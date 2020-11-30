Как верхошижемский фермер Александр Окунев шёл к «серебру» на «Золотой осени»
РАЙОНЫ
Он - простой парень из вятской глубинки. Таких немало. Но волею случая к нему пришла известность. Рано пришла. Когда ему исполнилось всего 30 лет. Заслуженно или нет - второй вопрос. Главное - останется ли эта слава всего лишь приятным, но эпизодом в его жизни или послужит стимулом для покорения других вершин?
Этой осенью Александр Окунев из Верхошижемского района стал медалистом Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». «Серебро» он получил в номинации «Лучший начинающий фермер».
Мотоцикл из детства
Среднеивкино - село в Верхошижемском районе. Места там красивые. Речка под боком. Сады, деревья. Церковь каменная с колокольней высокой. Людей немало, но и не сказать, что много. Так, человек 800.
Край крестьянский. Недаром на всю область одноименная агрофирма гремит. Гости туда ездят, в том числе из Кирова. Начальство вниманием жалует. Даже губернатор не брезгует приехать и посмотреть на успехи сельскохозяйственного предприятия.
Народ там, конечно, живет простой. К труду приученный с детства. Время проводит с пользой для себя. Кто на огороде, кто в хлеву, а кто и на речке с удочкой (коль другого занятия не сыскалось). Да и разбежаться особо некуда. Ни тебе ночных клубов, ни театров, ни музеев, ни прочих увеселительных заведений. Библиотека, стадион да клуб с дискотеками по выходным. Это вам не Москва и не Питер.
Саша родился и вырос в семье фермера. Отец организовал свое хозяйство еще на заре фермерства, в 1991 году. И с тех пор трудился в нем, пока не подросла смена.
Хотел ли он, чтобы сын пошел по его стопам? Трудный вопрос. Думается, даже он сам не смог бы ответить на него однозначно. С одной стороны - отцовское самолюбие, конечно, тешит то, что сын пошел по отеческим стопам, с другой - все родители советского времени, как во многом и сейчас, хотят, чтобы их дети были лучше - богаче, образованнее, известнее. И далеко не всегда последнее совпадает с первым. Но, может быть, тут сошлось?
Саша учился в средней школе родного села. Учился неплохо. Можно сказать, даже хорошо. На четверки и пятерки. Как многие сельские пацаны, увлекался спортом. Участвовал в соревнованиях. И не только районного масштаба, но и на «область» приходилось ездить.
С подростковой поры сохранилась у него страсть к мотоциклам.
- Я начинал с легких, типа «Минска», - говорит Александр. - Потом был «Иж-Юпитер». Сегодня у меня «Днепр». Летом постоянно на нем езжу.
- Наверное, сделали ему тюнинг? - спрашиваю.
- Зачем? Ни к чему это. Привел в порядок, работает - этого достаточно.
В школьные же годы познакомился он со своей будущей женой. Она приезжала на лето к бабушке в гости. Сейчас работает учителем.
Но «школьные годы чудесные» пролетели, как птица, и пришла Александру пора выбирать свой путь в жизни.
Урок самостоятельности
Сначала Саша поступил в военное училище в Санкт-Петербурге. Но месяца учебы хватило ему, чтобы понять: армия не для него.
- Решил, что не готов отдать пять лет службе, достаточно будет, если отслужу год после института и на этом с армейской жизнью распрощаюсь, - с улыбкой говорит молодой фермер.
Потом была Вятская сельхозакадемия, инженерный факультет. И этот выбор, по его словам, не был продиктован желанием родителей видеть сына с сельскохозяйственным образованием. Просто решил, что ему это ближе, интереснее.
Учеба, как признается он сам, ему нравилась. Особенно в том, что касалось практической части, что в жизни однозначно пригодится.
- А какой был любимый предмет? - интересуюсь.
- Хороший вопрос. Так сразу и не скажешь. Но это точно не «сопромат» и не «термех», - отвечает. - Ну, наверное, «механизация животноводства». Мне всегда интересно там, где есть машины, то, что можно потрогать, где что-то движется.
Саша благодарен родному вузу. Он понимает, что учеба в академии дала ему необходимые для работы в сельском хозяйстве знания. Но в жизни далеко не всегда всё делается по учебнику.
- Даже при ремонте техники иногда с помощью кувалды и «какой-то там матери» можно всё сделать, - шутит он. - А вообще, я бы добавил в программу обучения изучение экономики. Сегодня в сельском хозяйстве приходится много считать, если хочешь быть рентабельным, добиваться хороших результатов.
Впрочем, академия запомнилась молодому человеку не только учебными предметами, экзаменами и зачетами. Она стала для него также школой самостоятельной жизни.
- Пришлось жить в общежитии и самому заботиться о себе, - отмечает Александр. - И ужин себе приготовить надо, и постирать-погладить, и даже пуговку пришить. Это дома за этим мама смотрела, а здесь полагаешься только на себя. Да и с людьми выстраивать отношения научился.
