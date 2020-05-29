Как считать больных? Ваше мнение!

Фото: kubnews.ru

С 29 мая в ежедневных отчётах правительства Кировской области о количестве заражённых коронавирусом не будут учитываться те люди, которые являются бессимптомными носителями заболевания.

Делается это в связи с рекомендациями федерального Минздрава. Пациенты, у которых нет симптомов коронавируса, будут считаться просто носителями, как следствие, их не будут учитывать в статистике заболеваемости.

- В отличие от многих других регионов страны мы продолжим госпитализировать в госпитали всех заболевших, в том числе тех, кто болеет без симптомов, чтобы обезопасить жителей города и области, так как бессимптомные носители заразны для окружающих, - заявил первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Должны ли бессимптомные больные COVID-19 учитываться в общей статистике заболевших?

- Конечно, они такие же разносчики вируса

- Нет, им не требуется госпитализация и лечение

- Никакого коронавируса нет, всё это ложь

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: gtrk-vyatka.ru

20 мая на заседании по развитию агропромышленного комплекса президент Путин заявил о необходимости поддержки российских фермеров: «Очевидно, что им сложно пробиться в торговые сети. Мы годами об этом говорим. И на создание своих площадок для продажи продукции не хватает ресурсов. И без того каждая копейка у них на счету».

Президент и обратился к главам регионов: «Фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли. Ярмарок, других торговых пространств, куда можно приехать и продать свою продукцию, должно быть больше. Не где-то на отшибе при этом, а в удобных местах и для покупателя, и для продавца».

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужны ли ярмарки выходного дня, где фермеры смогут продавать свою продукцию?

- Да, и ярмарки нужно проводить в удобном для людей месте – 13 голосов (27,7%)

- Нет, на рынках уже достаточно фермерских продуктов – 15 голосов (31,9%)

- Продукты в магазинах гораздо качественнее и дешевле – 19 голосов (40,4%)

Статью «А где-то ярмарка шумела… Но не у нас» читайте в субботнем номере газеты