Как верхошижемский фермер Александр Окунев шёл к «серебру» на «Золотой осени»

Он - простой парень из вятской глубинки. Таких немало. Но волею случая к нему пришла известность. Рано пришла. Когда ему исполнилось всего 30 лет. Заслуженно или нет - второй вопрос. Главное - останется ли эта слава всего лишь приятным, но эпизодом в его жизни или послужит стимулом для покорения других вершин?

Этой осенью Александр Окунев из Верхошижемского района стал медалистом Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». «Серебро» он получил в номинации «Лучший начинающий фермер».

Мотоцикл из детства

Среднеивкино - село в Верхошижемском районе. Места там красивые. Речка под боком. Сады, деревья. Церковь каменная с колокольней высокой. Людей немало, но и не сказать, что много. Так, человек 800.

Край крестьянский. Недаром на всю область одноименная агрофирма гремит. Гости туда ездят, в том числе из Кирова. Начальство вниманием жалует. Даже губернатор не брезгует приехать и посмотреть на успехи сельскохозяйственного предприятия.

Народ там, конечно, живет простой. К труду приученный с детства. Время проводит с пользой для себя. Кто на огороде, кто в хлеву, а кто и на речке с удочкой (коль другого занятия не сыскалось). Да и разбежаться особо некуда. Ни тебе ночных клубов, ни театров, ни музеев, ни прочих увеселительных заведений. Библиотека, стадион да клуб с дискотеками по выходным. Это вам не Москва и не Питер.

Саша родился и вырос в семье фермера. Отец организовал свое хозяйство еще на заре фермерства, в 1991 году. И с тех пор трудился в нем, пока не подросла смена.

Хотел ли он, чтобы сын пошел по его стопам? Трудный вопрос. Думается, даже он сам не смог бы ответить на него однозначно. С одной стороны - отцовское самолюбие, конечно, тешит то, что сын пошел по отеческим стопам, с другой - все родители советского времени, как во многом и сейчас, хотят, чтобы их дети были лучше - богаче, образованнее, известнее. И далеко не всегда последнее совпадает с первым. Но, может быть, тут сошлось?

Саша учился в средней школе родного села. Учился неплохо. Можно сказать, даже хорошо. На четверки и пятерки. Как многие сельские пацаны, увлекался спортом. Участвовал в соревнованиях. И не только районного масштаба, но и на «область» приходилось ездить.

С подростковой поры сохранилась у него страсть к мотоциклам.

- Я начинал с легких, типа «Минска», - говорит Александр. - Потом был «Иж-Юпитер». Сегодня у меня «Днепр». Летом постоянно на нем езжу.

- Наверное, сделали ему тюнинг? - спрашиваю.

- Зачем? Ни к чему это. Привел в порядок, работает - этого достаточно.

В школьные же годы познакомился он со своей будущей женой. Она приезжала на лето к бабушке в гости. Сейчас работает учителем.

Но «школьные годы чудесные» пролетели, как птица, и пришла Александру пора выбирать свой путь в жизни.

Урок самостоятельности

Сначала Саша поступил в военное училище в Санкт-Петербурге. Но месяца учебы хватило ему, чтобы понять: армия не для него.

- Решил, что не готов отдать пять лет службе, достаточно будет, если отслужу год после института и на этом с армейской жизнью распрощаюсь, - с улыбкой говорит молодой фермер.

Потом была Вятская сель­хозакадемия, инженерный факультет. И этот выбор, по его словам, не был продиктован желанием родителей видеть сына с сельскохозяйственным образованием. Просто решил, что ему это ближе, интереснее.

Учеба, как признается он сам, ему нравилась. Особенно в том, что касалось практической части, что в жизни однозначно пригодится.

- А какой был любимый предмет? - интересуюсь.

- Хороший вопрос. Так сразу и не скажешь. Но это точно не «сопромат» и не «термех», - отвечает. - Ну, наверное, «механизация животноводства». Мне всегда интересно там, где есть машины, то, что можно потрогать, где что-то движется.

Саша благодарен родному вузу. Он понимает, что учеба в академии дала ему необходимые для работы в сельском хозяйстве знания. Но в жизни далеко не всегда всё делается по учебнику.

- Даже при ремонте техники иногда с помощью кувалды и «какой-то там матери» можно всё сделать, - шутит он. - А вообще, я бы добавил в программу обучения изучение экономики. Сего­дня в сельском хозяйстве приходится много считать, если хочешь быть рентабельным, добиваться хороших результатов.

Впрочем, академия запомнилась молодому человеку не только учебными предметами, экзаменами и зачетами. Она стала для него также школой само­стоятельной жизни.

- Пришлось жить в общежитии и самому заботиться о себе, - отмечает Александр. - И ужин себе приготовить надо, и постирать-погладить, и даже пуговку пришить. Это дома за этим мама смотрела, а здесь полагаешься только на себя. Да и с людьми выстраивать отношения научился.

