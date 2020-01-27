«Капитал» Сергея Мамаева. Как претворить экономическое учение Маркса в жизнь

«Вятский край» продолжает свое журналистское расследование, предмет которого - некоторые аспекты деятельности первого секретаря Кировского обкома КПРФ, депутата Законодательного собрания Кировской области Сергея Павлиновича Мамаева.

В предыдущем номере газеты «Вятский край. Суббота» была опубликована статья «Красный «Корейко», автор которой, проанализировав информацию, обнаруженную им в различных открытых источниках, пытался найти ответ на вопрос: каким образом в распоряжении членов так называемого клана Мамаевых оказалось движимое и недвижимое имущество, стоимость которого может оцениваться не в один десяток миллионов рублей? В финале статьи высказывалось предположение, что основы благосостояния «клана Мамаевых» могли быть заложены в бытность главного кировского коммуниста главой Советского района.

Сегодня мы расскажем читателям «ВК», что нам стало известно об этом периоде деятельности Сергея Мамаева. Делаем это исходя исключительно из понимания общественной значимости полученной информации.

Вместо предисловия

Карл Маркс считал важным аспектом исследования экономики капиталистического общества обращение к ее, этой экономики, истокам - периоду первоначального накопления капитала. Не случайно именно эта глава завершает первый том «Капитала». В ней родоначальник марксизма исследовал исторические причины появления капиталистического способа производства и формирование капитала как его основы.

Прошло уже полтора века, но Марксов анализ остается актуальным. Мы были свидетелями того, как в 1990-е формировались первые миллионные состояния, как для этого народ погрузили в нищету и бесправие, как разгул преступности блокировал любые попытки населения отстоять свои права, как проводились залоговые аукционы, когда общенародное достояние за копейки переходило под контроль «новых русских».

Как отметил один из бизнесменов, в России нет ни одного состояния, возникшего абсолютно законным образом, все они, так или иначе, в большей или меньшей степени, имеют криминальное происхождение. Это касается не только абрамовичей, потаниных, вексельбергов и прочих крупных акул бизнеса. Все это также справедливо и в отношении местечковых нуворишей.

Но миллионные состояния обнаруживаются не только у тех, кто занимается бизнесом. Быть чиновником в нашей стране тоже стало доходным делом. Иначе как можно объяснить появление у бывшего губернатора Новгородской области Михаила Прусака миллионов на приобретение крупнейшего в Кировской области агрохолдинга «Кировхлеб» (правда, и потерял он его с той же легкостью, с какой приобрел)? Да и разве он один такой?

Кадры решили всё

С состоянием Сергея Мамаева дело происходило точно так же, как в свое время писал об этом Карл Маркс в первом томе «Капитала». Все имеет свое начало, свою исходную точку. В случае с Мамаевым многое из того, чем сегодня владеет его семейство, судя по всему, начало появляться после того, как ранее мало кому известный в Кировской области учитель физкультуры из Советска выиграл в 2001 году выборы и стал главой района.

Нужно заметить, что до этой даты Мамаевы жили весьма скромно. Нет, они не ходили, как говорят, «без штанов» и «с протянутой рукой», но и похвастаться особым достатком не могли. Хотя должность судьи и приносила жене Сергея Павлиновича Надежде определенный, и неплохой, доход.

С приходом Мамаева к руководству районом поменялось, как отмечали советчане, многое. И прежде всего - в работе самой районной администрации. Деятельность ее, которая и раньше не отличалась публичностью, стала совсем закрытой. Что происходило за дверями кабинетов местных чиновников в то время, сейчас установить сложно. И все же некоторая информация просачивалась уже тогда.

В период мамаевского правления из администрации было уволено несколько местных чиновников. Несмотря на то что впоследствии суд восстановил почти всех, кто в тот период потерял должности, работать дальше под руководством Мамаева они не стали. После этого можно было говорить, что внутри местного органа исполнительной власти сформирована команда из проверенных и преданных первому лицу района кадров.

Не обошлось и без конфликтов «по вертикали». Так, в самом начале своей работы (где-то году в 2002-м) Сергей Павлинович «поссорился» с главным федеральным инспектором по Кировской области (им тогда был Валентин Пугач). Конфликт был связан с жалобами представителей малого бизнеса на «беспредел», который устроил им новый глава района. В беседе с корреспондентом «ВК» сам Валентин Николаевич рассказал, что для урегулирования разногласий между предпринимательским сообществом и администрацией района пришлось даже создавать межведомственную группу, по результатам работы которой был отменен «целый пакет» распоряжений Мамаева.

