Кирово-чепецкий филиал компании «УРАЛХИМ» выпустил экологический отчет

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» выпустил экологический отчет за 2019 год.

Филиал «КЧХК» ведет политику высокой социальной ответственности в отношении экологии региона. В 2019 году предприятие продолжило модернизацию производства, направленную на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Среди крупных проектов 2019 года – монтаж новой установки очистки газов в цехе фосфорной кислоты и нитратных солей. В результате улучшилось качество воздуха рабочей зоны корпуса и минимизированы экологические риски.

На предприятии ведутся работы по замене и ремонту теплообменного оборудования. Ремонт кислотоупорных полов и модернизация поддонов емкостного оборудования позволили исключить возможность попадания технологических сред в водооборотные циклы и в системы канализации.

В 2019 году на заводе продолжилась работа по выводу из эксплуатации электрооборудования, содержащего стойкие органические загрязнители (полихлорированные бифенилы). В совокупности за отчетный период вывезены конденсаторы и трансформаторы массой 22,3 тонны.

Также на предприятии построена площадка накопления твердых коммунальных отходов с учетом всех требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Благодаря этому с территории завода осуществляется централизованный вывоз отходов.

Еще одно важное направление – повышение экологической компетентности персонала завода. Обучение в сфере охраны окружающей среды проводят представители специализированных организаций и специалисты экологического отдела предприятия.

Экологический отчет представили на заседании комитета по экологической безопасности и природопользованию Законодательного Собрания Кировской области. Экоотчет передала депутатам заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу, депутат Заксобрания региона, председатель профильного комитета Елена Перминова.«Формирование сознательного и грамотного отношения к окружающей среде – залог безопасной работы предприятия и гарантия стабильной экологической обстановки. Поэтому мы тщательно следим за всеми изменениями в законодательстве, изучаем особенности обращения с промышленными отходами, перенимаем полезные практики в области экологии», – рассказала Елена Перминова.

Филиал «КЧХК» традиционно поддерживает экологические мероприятия, проводимые в городе. В 2019 году в Кирово-Чепецке во второй раз прошла акция по посадке деревьев и кустарников «Добрый росток». Депутаты городской Думы – сотрудники филиала «КЧХК» традиционно организовали городские субботники и привлекли к благоустройству дворовых территорий горожан. Кирово-чепецкий филиал компании «УРАЛХИМ» выступил генеральным партнером масштабной акции по сбору мусора «Чистые игры», которая прошла в Кирово-Чепецке впервые.

В 2019 году филиал «КЧХК» направил более 200 млн рублей на природоохранные мероприятия.

Экологический отчет филиала «КЧХК» получили все члены комитета, а также он по традиции передан в кирово-чепецкую библиотеку им. Н. Островского, образовательные учреждения города и Вятский государственный университет, где с ним могут познакомиться все желающие.