С ребятами, с которыми пришлось жить и учиться, Александр до сих пор поддерживает отношения. Хотя и разъехались они в разные концы страны. Ну да сейчас это не проблема. Есть интернет, соцсети, умные гаджеты. Так что списаться, поговорить и даже повидаться - легче легкого. А уж когда бывают на малой родине, говорит фермер, то и в гости заглядывают.

Не стоять на месте

Сегодня Александр Окунев возглавляет фермерское хозяйство отца. И бросать это дело пока не собирается. Хотя, наверное, об этом еще рано говорить, ведь он и фермерствует-то только три года.

Нужно отметить, что начинающий аграрий не только продолжает (как и его родитель) работать в мясном животноводстве, но и постоянно ищет новые формы, пути, способы для развития своего предприятия. Стоит зайти на его страницу в социальной сети «ВКонтакте», чтобы убедиться в этом. Там есть всё - и ссылки на книги по экономике (в самом широком смысле), и заметки по птицеводству, и статьи по племенному КРС (крупному рогатому скоту) разных направлений - молочного и мясного. В общем, видно, что к своему делу Александр относится серьезно.

- А с другими фермерами вы знакомы? - спрашиваю я его.

- Не со всеми, конечно, но некоторых знаю. У Александра Ефремова в Фалёнках бывал, у Савковых из Котельнича, с Денисом Монаковым знаком.

Общение с ними, как признается сам Александр, не было праздным. Из экскурсии по ефремовскому крестьянскому (фермерскому) хозяйству, например, он вынес новые для себя рационы откорма коров. Говорит, полезно, заставляет задуматься, как у себя это применить. В частности, использовать вместо патоки мёд.

В общем, многому у старших товарищей можно научиться. Да и то, что они говорят, внимания заслуживает.

- Как мне сказал руководитель агрофирмы «Среднеивкино» Николай Викторович Харькин: «Все деньги сейчас в молоке, и если у тебя есть возможность - переходи на молочное животноводство». Сейчас мы просчитываем свои возможности. Ведь такой переход - процесс затратный. И доильное оборудование придется покупать, и ферму переоборудовать. Пока получается, что дело стоящее. У нас и коровы голштинской породы уже куплены. Но, повторюсь, пока думаем, считаем.

В этой связи нельзя не вспомнить, что фермерское хозяйство Окуневых в 2017 году выиграло грант регионального минсельхоза в три миллиона рублей по программе поддержки начи­нающих фермеров. Это стало Александру солидным под­спорьем для начала собственного дела. На эти деньги он купил кормоуборочный комбайн, косилку, прицеп, погрузчик для трактора и 150 голов молодняка на откорм. Тогда же решил приобрести не одну, а сразу три породы крупного рогатого скота: герефордов, голштинов и чёрно-пёструю.

- Наша основная специализация - мясное направление, - сказал он тогда. - Перед покупкой я много думал о том, на какой породе остановиться, и пришел к выводу, что с экономической точки зрения будет выгодно закупить несколько.

И, как выясняется, он оказался прав. Если решение о переходе на производство молока будет им принято, то задел уже есть.

Награда как стимул

- Вы получили на «Золотой осени» серебряную медаль. Голова от успеха не кружится? - поинтересовался я у Александра.

- Честно говоря, нет, - отвечает он. - Я вообще был удивлен, что меня туда заявили. Это больше заслуга Антонины Николаевны (Ковалевой, главного специалиста-эксперта отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования регионального минсельхоза. - Ред.). Она меня на это подбила. За­ставляла документы собирать, презентацию делать. Моя награда - это в значительной степени ее достижение. И я ей благодарен за это.

- Означает ли для вас эта медаль, что вы сейчас вошли в топ вятских фермеров?

- Нет, что вы. Я просто работал и работаю над тем, чтобы хозяйство развивалось, не стоя­ло на месте. Обобщили результаты, и так получилось.

Впрочем, несмотря на то, что Александр говорит о своих до­стижениях вполне искренне, он всё же, как мне кажется, излишне скромничает. Ему действительно есть чем гордиться. Ведь, согласно официальному отчету, за два года он сумел повысить объем продаж своей продукции в два раза, а рентабельность бизнеса поднять на 16 процентов.

Да и останавливаться он не собирается. Помимо того что он планирует в части перехода на производство молока, у него есть намерения открыть свой пункт переработки мяса, а также создать несколько торговых точек.

И еще об одном моменте хотелось бы сказать. Медали и награды - это, конечно же, хорошо. Но в любом деле важно, какова цель у человека, который этим делом занимается, и каких результатов он хочет достичь. Не получится ли так, что он, как спортсмен, победит на Олимпийских играх, а потом будет почивать на лаврах?

Думается, что в случае с Александром Окуневым такого не произойдет. Он сам говорит, что работает не ради почестей.

- Успех, конечно, имеет значение, - отмечает он. - Без него всё придется закрыть. Но он не сводится к медалям или почетным грамотам. Главное - достаток в хозяйстве, его улучшение и удовлетворенность работой. Процесс должен доставлять самому человеку удовольствие.

Иван ТРОФИМОВ.

Фото из архива Александра Окунева