Каким будет «цифровой Киров»? Рассказ об итогах форума «Умный город»

В середине апреля этого года, в Белгороде прошел форум «Умный город. Инструкция по применению». Он был организован Министерством строительства и ЖКХ РФ совместно с правительством Белгородской области.

Как сообщил Минстрой, на форуме обсуждались актуальные вопросы цифровизации городов. Участники его имели возможность обменяться лучшими практиками внедрения технологий «умного» города во всех сферах городского хозяйства - от ЖКХ до туризма и культуры. В мероприятии приняли участие более 60 субъектов страны, а также представители свыше ста предприятий, в том числе крупнейшие российские IT-компании.

Кировская делегация также побывала в Белгороде. Да и как ей было не поехать? Ведь с 2019 года Киров входит в число тех муниципалитетов, где реализуется пилотный проект «Умный город».

О том, какие интересные встречи были у кировчан на этом форуме, что нового им удалось узнать и как это может быть применено здесь, у нас, в областном центре, «Вятский край» попросил рассказать начальника отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации Кирова Павла Луппова (на фото).

Успешный опыт есть

- Каковы ваши впечатления от этого всероссийского мероприятия?

- Прежде всего хочу сказать, что это был очень масштабный форум. Работало несколько дискуссионных площадок. Но их объединяло то, что все они были завязаны на цифровизацию городского хозяйства. А оно затрагивает, как известно, все сферы жизнедеятельности обычного горожанина, начиная от быта и заканчивая вопросами безопасности.

Можно сказать, что форум вобрал в себя все достижения и опыт различных субъектов РФ по цифровизации городской жизни.

Специалисты из Минстроя и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассказали нам о новых тенденциях, которые на данный момент есть, о положительном опыте отдельных регионов.

Было большое количество представителей городов, муниципалитетов со всех концов России. Желающих было так много, что организаторы ввели даже квоты по участию - от региона не более четырёх человек. Поэтому от нашей области, помимо меня, поехали заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Клементовский и начальник управления автоматизации и технической защиты информации администрации Кирова Евгений Огородников. Наше участие, то есть представителей горадминистрации, было обеспечено тем, что мы участвуем в пилотном проекте «Умный город».

На форуме нам удалось ознакомиться, во-первых, с работой различных муниципалитетов в сферах благоустройства и ЖКХ, можно сказать, вживую. Увидеть, как и на чём при проведении различных мероприятий можно сэкономить время и деньги, а во-вторых, узнать о программных продуктах, которые предлагаются различными компаниями. Их очень много. Все они различаются и по целевому назначению, и по особенностям использования. Различия диктуются также тем, что все города разные - по природно-климатическим условиям, по формированию бюджета, по составу и запросам жителей и прочему. Универсальных программ нет, и каждый разработчик предлагает сразу набор дополнений, расширений и опций к своему продукту.

Поэтому было очень интересно узнать, как всё это работает, какие дает результаты. Вот и на заключительном пленарном заседании министр строительства РФ предложил брать передовые практики на вооружение, приспосабливать их к конкретным условиям и идти на их основе дальше. Он особо подчеркнул необходимость развития обратной связи между гражданами и администрацией, расширения участия населения в решении наболевших городских проблем, в том числе и в части управления бюджетными средствами.

По его словам, к примеру, электронное голосование на выборах в представительные органы власти применяется всё шире и шире, в то же время решить свои вопросы по управлению собственным домом в онлайн-формате граждане не могут. И это то направление, на которое необходимо обратить внимание.

И здесь я целиком согласен с министром. Например, провести собрание жильцов какого-то дома бывает иногда крайне сложно. Всегда есть причины, по которым граждане не могут в нем участвовать: у кого-то - работа, у кого-то - дети, у кого-то - иные жизненные обстоятельства. Но иногда бывают вопросы, которые нужно решать быстро и оперативно. Особенно

когда это необходимо для бесперебойной работы системы жизнеобеспечения дома. В таких случаях внедрение цифровых технологий помогло бы выйти из такого затруднения.

- Вы сказали, что познакомились с опытом иных муниципалитетов. А где в России цифровые практики наиболее развиты?

- На форуме было представлено много городов, которые занимают лидирующие позиции по тем или иным направлениям. И начать, на мой взгляд, можно с Белгорода, где форум проходил.

Белгородская область, согласно рейтингам, входит в число лидеров по цифровизации городского хозяйства. Мы гуляли по городу, смотрели, что в этом направлении уже сделано. И первое, что обратило на себя наше внимание, - развитие системы умных парковок. Понятно, что она завязана на качественную работу видеонаблюдения. И все нарушители, любители парковаться на тротуарах и газонах, фиксируются камерами фото- и видеонаблюдения, а потом получают штрафы. Поэтому культура поведения автовладельцев там выше, чем, например, в Кирове.

