Кировская мэрия отказалась от планов измененить маршруты пригородных автобусов
ОБЩЕСТВО
Фото: newsler.ru
В номере от 17 сентября этого года «Вятский край» писал о масштабных изменениях, которые должны были произойти в схеме ряда маршрутов общественного транспорта.
В частности, с января 2023 года планировали внести изменения в работу автобусных маршрутов, которые связывают п. Садаковский, п. Костино, с. Русское, с. Бахта, д. Башарово, п. Сосновый с центральной частью города Кирова. Предполагалось убрать 129-й маршрут и увеличить число автобусов на маршрутах № 104, 136, 143, 146. Также рассматривалась возможность введения пересадочного тарифа, чтобы за 30 рублей пассажиры могли доехать до остановки «Мечта», откуда бесплатно добраться в любую часть города, выбрав другой удобный автобусный или троллейбусный маршрут.
Узнав об этом, 680 жителей деревень и сёл по Старомосковскому тракту подписали на сайте регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) петицию против планов горадминистрации и за сохранение беспересадочной системы работы общественного транспорта.
Исполняющий полномочия главы горадминистрации Вячеслав Симаков, который и подписал соответствующее распоряжение, после бурного общественного возмущения пошел «на попятный» и обещал прислушаться к «гласу народа». Вот только было непонятно, отменит он свое решение или попытается доказать горожанам, что всё делается для их же блага. И вот на днях интрига разрешилась.
Как сообщили в городской администрации, 6 октября её представители встретились с жителями, которых изменения маршрутной сети должны были коснуться в первую очередь. Во встрече приняли участие депутат Госдумы Мария Бутина, депутат Кировской городской думы Сергей Копытин, а также городские активисты.
Несмотря на то что чиновники в очередной раз попытались уговорить граждан дать согласие на изменение маршрутов, народ был настроен бескомпромиссно.
Как сообщили в региональном штабе ОНФ, жирную точку в обсуждениях поставила молодая мама ребенка-инвалида. Она рассказала о том, как ей при росте 150 сантиметров приходится носить на себе восемнадцатикилограммового ребенка. Сначала надо дойти с ним до остановки к нужному времени по грязи. Повезет, если автобус придет вовремя и получится в него влезть, ведь автобусы малой и средней вместимости не приспособлены для нужд инвалидов, попасть в них могут только счастливчики. Хуже, если автобус уйдет не по расписанию, тогда возить ребенка на медицинские процедуры приходится на такси, а это 2000 рублей в день.
И тут начальник отдела транспорта горадминистрации Артём Драчков, который, собственно, и является инициатором скандальной затеи по изменению маршрутов, вынужден был признать свою неправоту.
В итоге было решено, что, во-первых, схема движения автобусов по данному направлению остается беспересадочной. Во-вторых, сохранятся все действующие маршруты. В-третьих, будет скорректировано расписание, чтобы не было больших интервалов в движении общественного транспорта. И, наконец, в-четвертых, в конкурсную документацию внесут изменения - будет включено требование о наличии у перевозчиков автобусов большой вместимости. Параллельно проводится работа по передаче больших автобусов с баланса областного автотранспортного предприятия городу.
Хорошо прокомментировала итоги встречи руководитель исполкома ОНФ Валерия Черемисинова: «Второй раз за три года в городе поднимается волна общественного негодования по поводу планов горадминистрации провести необоснованную и неподготовленную транспортную реформу. В 2019 году было то же самое, но в масштабах всего города, а не отдельных населённых пунктов. В основе идеи тогда тоже лежало сокращение протяжённости маршрутов и внедрение системы пересадок. На её разработку тогда потратили несколько миллионов рублей, и эти деньги были потрачены впустую». По её словам, нынешняя победа стала возможной благодаря консолидированным действиям самих жителей, общественных организаций и депутатов.
Люди расходились со встречи удовлетворенными. А у «ВК» остается только один вопрос: не пора ли городской администрации избавиться от чиновников, которые под видом бурной деятельности мешают людям жить?
Иван ТРОФИМОВ.
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