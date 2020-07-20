Кирово-Чепецкий филиал «УРАЛХИМа» продемонстрировал рост объема производства в первом полугодии.

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подведены производственные и финансовые итоги первого полугодия 2020 года.

Объем производства готовой продукции за шесть месяцев текущего года составил 1 млн 369тыс. тонн, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продукция производилась в объемах и номенклатуре в соответствии с конъюнктурой рынка.

Выросли объемы производства ряда удобрений. Объем производства азотофосфатамарки NP 33:3 вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5% и составил 221,6 тыс. тонн. Растет спрос на инновационный продукт компании – сульфонитрат марки NS 30:7. За первое полугодие этого года его произвели в количестве 102,3 тыс. тонн, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Еще больший спрос за первое полугодие на нитроаммофоску марки NPKS22:7:12:2 – здесь рост производства составил 48%.

Объем выпуска продукции в цехе производства сложных минеральных удобрений составил 466 тыс. тонн, рост к первому полугодию прошлого года – 5%.

По итогам работы за шесть месяцев 2020 года выручка филиала «КЧХК» составила 19195 млн рублей, что на 15% улучшило результат аналогичного периода 2019 года.Показатель EBITDA увеличился на 16%, составив в первом полугодии текущего года 6 255 млн руб.Чистая прибыль предприятия за шесть месяцев 2020 года составила 4 490 млн рублей, что 17% превышает показатели первого полугодия 2019 года.

Директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Трушков прокомментировал результаты работы предприятия в первом полугодии 2020 года: «В этот непростой период пандемии нам удалось не только сохранить стабильную работу завода и здоровье сотрудников, но и улучшить производственные и финансовые показатели. Проводим планомерную работу по модернизации производств, ведем тщательный контроль качества продукции. Параллельно на предприятии реализуются проекты дальнейшего развития производства, а также проекты экологической направленности».