По словам Пугача, Сергей Павлинович мало того что «зашугал» владельцев точек общепита, торговли и лесозаготовителей, он вмешивался даже в работу местных органов федерального подчинения: МВД, прокуратуры и налоговой службы. Он не стесняясь присвоил себе отдельные полномочия региональных и даже федеральных органов исполнительной власти. Серьезных последствий, как заметил бывший ГФИ, Мамаев тогда избежал главным образом благодаря тому, что на его защиту встал губернатор области Владимир Сергеенков.

Но если кому-то из местных бизнесменов в мамаевские времена в районе жилось некомфортно, то для других они стали периодом успеха. Например, для тех, кто оказался причастен к банкротству предприятий и организаций района, а также для отдельных арендаторов лесных участков. Так формировался «пул» доверенных представителей бизнеса.

Кто заработал на приватизации?

Среди итогов мамаевского руководства районом его преемники отмечали несколько фактов. И главный среди них - то, что, покидая свой пост, Сергей Павлинович оставил район с долгами, которые по размеру соответствовали собственным доходам местного бюджета. Последние на то время составляли 51 млн. рублей, тогда как задолженность - более 48 млн. Район оказался должен поставщикам коммунальных ресурсов, ремонтникам, налоговикам, областному правительству, учителям, медикам и т. д. Уже тогда возникал закономерный вопрос: как под руководством столь «эффективного» главы, о чем никогда не забывает упомянуть сам Мамаев, район смог накопить такую кучу долгов?

Результатом «успешного руководства районом» стали и взыскания по исполнительным листам, в том числе по делу о «пропаже» техники из колхоза «Дружба», находившегося в мамаевские времена в процессе банкротства. Суд «повесил» возмещение ущерба на районную администрацию. И преемникам Мамаева пришлось возвращать конкурсному управляющему более 500 тысяч рублей за «исчезнувшую» технику. При этом, как можно резонно предположить, кто-то нехило на перепродаже этой техники руки всё-таки погрел.

Отметилась мамаевская администрация и на перепродаже вымороченного (полученного в результате банкротства предприятий) имущества. Так, по словам Александра Глушкова, пришедшего на смену Сергею Павлиновичу (интервью было опубликовано в районной газете «Вести трехречья» в ноябре 2009 года), районная власть за смешные деньги продала бывшую базу РСУ площадью почти 1,5 тыс. кв. метров вместе с находящимися там зданиями и коммуникациями. Только двухэтажная кирпичная контора была отдана за 140 тыс. рублей. В сущности, за копейки. А уже через несколько дней с целью легализации первой сделки все имущество было перепродано другим людям и за иную цену. Кто от такой аферы выиграл? Фамилии «выгодоприобретателей» не оглашены до сих пор, зато ясно, что районный бюджет от нее ничего не приобрел.

Известно, что по аналогичной схеме мог быть «приватизирован» корпус обанкротившегося комбината бытового обслуживания населения. Но там что-то «не срослось». Потенциальные покупатели, по словам свидетелей тех событий, оказались несговорчивыми, «делиться» ни с кем не согласились, и почти готовая сделка сорвалась.

Видимо, по чистому совпадению примерно в период описываемых выше событий у Сергея Мамаева появилась в гараже первая иномарка - Honda CR-V, а его дочь стала владельцем автомобиля «Мицубиси Кольт».

«Красный» стриптиз

Своеобразной «вишенкой на торте» управления Сергеем Мамаевым районом можно считать открытие в здании обанкротившегося кинотеатра «Луч» ночного клуба со стриптизом. Согласитесь, только люди, обладающие по-настоящему передовыми взглядами, способны на такое.

В 1939 году, когда кинотеатр только открылся, это было очень значимым событием для города и района. Все советские годы в нем демонстрировались лучшие ленты отечественного и зарубежного кинематографа. А вот постсоветское банкротство кинопроката прошло тихо и незаметно. Причем случилось оно в мамаевские времена.

Случайно или нет, но директором ныне ликвидированного МУП «Советская дирекция киносети» значится, согласно данным портала «За честный бизнес», Мамаева Екатерина Сергеевна (дочь Сергея Павлиновича, позднее сменившая фамилию на Пестерникова). Само муниципальное предприятие было создано в 1994 году, а Екатерина Сергеевна занималась в начале 2000-х его ликвидацией.

Как бы то ни было, но на момент прихода Мамаева к власти в кинотеатре уже давно не показывали фильмы. Помещение то пустовало, то сдавалось в аренду, будучи муниципальной собственностью. В 2001 году там был открыт гастроном. Его хозяин, местный предприниматель Михаил Зубков, говорит, что для открытия торговой точки ему пришлось сделать ремонт в помещениях, да и на достойный ассортимент товаров надо было потратиться. А потом, в 2002 году, ни с того ни с сего к нему явился работник райадминистрации и со ссылкой на распоряжение главы района потребовал очистить помещение. «Бодаться» с властью бизнесмен не стал, а как раз после освобождения занимаемых им площадей там и появился стриптиз-клуб.

