Кирово-Чепецкий филиал «УРАЛХИМа» подвел производственные итоги 2019 года

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» выпустил 2,6 млн тонн готовой продукции в 2019 году.

Высокие производственные показатели обусловлены регулярным проведением ремонтов и модернизацией агрегатов. В 2019 году увеличилась среднегодовая суточная выработка агрегатов аммиака на 52 тонны в сутки по сравнению с 2018 годом.Это стало возможным благодаря остановочному ремонту агрегата аммиака АМ-76, во время которого провели ремонт печи риформинга и модернизацию компрессора.В реконструкцию этого агрегата в 2019 году было вложено около 2 млрд рублей.

Ежегодно рост производительности демонстрируют агрегаты азотной кислоты. В 2019 году на предприятии выпустили 1,6 млн тонн этого продукта. Достаточное количество получаемой кислоты позволяет работать на максимальных нагрузках цехам, производящим готовую продукцию.

Цех аммиачной селитры произвел 1,2 млн тонн продукта. Аммиачная селитра пользуется большой популярностью у потребителей за рубежом и на внутреннем рынке, и в 2019 году холдинг «УРАЛХИМ» вновь стал российским лидером по ее продажам.

Филиал «КЧХК» производит широкую линейку сложных минеральных удобрений.Директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Трушков подчеркнул: «2019 год стал рекордным для цеха сложных минеральных удобрений. Впервые за всю историю выпустили более 900 тысяч тонн – в прошлом году произвели 904,3 тысячи тонн данной продукции». Пользовались спросом известково-аммиачная селитра и удобрения линейки NPKS. Азофоска, которая производится в цехе сложных минеральных удобрений, в 2019 году стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» и вошла в «Золотую сотню» лучших товаров страны.

Предприятие поддерживает высокий уровень качества самого маржинального продукта – нитрата кальция. Помимо отрасли сельского хозяйства, нитрат кальция активно используется в нефтяной и строительной сферах. Объем производства нитрата кальция в 2019 году составил 135,6 тысяч тонн.

Общие вложения в модернизацию оборудования на Кирово-Чепецком предприятии компании «УРАЛХИМ» в 2019 году составили 3,8 млрд рублей.