С ребятами, с которыми пришлось жить и учиться, Александр до сих пор поддерживает отношения. Хотя и разъехались они в разные концы страны. Ну да сейчас это не проблема. Есть интернет, соцсети, умные гаджеты. Так что списаться, поговорить и даже повидаться - легче легкого. А уж когда бывают на малой родине, говорит фермер, то и в гости заглядывают.
Не стоять на месте
Сегодня Александр Окунев возглавляет фермерское хозяйство отца. И бросать это дело пока не собирается. Хотя, наверное, об этом еще рано говорить, ведь он и фермерствует-то только три года.
Нужно отметить, что начинающий аграрий не только продолжает (как и его родитель) работать в мясном животноводстве, но и постоянно ищет новые формы, пути, способы для развития своего предприятия. Стоит зайти на его страницу в социальной сети «ВКонтакте», чтобы убедиться в этом. Там есть всё - и ссылки на книги по экономике (в самом широком смысле), и заметки по птицеводству, и статьи по племенному КРС (крупному рогатому скоту) разных направлений - молочного и мясного. В общем, видно, что к своему делу Александр относится серьезно.
- А с другими фермерами вы знакомы? - спрашиваю я его.
- Не со всеми, конечно, но некоторых знаю. У Александра Ефремова в Фалёнках бывал, у Савковых из Котельнича, с Денисом Монаковым знаком.
Общение с ними, как признается сам Александр, не было праздным. Из экскурсии по ефремовскому крестьянскому (фермерскому) хозяйству, например, он вынес новые для себя рационы откорма коров. Говорит, полезно, заставляет задуматься, как у себя это применить. В частности, использовать вместо патоки мёд.
В общем, многому у старших товарищей можно научиться. Да и то, что они говорят, внимания заслуживает.
- Как мне сказал руководитель агрофирмы «Среднеивкино» Николай Викторович Харькин: «Все деньги сейчас в молоке, и если у тебя есть возможность - переходи на молочное животноводство». Сейчас мы просчитываем свои возможности. Ведь такой переход - процесс затратный. И доильное оборудование придется покупать, и ферму переоборудовать. Пока получается, что дело стоящее. У нас и коровы голштинской породы уже куплены. Но, повторюсь, пока думаем, считаем.
В этой связи нельзя не вспомнить, что фермерское хозяйство Окуневых в 2017 году выиграло грант регионального минсельхоза в три миллиона рублей по программе поддержки начинающих фермеров. Это стало Александру солидным подспорьем для начала собственного дела. На эти деньги он купил кормоуборочный комбайн, косилку, прицеп, погрузчик для трактора и 150 голов молодняка на откорм. Тогда же решил приобрести не одну, а сразу три породы крупного рогатого скота: герефордов, голштинов и чёрно-пёструю.
- Наша основная специализация - мясное направление, - сказал он тогда. - Перед покупкой я много думал о том, на какой породе остановиться, и пришел к выводу, что с экономической точки зрения будет выгодно закупить несколько.
И, как выясняется, он оказался прав. Если решение о переходе на производство молока будет им принято, то задел уже есть.
Награда как стимул
- Вы получили на «Золотой осени» серебряную медаль. Голова от успеха не кружится? - поинтересовался я у Александра.
- Честно говоря, нет, - отвечает он. - Я вообще был удивлен, что меня туда заявили. Это больше заслуга Антонины Николаевны (Ковалевой, главного специалиста-эксперта отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования регионального минсельхоза. - Ред.). Она меня на это подбила. Заставляла документы собирать, презентацию делать. Моя награда - это в значительной степени ее достижение. И я ей благодарен за это.
- Означает ли для вас эта медаль, что вы сейчас вошли в топ вятских фермеров?
- Нет, что вы. Я просто работал и работаю над тем, чтобы хозяйство развивалось, не стояло на месте. Обобщили результаты, и так получилось.
Впрочем, несмотря на то, что Александр говорит о своих достижениях вполне искренне, он всё же, как мне кажется, излишне скромничает. Ему действительно есть чем гордиться. Ведь, согласно официальному отчету, за два года он сумел повысить объем продаж своей продукции в два раза, а рентабельность бизнеса поднять на 16 процентов.
Да и останавливаться он не собирается. Помимо того что он планирует в части перехода на производство молока, у него есть намерения открыть свой пункт переработки мяса, а также создать несколько торговых точек.
И еще об одном моменте хотелось бы сказать. Медали и награды - это, конечно же, хорошо. Но в любом деле важно, какова цель у человека, который этим делом занимается, и каких результатов он хочет достичь. Не получится ли так, что он, как спортсмен, победит на Олимпийских играх, а потом будет почивать на лаврах?
Думается, что в случае с Александром Окуневым такого не произойдет. Он сам говорит, что работает не ради почестей.
- Успех, конечно, имеет значение, - отмечает он. - Без него всё придется закрыть. Но он не сводится к медалям или почетным грамотам. Главное - достаток в хозяйстве, его улучшение и удовлетворенность работой. Процесс должен доставлять самому человеку удовольствие.
Иван ТРОФИМОВ.
Фото из архива Александра Окунева
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