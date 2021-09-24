Кибердоктор нам поможет? Ваше мнение!

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ОБЩЕСТВО
Ученые и чиновники от медицины утверждают, что искусственный интеллект (ИИ) в корне меняет систему здравоохранения, позволяя переработать систему медицинской диагностики, а также в целом повысить качество услуг здравоохранения при одновременном снижении расходов.
Однако, когда программисты объясняют врачам, что ИИ поможет более точно ставить диагноз и ничего не пропустить, у них сразу возникает недовольство и немой вопрос: «а что, разве я могу что-то пропустить?»
В любом случае, окончательное решение в лечении с применением ИИ должен принимать живой врач. Но в Кировской области пока не решена проблема именно с дефицитом медицинских кадров.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Доверите ли вы свое лечение искусственному интеллекту?
- Да, если окончательное решение будет принимать врач
- Нет, никакой компьютер не способен заменить человека
Голосуйте на сайте «ВК»!
Подведем итоги прошлого опроса.
Каждый житель Кировской области имеет возможность написать письмо губернатору и пожаловаться на действия или бездействие местных чиновников. Причем, письмо это может быть простым бумажным, может быть электронным – для этого на сайте регионального правительства нужно заполнить специальную форму.
Можно отправить обращение к главе региона через сервис «Госуслуги. Решаем вместе». Также работает телефонная «горячая линия». От имени губернатора зарегистрированы страницы во всех популярных социальных сетях, где тоже можно оставить свою жалобу.
С недавнего времени работает система «Инцидент менеджмент», которая отслеживает жалобы жителей Кировской области в соцсетях по ключевым словам.
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
Вы кому жалуетесь на непорядки в вашем муниципалитете?
- Президенту – 3 голоса (10,7%)
- Губернатору – 7 голосов (25,0%)
- В прокуратуру – 2 голоса (7,1%)
- Ругаюсь в соцсетях – 8 голосов (28,6%)
- Никуда. Всё равно не поможет – 8 голосов (28,6%)
Статью «ЦУР вам в помощь!» читайте в субботнем номере «Вятского края».
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