Как спасти ёжика? Кировские эколята на защите родной природы

Недавно были подведены итоги конкурса экологических отрядов, организованного министерством охраны окружающей среды Кировской области и Дворцом творчества - Мемориалом при поддержке библиотеки имени А.С. Грина и Детско-юношеского центра имени Александра Невского.

В конкурсе участвовали 27 экоотрядов из 13 районов области, в том числе из самых отдаленных. К примеру, «Молодые защитники природы» из детского сада «Солнышко» д. Ичетовкины Афанасьевского района были отмечены специальным дипломом за лучший инновационный проект. Такого же диплома удостоились «Кристаллики» МБОУ «Гимназия № 46» г. Кирова. На днях мне довелось побывать у них в гостях.

Открываю дверь в класс и застываю в изумлении: за партами ребятишки в зеленых галстуках!

- Что же это означает? - спрашиваю у них.

- Мы - эколята, защитники природы! Делаем всем классом скворечники, кормушки для птиц из пластиковых бутылок, чтобы пернатые зимой не голодали. У меня кормушка рядом с домом, синички прилетают. А я их фотографирую, - рассказывает Олег.

- Мы узнали, что из мусора можно сделать много полезных вещей, - добавляет Дима. - Моя исследовательская работа была на тему «Свойства пластика». Я узнал, что из пластиковой бутылки можно получить материал для печати на 3D-принтере. А вот эту елочную игрушку (он показывает синюю звездочку. В.А.) я нарисовал 3D-ручкой.

- А я участвовала в проекте «Вторая жизнь отходов», была на заводе по переработке пластиковых бутылок, - вступает в разговор Настя, - и видела, как из них получается новая полиэтиленовая пленка.

Ребята наперебой поднимают руки, чтобы рассказать о своих проектах, исследованиях, акциях. Все они, по словам учителя начальной школы Елены Юрьевны Репиной, очень важны, о них надо рассказывать и другим ребятам, чтобы круг защитников природы становился все больше и шире.

- По материалам исследований мы оформляем информационные уголки, стенды с нашими планами работ и делами, - говорит она. - А 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, наших ребят посвятили в эколята. И сейчас к нам присоединились еще несколько классов начальной школы.

- А почему ваш отряд называется «Кристаллики»? - поинтересовалась я.

- Символ нашей гимназии - кристалл, что говорит о многогранности образовательного процесса. А маленькие эколята - «кристаллики».

Они исследуют, к примеру, свойства воды и организуют в гимназии акцию «Береги воду».

А вот Варвара увлеклась гофрокартоном, потому что из него можно получить оригинальную и практичную мебель. Она сделала стул и с удовольствием на него уселась. В руках у Ариши - контейнер с эмблемой: «Сдай батарейку! Спаси ежика!» Спасают ежиков и природу всей гимназией: это общешкольная акция. Гимназист Ваня исследовал вторичную переработку бумаги и стал главным по акции «Подари бумаге вторую жизнь».

- Мы занимаемся исследовательской работой не только для себя, - заметила Елена Юрьевна, - но и рассказываем о ней в других классах, и даже организуем акции, чтобы привлечь к охране природы учащихся всей гимназии, родителей и жителей нашего микрорайона.

Например, проект «Подари бумаге вторую жизнь» изменил отношение многих людей к так называемой мусорной проблеме. Привел к осознанию необходимости сортировки в домашних условиях бытовых отходов, в частности - макулатуры для вторичной переработки. Ребята провели эксперименты по изготовлению разными способами из бросовой бумаги новых изделий и даже оформили выставку. В этой акции приняли участие свыше 200 человек.

- В прошлом, 2018/2019 учебном году мы собрали три тонны макулатуры, - подытожила Е.Ю. Репина, - а в текущем - уже четыре с половиной. Фирма «Улисс» в рамках акции «Молодое поколение голосует за раздельный сбор мусора» присылает в библиотеку гимназии новые книги.

«Батарейка - друг, батарейка - враг»

Проект под таким названием реализовал отряд «Молодые защитники природы» из детского сада «Солнышко».

О том, как это было, рассказала старший воспитатель Татьяна Михайловна Ожегина:

- Вначале мы создали два экологических отряда в двух группах (воспитатели - Людмила Михайловна Сюзева и Александра Александровна Трушникова). Провели занятия по темам «Вторая жизнь маленькой батарейки», «Путешествие батарейки», «Почему нельзя выбрасывать батарейки?». А также познакомили детей с рассказами и сказками: «Батарейка и мышка», «Сказка про батарейку Сонечку», «Наш друг батарейка».

