ждать этого не приходится.

Сегодня даже новый гендиректор Корпорации развития Кировской области Георгий Зыков признал: частные промпарки доходнее тех, что созданы и контролируются государством. Хотя такое признание от чиновника, призванного блюсти государственный интерес, ставит под вопрос его заинтересованность в эффективной работе корпорации, которая ему доверена.

Сергей СМОЛИН.