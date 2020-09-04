Киров – Город трудовой доблести. Ваше мнение!

3 сентября начался сбор подписей за присвоение городу Кирову звания «Город трудовой доблести». Это почётное звание учреждено 1 марта 2020 года по инициативе президента РФ. Оно присваивается городам Российской Федерации, жители которых не только внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, но и проявили при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

С начала войны в Киров и область были эвакуированы 117 промышленных предприятий. Жители Кирова с первых дней войны показали примеры трудового героизма, больше 30 тысяч наших земляков были награждены за доблестный труд.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Вы поставите подпись за присвоение Кирову почетного звания «Город трудовой доблести»?

- Да, Киров достоин высокого звания федерального уровня

- Нет, у Кирова уже есть звание «Город трудовой славы»

- Я поставлю подпись за переименование Кирова в Вятку

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

«Понятия дедовщины и казарменного хулиганства в российской армии полностью искоренены», - заявил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов. Это, по его словам, повлияло на качество призыва и на желание россиян проходить срочную службу.

В сентябре 2019 года министр обороны Сергей Шойгу сказал «Московскому комсомольцу», что в армии нет почвы для дедовщины. По его словам, в армии есть случаи хулиганства, но их число «на порядок меньше», чем в любом городе-миллионнике.

В том же году рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье, позднее он заявил, что пошел на поступок из-за неуставных отношений.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Вы верите заявлению Минобороны РФ о полном искоренении дедовщины в армии?

- Да, при годичном сроке службы не может быть «дедов» и «молодых» - 12 голосов (23,5%)

- Нет, дедовщина неистребима. И это проблема не только армии – 39 голосов (76,5%)

Статью «Дедовщина» в прошлом?» читайте в субботнем номере «Вятского края».