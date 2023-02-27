Кирово-чепецкий филиал «Уралхима» направил на благотворительность 164 млн рублей в 2022 году

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» направил 164 млн рублей на благотворительные цели по итогам 2022 года.

Предприятие продолжает масштабную работу в рамках программы — «Уралхим — регионам». Ежегодно подписываются соглашения о социальном партнерстве между Компанией и муниципальными образованиями Кировской области, интересы которых в областном парламенте представляют депутаты — сотрудники компании. «Уралхим» помогает районам в реализации социально важных задач и проектов.

В тех районах, с которыми были подписаны соглашения о социальном партнерстве, проводится акция «Добрый урожай». Жительницы в возрасте 55 лет и старше получают минеральные удобрения производства филиала «КЧХК» для своих садовых участков. В 2022 году продукцию Компании получили более 40 тысяч жительниц области.

Продолжается сотрудничество «Уралхима» с Кирово-Чепецком. По трехстороннему соглашению о социальном партнерстве между «Уралхимом», Правительством Кировской области и Администрацией МО «Город Кирово-Чепецк» в бюджет Кирово-Чепецка было направлено 25 млн рублей на создание комфортных условий для жизни, отдыха и развития горожан. По программе «Безопасный город» в 2022 году установлено десять камер видеонаблюдения на улицах Кирово-Чепецка. Филиал «КЧХК» продолжил поддержку проектов местных инициатив (ППМИ), оказал финансовую помощь в проведении Дня города. Предприятие на постоянной основе сотрудничает с общественными организациями региона, выделяет средства на проведение конкурсов и мероприятий. Например, в 2022 году уже в пятый раз состоялась экологическая акция «Добрый росток».

На реализацию мероприятий по программе «Уралхим» — спорту» филиал «КЧХК» направил в 2022 году более 12 млн рублей. Предприятие финансирует работу детской секции хоккея в Кирово-Чепецке, оказывает помощь в организации и проведении соревнований по плаванию, греко-римской борьбе, дзюдо. Филиал «КЧХК» является одним из спонсоров молодежной хоккейной команды «Олимпия».

«Уралхим» ежегодно ведет работу с учебными заведениями Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района. На реализацию образовательных проектов, представленных на грантовые конкурсы, в 2022 году было выделено более четырех млн рублей.

Особое внимание — ветеранским организациям Кирово-Чепецка. Филиал «КЧХК» организационно и финансово поддерживает Совет ветеранов КЧХК, который является одним из крупнейших в области, и Кирово-Чепецкий городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Кировской области.