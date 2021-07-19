Кировчанин Константин Сметанин – лучший печник России

На минувшей неделе в Петрозаводске (Республика Карелия) прошел всероссийский конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Лучший печник».

В финальном этапе соревнований принимали участие мастера из девяти субъектов России: из Кировской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Карелии, Вологодской, Иркутской областей и других регионов.

Организаторами конкурса в номинации «Лучший печник» выступили Министерство труда и социальной защиты РФ, Ассоциация «Русское печное общество», правительство Карелии. На всероссийском уровне лучшего печника по предложению этой республики выбирали впервые.

По итогам работы конкурсного жюри победителем стал кировчанин Константин Сметанин (на фото - справа), набравший наибольшее количество баллов.

Мальчик из Уржума

Константин не просто сразу же располагает к себе, он притягивает - неуёмной энергией, жаждой творить, не сидеть сложа руки, а действовать. Я сразу же с ним нашел общий язык. В последнее время это редко случается в моей журналистской практике (люди стали другими), а тут искренне порадовался: есть еще такие парни на вятской земле!

Он родом из села Петровское Уржумского района. Мама - учительница - хотела, чтобы парнишка обрел нужную, достойную профессию. Как говорится, на всю жизнь. Константин окончил техникум мелиорации, затем - Московский государственный индустриальный университет по специальности «инженер автомобильного и тракторного дела».

Впрочем, я не сказал о самом главном (мастер этот пункт в биографии подчеркнул особо!): он служил в воздушно-десантных войсках. Они-то еще более закалили парня, научили его действовать четко, не распускать нюни, идти к цели и добиваться ее. Что называется, следовать девизу ВДВ: «Никто, кроме нас!»

Главное - не теряться!

В биографии Константина есть и работа на Крайнем Севере: так он искал себя в жизни, хотел найти профессию по душе и по «кошельку». Чего же тут плохого? Молодому человеку деньги всегда необходимы - и самому стать самостоятельным, и семью в последующем обеспечить.

А на Севере каких только случаев не происходило! Там ведь не только романтика, там «двенадцать месяцев зима, остальное - лето». На морозе в минус 60 градусов еще и характер, сила воли проверяются.

- Как-то в пути, на «зимнике» (трасса, проложенная прямо по мерзлой тундре. - Авт.), отказал двигатель. Видимо, перед рейсом плохо осмотрели, - рассказал Костя. - А по инструкции от машины отходить нельзя. Полярная ночь, кругом ни зги, только яркие звезды в бездонном небе. Закутался в одеяло, стал ждать. Прошли сутки, вторые, настали третьи… И вот - удача! Мимо проезжал автомобиль. Водитель заметил меня (а мою машину уже почти занесло), вытащил из кабины, растер, отогрел, привез в город.

Отработав шесть лет на северных просторах, Костя женился. Трудился на экскаваторе. Однажды, выполняя очередную нудную работу, подумал: «Неужели так всю жизнь и буду сидеть в кабине? Надо что-то менять!» И пришла мысль: «Стану печником!»

Печь - дело тонкое

Константин Сметанин окончил курс в учебном центре ЦЗН, где осваивать новое дело (а постигал все азы он с азартом) ему помогал опытный мастер Алексей Геннадьевич Копылов.

Сейчас мой собеседник говорит слова признательности своему наставнику, основательнице первого в городе салона по монтажу печей и каминов Ладе Геннадьевне Мирошник. Она, по существу, в неопытном молодом человеке и разглядела талант и азарт. Начинающий печник трудился стажёром у мастера Леонида Толстоброва, который через какое-то время сказал Ладе: «Из него будет толк! Можно брать в дело!» Так появился первый объект, с которым Константин справился успешно.

Шло время, печник, набираясь опыта, решил, что пора уходить из-под опеки в свободное плавание.

- Мы с Ладой Геннадьевной расстались друзьями, без обид. Она поняла: я вырос из «маминых штанишек», необходимо было расти творчески, профессионально, идти в ногу со временем.

От кирпича к мастерству

Сейчас Сметанин специализируется на изготовлении русских печей, на печных комплексах и отопительно-варочных печах. Сам создает проекты, выполняет дизайн. Он член правления Вятской гильдии печников и трубочистов. Согласитесь, немногие знают об этой организации, которая существует в нашем городе с 2016 года и уже имеет большой авторитет в России, входит в Ассоциацию «Русское печное общество» (центр - г. Петрозаводск).

- Вятскую гильдию организовали кировчане Татьяна и Александр Шалагины, - продолжает свой рассказ Константин. - Саша - мастер высшей категории, профессионал. К нему можно обратиться в любое время за советом, помощью, даже по телефону. Наше объединение молодое, но мы стараемся пропагандировать свое дело: организуем фестивали, выезжаем в районы, проводим мастер-классы. Печное дело на Вятке должно возрождаться! К тому же гильдия - прекрасный помощник и в работе. Приезжаешь в другой регион - тебя встретят, помогут с материалами.

