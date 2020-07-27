Каникулы в Кировской области. К реке, солнцу и веселью!

Еще в июне у родителей, привыкших к тому, что их дети каждое лето проводят свои каникулы на свежем воздухе, в детских оздоровительных лагерях, с насыщенной, разнообразной программой, направленной на развитие творческих способностей, был повод для беспокойства: а что делать нынче?

Раньше-то как: отправили своих чадушек в надежные руки - и самим можно было расслабиться. На то и лето - время набираться сил: осень снова принесет заботы и хлопоты, связанные с началом нового учебного года, а зимы - долгие и утомительные…

Однако нынешний оздоровительный сезон претерпел жесткие коррективы: санитарные ограничения во время пандемии все расставили по своим местам… Взрослые волновались: где провести каникулы детям? И вот долгожданное и радостное известие: с 3 июля в Кировской области начали работу первые смены в детских оздоровительных лагерях. В этом году, как сообщили в правительстве региона, все смены длятся 14 дней, соответственно и расписание тоже скорректировано. Что ждёт отдыхающих?

Отдыхают нынче с новыми правилами: кровати в комнатах расставлены на расстоянии 1,5 метра, родительские дни отменены, детей и сотрудников тестируют на коронавирус, в помещениях проводят дезинфекцию. Отдыхающих приняли лагеря «Белочка», «Берёзка», «Весна», «Живая вода», «Мир», «Орлёнок», «Строитель» (все расположены на территории нашей области).

От волнений - к делу

В 2020 году в лагерях Центра отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы» состоится 29 смен, среди них - спортивные, творческие, досуговые. Например, в смене «PROCпорт» ребята познакомятся с разными видами состязаний и смогут поучаствовать в соревнованиях между отрядами. Смена «Королевство 3Д: Думай! Дружи! Действуй!» пройдёт в формате сюжетно-ролевой игры с использованием квест-технологий, популярных среди детей и подростков.

Кроме того, нынешним летом круглые даты отметят два лагеря: «Весне» исполнится 55 лет, «Орлёнку» - 60. Праздничные мероприятия пройдут во время третьей и четвёртой смен соответственно.

Прошло обучение в школе вожатых, защита программ летних смен, подобрали квалифицированные кадры. В лагерях провели косметические и капитальные ремонты корпусов, приобрели оборудование и инвентарь. Особое внимание уделили требованиям надзорных органов.

- Большинство мероприятий проходит на свежем воздухе, - отметил директор центра «Вятские каникулы» Георгий Барминов. - В этом году мы повысили качество реализуемых программ, чтобы они максимально соответствовали интересам и потребностям детей.

И ТВ-шоу тоже

- Первые смены уже завершились в лагерях «Орлёнок», «Строитель», «Берёзка», - сказала пресс-секретарь центра «Вятские каникулы» Надежда Рудакова. - Жизнь была наполнена яркими событиями, интересными мероприятиями и конкурсами. Например, в лагере «Строитель» дети удивили своими талантами в медиасфере. Так, в первой смене состоялась «Школа блогеров», было запущено лагерное ТВ-шоу, прошёл зажигательный проект «Танцы».

В лагере «Орлёнок» завершилась спортивная смена, ребята ставили рекорды на марафоне ГТО, соревновались в спортивных играх и челленджах. В «Берёзке» побеждали в спортивных соревнованиях и в интеллектуальных играх, выбирали мисс и мистера лагеря, участвовали в деловых играх, концертах, селфи-квестах.

Словом, скучать было некогда! В течение смен проводились занятия в кружках, спортивные и настольные игры, тренинги с психологами, игры на местности и многое другое.

Неудивительно, что организаторы отдыха стремились сделать все максимально насыщенно: лето-то короткое и успеть надо как можно больше! Не случайно в каждом лагере - свои программы. Дети приобретают знания и навыки в области основ военной службы, туристско-краеведческой деятельности, исторических и технических наук, физической культуры и спорта, основ безопасности жизнедеятельности.

А также в игровой форме ребята знакомятся с литературными произведениями школьной программы и с популярными кинофильмами. Для младшей категории - это сказки и детские произведения, для более старшей - классические произведения, книги популярных российских и зарубежных авторов.

Кроме того, дети получают базовые навыки видеосъемки, актерской игры, режиссерской работы, смогут реализовать свой творческий потенциал в создании самостоятельных литературных произведений.

В путь-дорогу!

6-30 утра. Площадь рядом с водным дворцом «Быстрица» на улице Маршала Конева. Здесь уже толпились обеспокоенные папы и мамы, бабушки и дедушки. А вот дети, наоборот, были оживленными и радостными: наконец-то подальше от шумного города, к реке, солнышку и веселому отдыху, хотя и весьма сокращенному.

- Действительно, долго ждали такого счастливого времени, дома засиделись, - говорит вожатая Анастасия, студентка второго курса факультета истории Вятского государственного университета. - Мы прошли обучение по разным программам, начиная от общелагерных мероприятий до «пятиминуток» на свежем воздухе… Я сама танцую, стану заниматься с баскетбольной командой. Мои коллеги тоже многое умеют, творческие, динамичные ребята. Думаю, сможем для детишек сделать отдых незабываемым!

Знакомлюсь с Екатериной Мальцевой. Она отправляет в детский оздоровительный лагерь «Весна» (село Башарово) своего сына Степана. Как я узнал из короткого разговора, у них в семье трое мальчишек - девять и пять лет, самому младшему - один год и десять месяцев.

- Я же сама все лето проводила в лагерях. Отдыхали в «Орлёнке» от Кировского шинного завода (мои

родители там работали). Помним пионерские костры и «синие ночи», походы, карнавалы. Как расставались, плакали… Вот и сегодня утром за завтраком рассказывала детям о нашем счастливом и беззаботном детстве без всяких пандемий и ограничений…

Степан внимательно слушал маму. Время вынужденной самоизоляции они проводили на даче. Не сидели сложа руки: учились, много читали, придумывали различные конкурсы для всей семьи. Как сказала мама мальчика, Степан очень любит заниматься конструированием на основе «Лего», у него аналитические, математические способности. В лагерь едет впервые.

- Чем будешь заниматься? - поинтересовался я у мальчишки.

- Играть в футбол.

Правильно, поднадоевший «Лего» немного подождет!

Марина Викторовна Шаклеина собрала на отдых дочь Светлану. Они тоже во время ограничений находились на даче.

Сергей, папа еще одного отдыхающего - Кости, тоже доволен: сын наконец-то полноценно отдохнет. Хотя дома они вынужденное время проводили достаточно активно, читали книги из школьной программы и не только, однако в лагере, как надеется отец, сын узнает еще больше полезного и интересного.

- Я окончил школу на «хорошо» и «отлично», - серьезно говорит Костя. - Отдохнуть не мешало бы…

- Он взял с собой все купальные принадлежности, мечтает поплавать, любит реку! - резюмирует отец слова сына.

В это солнечное утро у каждого ребенка измеряли температуру, выдавали детям посадочные талоны в автобус (без них вход запрещен). Родители получили инструктаж (они не увидят детей в течение двух недель), водители - маршрутные листы.

Как всегда, наготове оказались и сотрудники ГИБДД, сопровождающие автобусы к месту отдыха. Дети загрузили походные чемоданы в грузовые отсеки.

И вот он, долгожданный отдых! Лето еще в разгаре, а значит, река, солнце и разные приятные сюрпризы ждут не дождутся кировских мальчиков и девочек!

Александр ШИРОКОВ.