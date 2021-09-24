Кибердоктор нам поможет? Ваше мнение!

Ученые и чиновники от медицины утверждают, что искусственный интеллект (ИИ) в корне меняет систему здравоохранения, позволяя переработать систему медицинской диагностики, а также в целом повысить качество услуг здравоохранения при одновременном снижении расходов.

Однако, когда программисты объясняют врачам, что ИИ поможет более точно ставить диагноз и ничего не пропустить, у них сразу возникает недовольство и немой вопрос: «а что, разве я могу что-то пропустить?»

В любом случае, окончательное решение в лечении с применением ИИ должен принимать живой врач. Но в Кировской области пока не решена проблема именно с дефицитом медицинских кадров.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Доверите ли вы свое лечение искусственному интеллекту?

- Да, если окончательное решение будет принимать врач

- Нет, никакой компьютер не способен заменить человека

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Каждый житель Кировской области имеет возможность написать письмо губернатору и пожаловаться на действия или бездействие местных чиновников. Причем, письмо это может быть простым бумажным, может быть электронным – для этого на сайте регионального правительства нужно заполнить специальную форму.

Можно отправить обращение к главе региона через сервис «Госуслуги. Решаем вместе». Также работает телефонная «горячая линия». От имени губернатора зарегистрированы страницы во всех популярных социальных сетях, где тоже можно оставить свою жалобу.

С недавнего времени работает система «Инцидент менеджмент», которая отслеживает жалобы жителей Кировской области в соцсетях по ключевым словам.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы кому жалуетесь на непорядки в вашем муниципалитете?

- Президенту – 3 голоса (10,7%)

- Губернатору – 7 голосов (25,0%)

- В прокуратуру – 2 голоса (7,1%)

- Ругаюсь в соцсетях – 8 голосов (28,6%)

- Никуда. Всё равно не поможет – 8 голосов (28,6%)

Статью «ЦУР вам в помощь!» читайте в субботнем номере «Вятского края».