Константин заметил, что печники - люди довольно сложные, у каждого есть свои «заморочки». А как творческому человек без них? В этом деле наладить позитивные, деловые взаимоотношения, поделиться опытом - тоже немаловажно.

На конкурсе - как в бою

Перед всероссийским конкурсом поначалу проходили региональные этапы, на которых тоже определялись сильнейшие.

- Когда мы приехали в Петрозаводск, понимали: здесь все соперники - супермастера. Так просто победа не дается.

Разрабатывая проект печи для финального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии», Константин использовал идею «изюминки» вятской земли и народных ремёсел.

- Проект полностью создавал с нуля. Перечитал книги с описанием особенностей вятской архитектуры, наших народных промыслов. Всё это легло в основу, хотелось показать красоту и уникальность родного края.

Константин договорился с дымковскими мастерицами, они охотно пошли навстречу - выполнили рисунок одного из элементов печи. У них же приобрел игрушки, впоследствии покорившие всех участников конкурса.

Финал был весьма сложным, были определены очень жесткие критерии работы. В том числе - и временные: требовалось выполнить задание за 21 час, и ни минутой больше. Костя со своим напарником Павлом Кудрявцевым рассчитали каждый шаг, буквально по секундам.

- Мы даже бегом передвигались по площадке, чтобы попить воды, принести кирпич. Давали время на обед. Но как только звучала команда: «Старт!», тут же срывались с места - и «в бой»! Вечером подводили итоги: смотрели, подсчитывали, где еще можно сократить время, что упустили. Не поверите, мы на набережную Онежского озера вышли только в конце состязаний, увидели его неповторимую красоту.

С гармонью и частушками

Впрочем, рассказ о конкурсе и о человеке получится неполный, если я не напишу еще об одном увлечении Константина (без него и победа тоже не обошлась). Мой герой - и тоже случайно, а может, нет (натура-то ищущая, неуемная!) - научился играть на гармони. Возможно, передались гены: отец владел этим инструментом.

Зарядившись идеей, Константин не просто научился «раздувать меха». Теперь он еще коллекционирует старинные гармони, реставрирует их, находит мастеров гармонного дела, общается с ними и учится у них.

В его коллекции уникальных инструментов пока немного. Самая старейшая гармонь, пожалуй, тульская, 1963 года. Ее он собрал по частичкам, она запела, заиграла.

- Перед конкурсом я подумал: а почему бы на нем не представить нашу вятскую гармонь?

Приехал со старым инструментом «Восток» (такие гармони изготовляли в 1984 году на Ганинской фабрике). Сочинил частушки, а в финале, во время представления своей чудо-печи, спел еще и трогательную песню «Деревенька моя».

Сметанин сказал, что, когда ехали в Петрозаводск, настраивались, как минимум, войти в тройку лидеров и занять призовое место. Но когда объявили итоги, поняли: они - лучшие!

Впереди – планы и мечты

У любого творческого человека всегда имеются задумки и идеи. Без этого и нет таланта. Есть таковые и у Константина. Прежде всего, он продолжит совершенствовать свои профессиональные навыки. По его мнению, статус победителя дает ему полное право обучать новичков печному делу, делиться знаниями и опытом.

- Совершенству нет предела. Став лучшим печником России, теперь нельзя сделать что-то непрофессионально. Приложу максимальные усилия, чтобы Вятская гильдия печников оставалась лучшей из лучших, стану по-прежнему помогать другим ребятам готовиться к соревнованиям. Теперь не понаслышке знаю, что это тяжело и физически, и морально. Будем двигаться только вперед!

Наверно, об этом нюансе, о котором я узнал из беседы, тоже нельзя умолчать. Мастер сказал, что все готовые работы он фотографирует и посылает дочерям. Если им нравится - значит, дело выполнено качественно. Их оценка - выше всего!

Есть у него еще одна мечта: возродить и гармонное дело. Остались же прежние мастера. Не секрет, что Ганинская фабрика некогда была одним из поставщиков гармоней для страны, для армии, работала на экспорт. После разрушительных реформ 1990-х предприятие резко сдало позиции. Объясняют это якобы «новым менталитетом русского народа» и малоэффективным менеджментом в условиях рынка.

- Но это же неправда! - считает Константин. - У русского человека всегда душа просит песни, она нараспашку - и в радости, и в горе! Вот и хочу, чтобы объединились мастера, возродили прежние традиции. Ведь живет же и пропагандирует народное искусство телепрограмма Заволокиных «Играй, гармонь!». Значит, русская душа требует настоящих песен, мелодий, а не всяких бузовских.

Ему недавно позвонил печник из Санкт-Петербурга: тоже увлекается музыкой, играет на разных музыкальных инструментах.

- Я спросил, а есть ли у него в творческом «арсенале» гармонь? Он ответил: «Нет!» «Значит, будет», - сказал я.

Константин обещал собрать, отреставрировать старый инструмент (они у него со всей России, из разных регионов) и непременно подарить «соратнику» по музыкальному и печному делу.

Александр ШИРОКОВ.

Фото из личного архива К. Сметанина.