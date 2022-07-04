«КЧХК» рассказал об итогах природоохранной деятельности предприятия за 2021 год

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» выпустил ежегодный отчет о природоохранной деятельности предприятия.

Экологический отчет, в котором подведены итоги и определены основные направления природоохранной деятельности за 2021 год, был представлен членам Кирово-Чепецкой городской организации Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в администрации МО «Город Кирово-Чепецк» на отчетной конференции. На мероприятии также присутствовали глава города Кирово-Чепецка Елена Савина, депутаты Законодательного собрания области Елена Перминова и Елена Горшкова, депутаты Городской думы Кирово-Чепецка Ольга Горохова, Александр Байдин, Татьяна Ежонкова, руководители ведущих общественных организаций города, представители СМИ.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу, председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Кировской области:

«Выпуск экологического отчета – часть большой работы в рамках информационной открытости. Такой документ выпускаем более 10 лет. Формы презентации каждый год выбираем разные: мы знакомили с отчетом библиотекарей Кирово-Чепецка и передавали его в библиотеки, презентовали учителям химии и экологии города, рассказывали о нем на заседании «Экотрибуны» для активной общественности нашей области, приглашали членов общественных советов при органах власти, в частности Департамента экологии и природопользования Кировской области, встречались с преподавателями и студентами ВятГУ. Мы рассказывали о нем на заседании экологического комитета Законодательного собрания, на заседании Городской думы Кирово-Чепецка.Сегодня рассказываем о своей природоохранной деятельности самой активной группе горожан – нашим ветеранам».

Презентацию отчета провела заместитель главного инженера филиала «КЧХК» по экологии, начальник экологического отдела, член общественной палаты Кировской области Марина Мельник. Она пояснила, что мероприятия, осуществленные в 2021 году, были направлены на повышение надежности эксплуатируемого оборудования и повышение эффективности процесса улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов. Кроме того, в соответствии с Программой производственного экологического контроля в 2021 году производился контроль содержания загрязняющих веществ в выбросах производств предприятия, содержания вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны филиала и в пределах селитебной зоны города Кирово-Чепецка, в том числе в периоды неблагоприятных метеорологических условий, а также осуществлен контроль эффективности работы установок очистки газа. По данным эко-аналитического контроля в 2021 году превышений нормативов не зафиксировано.

Масштабная работа была проведена по проекту «Отказ от аренды полигона подземного размещения промышленных сточных вод». В результате предприятие прекратило использование полигона и внедрило новые схемы переработки сточных вод.

Традиционно продолжилась работа по повышению экологической компетентности персонала: сотрудники проходили обучение в сфере охраны окружающей среды с привлечением специализированных организаций и силами специалистов экологического отдела.

Значимыми событиями 2021 года стали участие в экологических мероприятиях и субботниках: всероссийский субботник «Зеленая весна», всероссийская акция «Сохраним лес», экофлешмоб «Даешь кислород», экологический квест «Чистые игры», а также всероссийский экологический диктант.

Тамара Ашихмина, профессор, доктор технических наук, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории биомониторинга ВятГУ и «Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук» (НЦ УрО РАН), председатель комиссии общественной палаты Кировской области по экологии и природопользованию:

«Филиал «КЧХК» образец для многих предприятий, социально ответственный бизнес, ведущий масштабную работу, направленную на сохранение экологической безопасности для будущих поколений».

В 2022 году филиалом также запланирован серьезный объем работ по направлению природоохранной деятельности.