Кирово-Чепецкий филиал «УРАЛХИМа»в 2019 году направил на природоохранные проекты более 200 млн рублей

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2019 году направил более 200 млн рублей на природоохранные мероприятия.

В 2019 году на предприятии продолжили модернизировать существующие установки очистки промышленных выбросов. Мероприятия направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Одним из крупных проектов 2019 года стал монтаж новой установки очистки газов в цехе фосфорной кислоты и нитратных солей. В результате улучшилось качество воздуха рабочей зоны корпуса и минимизированы экологические риски.

Продолжились работы по замене теплообменного оборудования и технологических трубопроводов производств. Большое внимание уделено ремонту кислотоупорных полов и модернизации поддонов емкостного оборудования. Это позволило исключить возможность попадания технологических сред в водооборотные циклы и в системы канализации.

В прошлом году на предприятии продолжилась работа по выводуиз эксплуатации электрооборудования, содержащего стойкие органические загрязнители (полихлорированные бифенилы). Специализированная организация далее утилизирует образующиеся отходы первого класса опасности. В совокупности за 2019 год вывезены конденсаторы и трансформаторы массой 22,3 тонны.

Также на предприятии построена площадка накопления твердых коммунальных отходов с учетом всех требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Это позволило осуществлять централизованный вывоз отходов с территории заводас 2020 года.

В 2019 году в Кирово-Чепецке во второй раз прошла акция по посадке деревьев и кустарников «Добрый росток». Впервые ее провели в 2018 годупо инициативе экологов филиала «КЧХК».В акции приняли участие представители компании «УРАЛХИМ», администрации Кирово-Чепецка, образовательных учреждений города, депутаты Кирово-Чепецкой городской думы. Горожане продолжили благоустройство территории арборетума у центра культурного развития.