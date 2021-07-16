Киоски по шаблону. Ваше мнение!

Администрация города Кирова вновь взялась за ларьки, киоски и павильоны. На этот раз готовится проект изменений в Правила внешнего благоустройства, которые касаются внешнего вида нестационарных торговых объектов. Сначала обсуждение новых правил шло в интернете, а 15 июля в мэрии прошли публичные слушания.

Речь идет об унификации внешнего вида киосков, расположенных на улицах Кирова. В ряде крупных городов принцип архитектурного единообразия НТО применяется давно. При создании кировского типового каталога учитывался опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Екатеринбурга, Астрахани, Перми.

В ходе общественных слушаний поступил целый ряд предложений от предпринимателей и общественников. Далее проект изменений в Правила внешнего благоустройства представят на рассмотрение депутатам на заседании Кировской городской Думы.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вас устраивает внешний вид ларьков и павильонов в Кирове?

- Да, это вполне приличные торговые точки

- Нет, необходимы более современные формы

- Все киоски нужно убрать с улиц города

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

В министерстве соцразвития Кировской области состоялась прямая линия по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе и новых выплат, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

С различными вопросами о новых выплатах в отделение Пенсионного фонда обратились уже более 2000 кировчан.

Вопросы самые разные. Можно ли получить пособие не на карту «Мир»? Имеет ли право на единовременную выплату ребенок, которому в июне исполнилось 17 лет? Производятся ли удержания из пособий? Как рассчитывается степень нуждаемости семьи?

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Какие меры поддержки семьям с детьми вы считаете наиболее эффективными?

- Пособия на каждого ребенка в возрасте до 18 лет вне зависимости от доходов семьи – 4 голоса (9,3%)

- Значительные социальные выплаты действительно нуждающимся семьям с детьми – 17 голосов (39,5%)

- Достойные зарплаты для работающих. Пособия только тем, кто не может работать – 22 голоса (51,2%)

Статью «Для поддержки семей» читайте в субботнем номере «Вятского края»