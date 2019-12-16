«Капризы» электронной регистратуры, или Как в Кирове попасть на приём к врачу

Хорошая новость для пациентов: электронная регистратура в Кирове перешла на новый формат работы. По всей видимости, упрощенный. Решила и я воспользоваться обновленным сервисом. Тем более что, по информации пресс-центра правительства области, в целом система уже функционирует. Правда, небольшой нюанс: для использования сервиса новой версии пациентам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на главной странице сайта электронной регистратуры (https://er.medkirov.ru/): выбрать кнопку (или меню) «Личный кабинет».

Далее было сказано, что можно выбрать удобный способ регистрации - либо с использованием учётной записи Единого портала государственных услуг и сервисов, либо с помощью e-mail. После этого будут отображены строки для регистрации личного кабинета.

Вооружившись этими наставлениями, прохожу по ссылке, но вместо личного кабинета на мониторе возникает число 404 почти во весь экран и надпись: «Страница не найдена». Делаю вторую попытку и даже умудряюсь без регистрации попасть в нужную поликлинику и увидеть лица главврача и заместителей, узнать насчет прививок, но до записи на прием дело так и не доходит.

Использую другую подсказку, в которой говорится, что при возникновении проблем с входом в личный кабинет или при вводе ошибочных данных пациент может отправить информацию в службу технической поддержки на электронный адрес: e-reg@medkirov.ru, который расположен внизу страницы сайта электронной регистратуры. Необходимо сообщить Ф.И.О. и дату рождения, электронный адрес, к которому привязан личный кабинет, написать, у кого и какая возникла ошибка. Действительно, срабатывает. Узнав мои данные и фамилию доктора, к которому я хотела бы попасть, мне предлагают записаться на прием. Но я гордо отклоняю предложение: «Спасибо, я всё же попробую это сделать сама».

Мне советуют просто набрать по-русски: «Электронная регистратура г. Кирова». И нет проблем! Однако попасть в личный кабинет и зарегистрироваться мне так и не удается. Как говорится в известной басне: «Видит око, да зуб неймёт!» Тогда решаю воспользоваться другими методами, благо записаться на приём к доктору можно по телефону регистратуры поликлиники, при личном обращении в регистратуру, через информационный терминал или непосредственно на приёме у лечащего врача. При возникновении острого состояния медицинская помощь оказывается без предварительной записи в порядке общей очереди. А вот запись на приём к узким специалистам производится через своего участкового доктора.

Кроме того, в новой версии электронной регистратуры появляются следующие возможности: запись на диспансеризацию и профилактические осмотры с возможностью заполнения анкеты в электронном виде и получением маршрутного листа с обследованиями и временем приёма специалистов, единая регистрация в личном кабинете региональной электронной регистратуры и на Едином портале государственных услуг, оценка работы специалиста или медицинской организации в целом. И даже в ближайшее время будут доступны заказ справки из медицинской документации в электронном виде и вызов врача на дом.

Узнав про все эти новшества, решила я на деле убедиться в их существовании. И вот я в вестибюле бывшей центральной поликлиники города. Она тоже обновленная после ремонта. В раздевалке очень вежливые гардеробщицы, одна даже угостила конфеткой постоянного пациента с палочкой. Видно, не только театр начинается с вешалки…

Поднимаюсь на второй этаж. Пациенты, в основном пожилые, терпеливо сидят у кабинетов. Не прочь и поговорить. Меня, конечно, прежде всего интересует, смогли ли они воспользоваться электронной регистратурой перед «свиданием» с врачом. Возрастные больные откровенно говорят, что записывают их на прием дети, а то и внуки. Правда, некоторые и сами умудряются сделать запись через так называемый колл-центр по телефону 42-30-30. Он один на несколько поликлиник. Но к такому специалисту, как эндокринолог, например, записаться очень сложно, поделилась со мной опытом одна пациентка.

- Надо звонить с 7 до 8 утра. И то попадешь только недели через две. Раньше, хотя и сидели в очередях, было лучше. Многие, кто не может записаться к врачу, идут в платные центры. Первый раз я дозванивалась до колл-центра, наверное, недели три. Всё было занято. «Оставьте телефон, мы вам перезвоним». Перезванивают. Говорю, что мне надо к эндокринологу. И слышу: «Запись закончилась».

Другую женщину записали к неврологу через регистратуру аж на 24 января 2020 года! Полтора месяца ждать… Но ей повезло. Не выдержав, она пришла в поликлинику раньше срока. Стояла возле кабинета с лыжными палками: гололед-то ведь страшный на улице. И улучив момент, когда в кабинете у врача никого не было, упросила принять ее и назначить лечение. А то боли совсем замучили.

Внизу на первом этаже стол справок. На нем табличка с телефонами колл-центра. Многие, прежде чем подняться во врачебные кабинеты, обращаются со всеми вопросами сюда, берут талончики на прием в автомате, по которым их и вызывают.

А рядом и регистратура. Девушки-операторы записывают к врачам тех, кто не сумел самозаписаться. Спрашиваю, часто ли к ним обращаются за помощью.

- Постоянно. Не каждый может самостоятельно это сделать.

- Вот и у меня вопрос, - обращается к операторам молодая женщина в спортивной шапочке. - Вчера хотела из дома записаться через электронную регистратуру к участковому терапевту, прошла всю регистрацию, всё активировалось, всё нормально. А когда начинаю записываться, пишут, что моих данных в региональной базе нет. Что это значит?

- Это уже не к нам, - отвечают девушки.

- Интересно, у меня одной выходит сообщение, что меня нет в базе, или у всех? - не отступает женщина. И вместе с операторами они вновь пытаются преодолеть «капризы» электронной регистратуры.

А вот мужчинам больше везет. Хотя и им нелегко. Евгений, бухгалтер по образованию, хорошо разбирается в разных компьютерных программах, и даже ему новая версия электронной регистратуры показалась более сложной.

- Усложнили еще больше, - заметил он. - Раньше просто заходил на сайт поликлиники, находил доктора, смотрел, какие числа свободные, и раз - записался. А сейчас зашел на сайт, говорят: зарегистрируйтесь! Пришлось регистрироваться, потом на электронную почту пришел вызов, и я распечатку сделал. К офтальмологу записался. Сам факт регистрации человеку в возрасте сложно одолеть. Правда, это один только раз делается, но надо указать все данные, вплоть до снилса.

- А запись к врачу задолго надо делать? - спросила я его.

- Как правило, недели за две всё бывает занято. Открываешь нужного врача и читаешь: свободных мест - ноль! Иногда долго приходится искать.

Записала В. Георгиева.

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