Пиарщик генерала Селянина грозит журналистам «уголовкой»?

Две недели назад, 17 и 18 марта, в газетах «Вятский край. Пятница» и «Вятский край. Суббота» были опубликованы статьи «Кикнур - вятская Кущёвка?» и «Заговор молчания». В них мы подробно рассказывали о ситуации в Кикнуре, где в ночь с 4 на 5 марта был зверски избит 25-летний участник СВО Даниил Разумов, приехавший на отдых после ранения. Позже от полученных травм он скончался в больнице. По ставшей известной информации, в избиении принимали участие шесть человек. Позднее они зацепили его ногами к машине и так через посёлок везли до больницы.

Удивление вызывало то, что, хотя с момента трагедии к тому времени прошло уже две недели, каких-либо комментариев от УМВД России по Кировской области не последовало.

А между тем появилась и широко распространилась информация о том, что подозреваемые в избиении уже не в первый раз совершали противоправные действия, в том числе в присутствии сотрудников полиции. Об этом стали писать в социальных сетях сразу же после гибели Разумова.

Об этом же 12 марта написали журналисты федерального издания «Совершенно секретно». По их словам, обратившие­ся в редакцию сообщили, что это преступление - дело рук так называемой поселковой ОПГ, участники которой на протяжении долгого времени терроризируют жителей Кикнура, избивают их и отбирают у них имущество. Иногда это, по словам источников редакции «Совершенно секретно», происходило прямо на глазах у полицейских.

В своих публикациях 17 и 18 марта мы писали: «Странно, что до сих пор нет внятных комментариев от руководства УМВД России по Кировской области о роли их сотрудников во всей этой истории.

Неужели правда, что на глазах полицейских совершались преступления, а правоохранители на это не реагировали? Где были наряды полиции, когда человека, привязанного за ноги к машине, возили по посёлку? Почему арестован только один человек из шести?

Вопросов к кировской полиции и непосредственно к её главе - генералу Селянину - много. И главный: неужели под носом у генерала возникла вятская Кущёвка, а он и его подчинённые этого и не заметили?»

И вот 27 марта в редакцию «ВК» поступило письмо из Управления МВД России по Кировской области за подписью начальника отдела информации и общественных связей Сергея Баранцева. В нём, ссылаясь на статью 46 Закона «О СМИ», (право на ответ) нас просят опубликовать официальный ответ УМВД.

Вот его текст:

«5 марта 2023 года в полицию поступило сообщение о доставлении в больницу п. Кикнур молодого человека с телесными повреждениями. Следственно-оперативная группа предварительно установила обстоятельства совершения преступления, личности потерпевшего, подозреваемого и свидетелей. Следователем отдела полиции в тот же день возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемому предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

7 марта уголовное дело переквалифицировано на более тяжкую ч. 4 ст. 111 УК РФ и передано по подследственности в подразделение Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области для дальнейшего расследования. Официальная информация данного следственного органа была опубликована 10 марта 2023 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 161 УПК РФ данные предварительного расследования, могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя и только в том объеме, в каком им будет признано допустимым. Таким образом, ответы на задаваемые автором публикации вопросы, связанные с ходом и результатами расследования, могут быть предоставлены только следственными органами.

В то же время информация о «действовавшей местной банде», как и ряд других сообщений в социальных сетях, использованных автором при подготовке статьи, своего подтверждении не находят и являются не соответствующими действительности».

Кавычки закрываются. Итак, по мнению УМВД, никакой банды в Кикнуре нет, «ряд других сообщений в социальных сетях» (хотелось бы знать, какие именно) «действительности не соответствуют». Казалось бы, на этом можно ставить точку, если бы в письме, подписанном полковником полиции Баранцевым, не было еще одного абзаца. Процитируем его:

«Напоминаем: статьей 49 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» обязанностью журналиста является проверка достоверности сообщаемой им информации, а статья 51 гласит о недопустимости злоупотребления правами журналиста, а именно: распространение слухов под видом достоверных сообщений. Злоупотребление правами журналиста либо несоблюдение обязанностей журналиста влечёт уголовную, административную или дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 59 данного закона)».

Судя по всему, эта часть письма для публикации не предназначалась, однако, по-видимому, это как раз то главное, что хотели донести до нас полицейские: предупреждение об ответственности, в том числе уголовной. С чего бы это?

«Распространение слухов под видом достоверных сообщений»? Так мы и писали, что двухнедельное молчание полицейского генерала и его пресс-службы только способствует распространению этих слухов. Причем и называли мы эти сообщения именно так: «слухи».

Баранцев пишет: «Ответы на задаваемые автором публикации вопросы, связанные с ходом и результатами расследования, могут быть предоставлены только следственными органами». А мы задаём совершенно другие вопросы!

Если в УМВД не поняли, повторим: «Неужели правда, что на глазах полицейских совершались преступления, а правоохранители на это не реагировали? Где были наряды полиции, когда человека, привязанного за ноги к машине, возили по посёлку?» К этому можно добавить: а какова роль (профилактическая и непосредственная) в этой трагической истории участкового? Об этом в ответе Баранцева ни слова.

Может быть, если бы полицейский генерал или его пиарщики сразу сказали, что, поскольку в сообщениях о преступлении в Кикнуре упоминаются их сотрудники, УМВД начата проверка работы пункта полиции «Кикнурский», по результатам которой будут приняты соответствующие решения, о которых проинформируют жителей области, вопросов к ведомству было бы меньше?

А пока такие «заговоры молчания» не только способствуют распространению слухов, но и в целом подрывают у граждан доверие к власти. В сегодняшней ситуации в стране и мире это, по нашему убеждению, недопустимо. Поэтому редакция «Вятского края» направила свои вопросы теперь уже главе МВД - генералу Колокольцеву.

Т. АНДРЕЕВ.

P.S. Господа из УМВД, не стоило «напоминать» нам об уголовной ответственности. Помните о своей - ответственности перед обществом!