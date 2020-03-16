Кальмары в снегу. В рейде с активистами движения «Просрочка Патруль Киров»

Однажды муж пришел из магазина, находящегося, как говорят, «в шаговой доступности», с красной рыбкой. Целых две форели в вакууме купил по акции - по смешной цене. Подивилась я такой щедрости продавцов. Ну, думаю, что-то тут не то. Предчувствие не обмануло: стоило только разрезать упаковку - на всю кухню таким «ароматом» пахнуло, что поскорее я этот щедрый «подарок» обратно засунула и велела вернуть его в магазин. Нюхнув злополучную форель, продавец поморщилась и сказала, что деньги за гнилую рыбу возвратят, но завтра, когда придет заведующая. Пришлось в третий раз в этот супермаркет бедному супругу идти. Деньги-то вернули, а вот снять испорченный продукт с полки наотрез отказались. Дескать, срок годности формально не истек. А потому тухлая форель в вакууме так и осталась поджидать очередную жертву.

Как оказалось, многие покупатели попадаются на удочку всяких акций и скидок и приобретают продукты далеко не первой свежести в магазинах. Кто-то с этим смирился, а вот активные кировчане организовали общественное движение «Просрочка Патруль». Время от времени они внезапно «захватывают» магазин, на который поступает больше всего жалоб, и начинают сметать с полок просроченные продукты. Иногда так набираются целые тележки гнилых овощей, фруктов, мятых банок с консервами. Во время рейдов активистов сопровождает юрист Елена Олина.

Вот что она рассказала о том, как это происходит, пока мы ехали на очередную проверку.

«Просрок» телегами

- Создали группу в соцсети «ВКонтакте», которая постоянно пополняется. Только сходим в магазин - сразу начинают выкладывать всякий негатив про нас. И наоборот. Как-то перед Новым годом приезжаю в магазин «Леруа Мерлен» за елкой. Подхожу к кассе, а там кассиры спина к спине стоят и один другому говорит: «Смотри, это же она!» И оба: «Мы с вами, мы смотрим все ваши ролики, вы молодцы!» Нас часто спрашивают: «Вы проверка?» Мы ни в коем случае не проверка: мы не контролирующий орган. Разница в том, что, когда мы находим просроченные товары, мы просим продавцов их утилизировать, когда Роспотребнадзор находит - штраф 300 тысяч в бюджет области за одну единицу «просрока», а мы порой собираем его телегами! Но предприниматели знают, что им за это ничего не будет. В худшем случае штраф в 500 рублей.

Алекс - руководитель кировских активистов - идею движения привез из Москвы. Но по сравнению со столицей в магазинах Кирова негатива гораздо меньше. Правда, многие продавцы воспринимают наши визиты как нарушение своих прав. И не всегда реагируют на наши пожелания. К примеру, в одном из магазинов мы обнаружили огромное количество просрочки: и сыры, и пирожные. Мы предложили снять их с продажи. Продавцы ругались, но

убрали. А когда мы вышли на улицу, то сквозь неплотно закрытые жалюзы увидели, что они тут же начали перефасовывать товар. После этого мы стали требовать вскрывать или ломать упаковку, чтобы просроченные продукты вновь на полках не появлялись.

Бывает, что во время нашей акции нажимают тревожную кнопку. Приезжает вневедомственная охрана: «Вас, девочки, грабят?» Отвечают: «Нет». «Убивают?» - «Нет». - «Может, хотя бы насилуют?» - «Тоже нет». - «Так чего ж вы нас вызываете?»

Раньше на продавца три года учиться надо было, а сейчас почти на каждом магазине объявления о том, что есть вакансии. Всех берут и учат другому: «Когда придет проверка, вы такое число и ставьте на маркировке». Как-то в магазине на улице Ломоносова обратила внимание на муку. До конца срока оставалось три недели. Произведена почти год назад, а расфасована будто бы вчера. Предлагалась по сниженным ценам. Старая мука, конечно, будет горчить, и блины получатся не такие вкусные.

Заметьте, в каждой рекламе: «Дорогие покупатели, приходите, у нас самые свежие продукты!» А на поверку оказывается, что не такие уж и свежие, и не такие мы «дорогие». Хотя по ценам - точно. Я провела эксперимент. Купила муки, повидла и напекла пирожков. Себестоимость - пять рублей. Плюс мой труд (30 процентов от стоимости материалов), прибавила еще полтора рубля - шесть с половиной рублей. А в кулинарии цена пирожков - от 25 рублей и выше. Наценка - 400 процентов. Так за такие деньги продайте мне вкусный, свежий пирожок!

За разговором мы доехали до «Магнита» на ул. Милицейской. Возле входа в магазин нас уже поджидали ребята. «Алекса сегодня не будет», - первым делом доложили они. «Ничего, справимся, - ответила Елена и распахнула дверь. - Обратите внимание: магазин встретил нас завядшими тюльпанами». Взяв корзинку, она храбро ринулась к полкам и сразу стала сбрасывать в нее просроченные продукты. То же делала и Анна, а Степан снимал на видео.

Свёкла с плесенью

- Зелень жухлая с желтизной, - комментировала Олина свои действия. - Поверх свежих огурцов лежат старые. Расчет на то, что схватят первые попавшиеся и купят.

