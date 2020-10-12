Как пенсионеру прожить в Кирове на 300 рублей в день?

На последнем пленарном заседании Законодательного собрания Кировской области был установлен прожиточный минимум для пенсионеров. Его вычислением занималось областное управление государственной службы занятости (ГСЗН). О результатах сложных математических манипуляций депутатам доложил руководитель регионального управления ГСЗН Руслан Бондарчук.

По его словам, расчёт этой суммы был сделан в соответствии с формулами, которые установлены российским законодательством.

Глава регионального управления ГСЗН подчеркнул, что в 2020-м прожиточный минимум пенсионера был установлен в размере 8511 рублей. А в следующем, 2021 году он должен составить 8872 рубля. Прибавка - 361 рубль, или немногим более четырёх процентов.

Естественно, у депутатов оппозиционных фракций указанная сумма вызвала много вопросов. К сожалению, по существу ни на один из них Руслан Бондарчук ответить не смог. Единственное, что он сказал в своё оправдание: «Все расчёты велись по установленным формулам».

Ольга Сыкчина (фракция ЛДПР): «Что-то у нас пошло не так. Изначально прожиточный минимум устанавливался исходя из минимальных потребностей гражданина (будь то пенсионер или ребенок), рассчитанный с учетом роста потребительских цен. Что-то в вашей методике хромает. Что входит в эти восемь тысяч? Такая сумма не может удовлетворить даже минимальные потребности любого человека. Наши коллеги в Государственной думе уже выходят с инициативой, чтобы пересмотреть методику расчёта. И вам следует со своей стороны также работать в этом направлении».

Федор Сураев (фракция «Справедливая Россия»): «Вот эта цифра в восемь тысяч рублей - она находится за гранью реальности. Мы не будем голосовать за такой закон».

Георгий Лугинин (партия «Родина»): «Триста рублей выходит на каждый день. По-вашему, этого достаточно? Из чего по факту они состоят - килограмм рожков, консервы? Что может купить человек на эти деньги, чтобы прожить день?»

Сергей Мамаев (фракция КПРФ): «Мы вам, Руслан Анатольевич (Бондарчук. - Ред.), в этом вопросе не инкриминируем ничего. Понимаем, что этот расчёт ведут федеральные органы. Но на восемь тысяч прожить, я считаю, что нереально сегодня. С учетом того, что цены каждый день растут, особенно на энергоносители и особенно в Кировской области. У нас самый дорогой бензин, у нас самые дорогие товары. Федеральные сети вывозят деньги. То есть те моменты, которые в этом прожиточном минимуме вроде бы учтены, но они не учитывают сегодня цены. Их никто не регулирует. А вот это обозначают, чтобы люди как-то выживали. И прав Георгий (Лугинин. - Ред.), что люди не смогут сегодня на восемь тысяч в месяц прожить. Ведь с учетом коммунальных дел, которые, по сути дела, самые высокие тарифы на территории Кировской области. Поэтому данный закон - он чисто носит определенную фикцию, и его, как говорится, сегодня вот мы предлагаем не поддерживать. Но в то же время это федеральное законодательство, и, как говорится, тут двоякая составляющая».

Владимир Костин (ЛДПР): «Когда повышали пенсионный возраст, нам говорили, что пенсии к 2024 году будут по минимальной границе 20 тысяч рублей. А у нас сейчас прожиточный минимум 8800. Означает ли это, что пенсионеры смогут позволить себе всё, что захотят? Нет, конечно. Мы понимаем, почему Георгий Васильевич (Лугинин. - Ред.) говорит о том, что можно купить на 300 рублей. Но вы вычтите оттуда коммунальные платежи, вычтите оттуда какие-то затраты на лекарства. Там не то что 300 рублей не будет, там дай бог чтобы сотня осталась. Вот ключевой вопрос. Всё понятно про федеральные нормативы и формулы, но вы сами-то понимаете, как можно на восемь тысяч прожить? Фракция ЛДПР поддерживать проект закона не будет».

По мнению чиновников, новая величина прожиточного минимума для пенсионеров не стоит таких переживаний. Эта цифра нужна лишь для получения федеральных субсидий на доплату пенсионерам. С ними солидарны и представители «правящей партии». Профильный комитет Заксобрания по социальным вопросам предложил - принять закон сразу в двух чтениях. А голосование показало: «за» - 36, «против» - шесть и один - «воздержался».

Иван ТРОФИМОВ.