Самое интересное, по словам предпринимателя, - местных «специалистов» для организации подобного заведения в провинциальном Советске не нашлось (местной была только обслуга: охранники, официанты и т. п.). Поэтому заведовали точкой кировчане, как рассказали другие очевидцы тех событий - два молодых человека респектабельной внешности. Они и девочек-стриптизерш возили из областного центра. Высказывают даже предположение о том, что к открытию и работе стриптиз-клуба имел отношение ранее судимый Владимир Комаров (также известный как криминальный авторитет Комар), который позднее, уже под новой фамилией - Крез, был помощником Сергея Павлиновича в его бытность депутатом Госдумы.

По словам людей, на открытии стриптиз-клуба в бывшем кинотеатре был замечен лично глава района, коммунист Сергей Мамаев. Наверное, хотел придать его работе правильное идейное, выдержанное в духе марксизма содержание. Действительно, ну не батюшку же звать на освящение подобного заведения?

Впрочем, стриптиз не прижился в Советске. Клуб просуществовал недолго. То ли денег было мало у горожан, то ли с нравственностью оказалось все благополучно, то ли по каким-то другим причинам, но смотреть на раздевание танцовщиц люди валом не валили. Зато сам факт прикосновения захолустного провинциального городка к благам мировой цивилизации оставил неизгладимый след и долгую память. Позднее, уже на финальной стадии своего пребывания на посту главы района, Сергей Мамаев предпринял попытку приватизировать здание кинотеатра. И опять по заниженной цене. Но, как рассказал его преемник Александр Глушков, Мамаеву на это не хватило времени. Новая же администрация успела пресечь очередную аферу с муниципальным имуществом и выставила кинотеатр на торги уже за гораздо большие деньги.

Лесной след

И все же даже возможные манипуляции с районным имуществом никак, на наш взгляд, не могут объяснить резкий рост благосостояния Сергея Мамаева в ту пору, тем более - после его отставки с поста главы района. Но ведь семейство Мамаевых не бедствовало и потом. Более того, продолжало прирастать недвижимостью, покупать новые иномарки. Может быть, дело в том, что, еще будучи главой, Сергей Мамаев смог «правильно» распорядиться главным богатством Советского района - лесом.

В ходе избирательной кампании в феврале 2006 года Александр Глушков, сменивший Сергея Павлиновича на посту главы района, в официально опубликованном интервью заявил, что во времена мамаевского правления большая часть районного лесного фонда была передана «узкому кругу лиц из числа частных предпринимателей» в долгосрочную аренду - на 49 лет. В свою очередь, региональное издание «Вятский наблюдатель» рассказывало о тесной связи Мамаева с предпринимателем из Советска Александром Тунгусовым, уже долгое время зарабатывавшим на заготовке и переработке древесины.

Называют представители районного бизнес-сообщества и другого лесного «магната», предположительно близкого к Мамаеву, - Эдуарда Кирилловых. Нам удалось выяснить, что ИП Кирилловых Эдуард Сергеевич действительно существует и зарегистрирован в городе Советске в качестве микропредприятия с численностью работников до 15 человек. В 2017 году имело место разбирательство в арбитражном суде по спору между предпринимателем и министерством лесного хозяйства Кировской области из-за заключённого договора аренды. Из опубликованных материалов стало известно, что еще в сентябре 2005 года Кирилловых получил в долгосрочную аренду лесной участок площадью более 2,5 тысячи гектаров.

Как рассказали предприниматели из Советска, имеющие отношение к лесу, сам Эдуард Сергеевич активной деятельности на этих угодьях не ведет, предпочитая сдавать их в субаренду. Несмотря на это, по их словам, и он сам, и два его субарендатора уже построили себе шикарные дома и имеют в семьях не по одной дорогой иномарке.

И вместо послесловия

Нет, не зря, видимо, постигал в свое время Сергей Мамаев азы марксизма, на практике показав, что означает период первоначального накопления капитала в отдельно взятом районе, для отдельно взятого человека. Вот только к делу построения коммунизма это не имело и не имеет никакого отношения. И если у нас такой «подкованный» марксист смог возглавить областное отделение КПРФ, то на федеральном уровне партию вполне мог бы возглавить кто-то вроде бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, который умудрился в период государственной службы так приумножить свой капитал, что нанимал для перевозки своих собачек на зарубежные выставки целый самолет. Впрочем, и без Шувалова в КПРФ таких «асов» воплощения марксова учения в жизнь полно. Взять хоть того же Грудинина.

Аркадий ГОЛИКОВ.