Мы, конечно, тоже видим эту проблему в Кирове. Идем к тому, чтобы ее решить. Обсуждаем на различных уровнях и площадках. Планируем территории, с которых можно начать внедрение такой системы. Понятно, что не все они будут бесплатными. Однако это нужно делать.

Создан в Белгороде и цифровой двойник города. Это прототип города реального, на базе которого можно анализировать жизненные циклы объекта, его реакцию на возможные изменения и внешние воздействия. Это точное отображение города в цифровой реальности, информация к которому поступает с различного рода датчиков, систем мониторинга и счетчиков ресурсов.

Есть и другой пример - Московская область. Там сделали акцент на развитие цифровизации в сфере обеспечения граждан коммунальными ресурсами, в частности, теплоснабжения. Область большая. Организаций, которые подают тепло, много. Больше тысячи двухсот. И до последнего времени работа с каждой из них велась индивидуально. Разрешения, согласования, тарификация отнимали много времени. С приходом «цифры» вся эта работа была заведена в единую систему. И сейчас всё делается очень быстро, а жители получают тепло всегда вовремя. Исчезла также необходимость длительного согласования земляных работ.

Достойный опыт есть и в других регионах, где внедряют цифровые технологии в городское хозяйство. В частности, при переходе на концессионные отношения и работе по таким соглашениям. Или, например, при содержании общественных пространств - парков и скверов.

Свои достижения на форуме представили также ведущие российские IT-компании. Участие в обсуждении приняли представители МТС, Яндекса, Mail.ru, R7-Офис.

Привести к общему знаменателю

- А какие из указанных выше технологий подходят для Кирова?

- Большинство из них я уже назвал. Это и «Активный горожанин», и «Цифровой двойник города», и портал обратной связи, и другие.

Например, платформа «Активный горожанин» (кстати, она у нас уже внедряется) позволяет любому жителю видеть, что происходит в его доме, в соседнем сквере или еще где-то. С помощью своего смартфона он сможет подать заявку, например, на ремонт крана в своей квартире, и она, минуя все бюрократические проволочки, пойдет сразу слесарю, который устранит неисправность. Но при этом и управляющая компания получит соответствующее уведомление, которое позволит ей проконтролировать работу. При помощи этой программы можно будет проводить общие собрания жильцов дома (о них я уже говорил). Есть также масса других возможностей.

- И во что это обойдется горадминистрации?

- На форуме не назывались конкретные суммы. Хотя бы потому, что это могло выглядеть как реклама. Но также и в связи с тем, что каждый такой продукт необходимо приспосабливать к конкретным условиям.

- А с точки зрения покупки, как говорят компьютерщики, «железа»?

- В этом плане и серверные мощности, и техника, и необходимое оборудование для видеонаблюдения у нас почти всё есть. Можно сказать, база имеется, и много вкладывать не придется.

Мы работаем с теми продуктами, которые внедряются по линии Российской Федерации. Тот же портал обратной связи.

У нас создан ЦУР (центр управления регионом), и в него уже вложены средства, укомплектованы рабочие места, закуплена техника. Сегодня он начал свою работу.

Мы завершили работы по энергосервисному контракту с «Ростелекомом». И уже сейчас мы видим экономию, которую он принес. Через семь лет все эти сэкономленные средства будут пополнять городской бюджет.

Расширяется сеть камер видеонаблюдения. И не только на дорогах, но и в местах отдыха кировчан - парках и скверах. Все они входят в систему «Безопасный город». К ней имеют доступ не только муниципальные службы, но и, например, органы полиции. Оборудуются камерами и салоны общественного транспорта, что позволяет анализировать пассажиропоток и оптимизировать работу автоперевозок.

С прошлого года подрядчики, заключившие муниципальный контракт, в обязательном порядке обеспечивают наблюдение за проведением работ в режиме реального времени.

На территории города действует единая диспетчерская служба. И пусть пока у нее нет специальной цифровой платформы, которая позволяла бы видеть в режиме реального времени аварии и сбои в работе коммунального хозяйства, пожары и прочие ЧП, но обратная связь и оперативное принятие необходимых решений в рамках этой службы уже налажены. И сейчас для ее развития необходимо просто подобрать соответствующий программный продукт. Хотелось бы, чтобы он позволял, ко всему прочему, не только устранять проблемы, но и делать анализ их появления за определенный временной промежуток.

Таким образом, части системы «Умный город» в Кирове уже есть. Только они пока не объединены на базе одной цифровой платформы. Поэтому мы в городской администрации совместно с региональным министерством энергетики и ЖКХ работаем над уточнением параметров такой платформы и уже присматриваемся к тем IT-компаниям, которые могут нам ее создать. Вполне возможно, что решение будет принято уже в этом году.

Беседовал Сергей СМОЛИН.

Фото автора.