- У вас просто нюх на просрочку! - восхищаюсь я.

- Посмотрите, что делают, - вносит свою лепту Анна - показывает на кусок сыра. - Упакован он 9 марта, сегодня уже 10-е число, а срок реализации фасованных сыров - 12 часов. Вместо того чтобы убрать его с полки, еще и скидку «офигенную» сделали!

К нам подходит директор магазина: «Что случилось?» И хочет взять сыр, чтобы убедиться, что срок его продажи действительно истек, но активистка «вещдок» не отдает.

Идем дальше. В коробках - огурцы, свёкла с гнилью и плесенью, почерневшие от времени грецкие орехи, подгнивший местами виноград за 245 рублей.

- Но ведь фрукты можно и перебрать, - замечаю я.

- Конечно можно, но для этого не надо ждать, когда «Просрочка Патруль» придет.

А вот чудовищная находка: срок годности этой упаковки с макаронами закончился еще в ноябре прошлого года!

Добрались и до полки с деликатесами. Но цвет у красной рыбы почему-то почти серый. Всё понятно: до конца срока годности всего неделя. Хорошая уценка.

- Раз скидка - значит, сроки продукта истекают? - спрашиваю я.

- Не всегда, - объясняет Елена. - Вон скидка на конфеты свыше 60 процентов, а они свежие и до конца срока еще далеко. Достойная скидка к празднику.

Активисты замечают во время рейда и хорошие моменты в работе магазина. К примеру, продукция без заменителя молочного жира стоит отдельно.

Снег по цене рыбы

Подходим к холодильникам с мясными и рыбными продуктами. Олина совочком поддевает шампиньоны и делает вывод, что они правильно хранятся, так как не слипаются и можно даже два гриба на одну ложку захватить. А вот кальмары - в удручающем состоянии: тонкие, сухие и в снегу. Видимо, не раз размораживались.

- Мы с вами покупаем снег по цене рыбы, - иронизирует Олина.

Настал черед рыбных консервов. Они хранятся с нарушением температурного режима. На банке значится: до 20 градусов, а в помещении - 22 с половиной. Поэтому активисты попросили директора убрать консервы с продажи. Такая же судьба постигла и мятые банки.

- Мы возвращаем их поставщикам, - заметила директор.

«Экскурсия» окончена, разошлись подобру-поздорову. Елена Олина подвела итог: для такого большого магазина обнаруженные недостатки - всего лишь нюансы и повод директору поговорить с продавцами, чтобы внимательнее относились к срокам годности продуктов.

- Мы все с вами - потребители, - подчеркнула Олина, - продуктов, бытовой техники, дорог…

Она поздравила кировчан с Днем потребителя и пожелала всем знать свои права и уметь ими пользоваться.

В. ГЕОРГИЕВА.

Фото автора.

Комментарий Лидии Князевой, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области

- Мы федеральный орган государственного надзора и работаем полностью в рамках федерального законодательства. Прокуратура постоянно проверяет нашу деятельность: насколько часто мы проводим проверки, не обидели ли мы какого-нибудь предпринимателя. А рамки закона нам позволяют проверять предприятия не чаще чем раз в три года, и то в зависимости от категорий объекта: чрезвычайно высокий риск, значительный, средний. Умеренный риск раз в шесть лет проверяем.

Все торговые предприятия на контроле в специальном реестре плановых проверок по категориям риска. Если мы присвоили категорию, то мы не можем за её рамки выйти по кратности проверок. Если я торгую сигаретами, то количество проверок будет реже по сравнению с тем, если бы я торговала мясом и молоком, иначе говоря - «скоропортом». Высокий риск у супермаркетов с большим ассортиментом, где еще готовят и реализуют салаты.

А еще многое зависит от наличия жалоб. Если они есть, то проверки чаще. Согласовываем с прокуратурой и проверяем, действительно ли эти нарушения были.

- Кроме того, вы еще обязаны заранее предупреждать руководство магазина?

- Да. Согласно 294-му закону.

- И что же вы после этого хотите найти, какие нарушения?

- Жалобы ведь не всегда на скоропортящуюся продукцию. На шум, допустим. Время надо, чтобы магазин к проверке подготовился.

- Штрафы у вас побольше, чем у «Просрочки Патруль»?

- Не всегда. Если мы находим товар с истекшим сроком годности, представляющий угрозу жизни и здоровью, штраф с должностного лица - 20 - 30 тысяч рублей, с предпринимателя - 30 - 40, с юридического лица - от 300 тысяч рублей. А если нарушения - в маркировке, условиях и месте хранения, то тогда применяется статья на юридическое лицо - от 100 до 300 тысяч.

- Вам активисты-общественники не мешают?

- Нет, и мы им не мешаем. То, что они делают, - это контроль самого покупателя. Продукты с истекшим сроком, плесневелые - это все покупатель видит и может написать претензию. Сейчас по Закону о защите прав потребителей обязательно надо сначала обращаться к продавцу. Если тот не удовлетворит требования покупателя, тогда к нам. Мы будем разбирать жалобу, только если была первичная претензия. И не надо бояться обращаться к продавцам. Книга жалоб и предложений остается актуальной. Но если ответ не устроит покупателя, вот тогда обращайтесь в Роспотребнадзор.