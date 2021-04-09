Каждому по месту! Ваше мнение!

Начальник департамента образования г. Кирова Александр Петрицкий на пресс-конференции пообещал, что с 1 августа все дети в возрасте от 3 лет получат места в детсадах.

- В текущем году из детских садов в школы будет выпущен 7 131 ребенок, таким образом, путевки получат более 7 тысяч детей в возрасте от 3 лет. Это дети 2017 года рождения, которые либо не получили пока направление, либо получили его не по месту жительства – и, соответственно, либо получат путевку вновь, либо в другой детский сад. Основная же часть (7 082 человека) - это дети, родившиеся с 1 января по 31 августа 2018 года, - сказал Петрицкий.

Он также отметил, что в случае, если предложенный детский сад родителей не устраивает, можно написать заявление на имя начальника депобра. Комиссия будет принимать решение в зависимости от наличия мест в конкретном детском саду.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Можно ли верить обещанию администрации г. Кирова о том, что все дети с 3 лет получат места в детсадах?

- Да, построено достаточно новых детских садов

- Нет, они каждый год обещают решить проблему

- Может быть, но не в садиках по месту жительства

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги прошлого опроса.

11 апреля в России в шестой раз пройдёт благотворительная онлайн-акция «День заботы», цель которой – собрать 16,8 млн. рублей на поиск и сопровождение наставников для подростков из детских домов в 14 регионах, в том числе в Кирове.

В настоящее время в 12 интернатных учреждениях области воспитываются 308 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Им важна поддержка старшего взрослого друга, который станет для них проводником во взрослую жизнь.

11 апреля на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный «калькулятор заботы», на котором любой желающий сможет посчитать стоимость своего часа работы и определить, сколько часов или дней он готов пожертвовать на оплату работы проекта «Наставничество».

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы готовы стать оплачиваемым наставником для воспитанника детдома?

- Да, всякий труд, даже такой благородный, должен оплачиваться – 11 голосов (24,4%)

- Нет, работа с сиротами должна идти по велению души, а не за деньги – 11 голосов (24,4%)

- Нет, с детдомовцами должны работать только профессионалы – 23 голоса (51,1%)

Статью о поддержке сирот читайте в субботнем номере «ВК».