«Калькулятор заботы о сиротах»? Ваше мнение!

11 апреля в России в шестой раз пройдёт благотворительная онлайн-акция «День заботы», цель которой – собрать 16,8 млн. рублей на поиск и сопровождение наставников для подростков из детских домов в 14 регионах, в том числе в Кирове.

В настоящее время в 12 интернатных учреждениях области воспитываются 308 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Им важна поддержка старшего взрослого друга, который станет для них проводником во взрослую жизнь.

11 апреля на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный «калькулятор заботы», на котором любой желающий сможет посчитать стоимость своего часа работы и определить, сколько часов или дней он готов пожертвовать на оплату работы проекта «Наставничество».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы готовы стать оплачиваемым наставником для воспитанника детдома?

- Да, всякий труд, даже такой благородный, должен оплачиваться

- Нет, работа с сиротами должна идти по велению души, а не за деньги

- Нет, с детдомовцами должны работать только профессионалы

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Активисты ОНФ решили установить в деревянных домах датчики задымления. По их мнению, трагедий с человеческими жертвами в Кировской области могло не произойти, если бы в домах стояли оповещающие приборы. В одном из пожаров, который произошел в доме на ул. Бородулина, 38, напомним, погибли 5 человек, в том числе 4 ребенка.

Датчики установят в квартирах многодетных семей, инвалидов, одиноких пенсионеров. В случае возникновения дыма, такие устройства начинают издавать звуковые сигналы, услышав которые, люди могут вовремя принять меры. Активисты получили уже более 50 заявок на установку датчиков.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Поможет ли установка датчиков снизить число пожаров?

- Да, это надежное и давно проверенное средство – 2 голоса (3,2%)

- Нет, в деревянном доме огонь распространяется слишком быстро - 15 голосов (24,2%)

- Поможет не датчик, а переселение людей из аварийного жилья - 45 голосов (72,6%)

Статью «Спасёт ли датчик от беды?» читайте на стр. 8 этого номера газеты.