Чтобы заинтересовать дошколят, детям задали вопрос: «Кто придумал батарейку?» Ответить на него помогли фиксики. В видеосюжете они рассказали об истории возникновения батарейки и даже о «дне рождения батарейки» - 20 марта 1800 года.

Следующий этап проекта предполагал моделирование, экспериментальную деятельность и опыты. Но главная и самая интересная его часть - дети познакомились с измерительным прибором: тестером.

Чтобы малышам был понятен термин «взаимодействие», воспитатели провели опыт с лимонной кислотой и содой. Они объяснили, что эти два вещества существуют независимо друг от друга, но если их соединить, начинают взаимодействовать. Внутри батарейки находятся разные элементы: металлы и растворы. Они взаимодействуют между собой, превращая химическую энергию в электрическую. Опыты позволили наглядно представить принцип работы батарейки.

Вместе с детьми измерили напряжение медной проволоки и оцинкованного гвоздя, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Стрелка тестера показывала ноль. Затем воткнули гвоздь и проволоку в лимон, опять подсоединили к ним тестер и увидели движение стрелки, которое указывало, что появилось напряжение.

Во время других опытов дети увидели, какой вред наносит батарейка воде, окружающей нас природе.

В одном из них педагоги вместе с детьми налили в три стакана чистую воду. В один стакан положили батарейку без обертки, во второй - батарейку с оберткой, а третий стакан остался с чистой водой. Дети каждый день наблюдали, что происходит с водой, и свои наблюдения зарисовывали. Через три дня заметили, что в первой банке вода помутнела, а через 10 дней стала ржавой: металлическая оболочка под воздействием воды разрушилась, а вредные вещества попали в воду.

Затем в стакан с чистой водой и в стакан с коричневой поставили черенки герани. Дети увидели, что в стакане с грязной водой герань стала желтеть, а потом совсем завяла, а в стакане с чистой водой герань сначала выпустила корни, а затем стала набирать цвет. Весной эту герань дети высадили на клумбу.

На следующем этапе дети изучали батарейку с помощью лупы. Они обнаружили, что на батарейке есть символические изображения. Вопрос «зачем?» подтолкнул их к дальнейшему исследованию. Дошкольники узнали, что батарейки надо правильно вставлять в приборы или игрушки, чтобы они работали и не портились. В этом им помогли простые, но увлекательные игры, к примеру «Зажги фонарик». Каждый ребенок стал «батарейкой», на одной его руке был прикреплен знак минус, а на другой - плюс. По сигналу воспитателя «батарейки» должны были встать в цепочку, соблюдая правило: минус одной батарейки соединяется с плюсом другой. Если цепочка собиралась правильно, загорался фонарик.

«Батарейка - враг» - так называлась главная часть проекта. Родители подготовили плакаты, с помощью которых педагоги организовали игру-путешествие. В ходе её дошкольники проследили путь использованной батарейки. Человек бросил ее в мусоропровод, затем она попала в мусорный контейнер. Приехала машина, которая вывозит мусор, и отвезла батарейку на свалку. Попав в огромную кучу мусора, корпус батарейки со временем разрушился, тяжелые металлы и кислота, которые находились внутри, попали в землю и воду, заражая их.

«Батарейка - друг» - на этом подэтапе дошкольники рассматривали плакат «Как правильно утилизировать использованные батарейки». На плакате был изображен человек, который кладет батарейку в контейнер в пункте приема вторсырья. Отсюда батарейки отвезут на завод, где их не сожгут, а разберут.

Дети узнали, что вещества, которые находятся внутри батарейки, могут приносить пользу: из марганца сделают удобрения, из цинка - зубной цемент для пломб, из железа - новые корпуса для батареек, из графита - карандаши или запасные части для троллейбусов.

Ребята пришли к выводу, что надо правильно утилизировать использованные батарейки, и организовали их сбор у себя дома. Они привлекали к этому соседей, друзей, родных. Кроме того, дошкольники решили, что лучше покупать не батарейки, а аккумуляторы, так как они служат намного дольше: один аккумулятор - это 300 батареек.

В результате работы над проектом мы собрали 1432 батарейки, это 19 килограммов. Собрав батарейки, мы подсчитали и выяснили, что спасли от загрязнения и гибели 28 тысяч 640 квадратных метров земли, 572 тысячи 800 литров воды, 2864 дерева, 2864 крота, 1432 ежа и много тысяч дождевых червей.

Подготовила В. Ануфриева.

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