Как помогают предпенсионерам в Кировской области

Еще недавно в нашей повседневности было все предельно ясно: подошел твой возраст к отметке «пора» - и ты выходишь на заслуженный отдых. И место освобождаешь для молодой поросли, и наконец-то свободно вздыхаешь: всё, можно посвятить себя походам в кино, садово-огородным экспериментам на даче и просто прогулкам на свежем воздухе…

Однако в жизни случаются и крутые повороты. Как гром среди ясного неба прозвучала новость о внедрении пенсионной реформы: сейчас мужчинам придется трудиться до 65 лет, женщинам - до 60-ти. И, как следствие нововведений, появилось еще одно понятие - «предпенсионеры». Как им быть, как существовать в современном ритме жизни?

В нынешнем году в Федерации профсоюзных организаций Кировской области

(ФПОКО) разработали и начали реализовывать два социальных проекта (они стали победителями грантовых конкурсов) поддержки людей предпенсионного возраста. Один - «За права предпенсионеров» - претворяется в дело при поддержке правительства Киров­ской области в рамках регионального конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций, а другой - тоже юридического направления - поддержан Фондом президентских грантов.

На днях в большом зале ФПОКО собрались волонтеры, профсоюзный актив региона, партнеры по проектной деятельности, представители управления службы занятости, министерства здравоохранения области, региональных отделений фонда со­циального страхования и пенсионного фонда.

О том, как будут реализовываться новые проекты, и о других аспектах социального ориентирования корреспондент «ВК» попросил рассказать заведующего отделом защиты прав трудящихся ФПОКО Руслана ЧЕРАНЕВА.

- Руслан Сергеевич, какова цель данных инициатив?

- Основная задача - проинформировать старшее поколение об их правах и доступных льготах и о реализации механизмов по юридической защите предпенсионеров. Другое направление - выезды в трудовые коллективы на предприятия и в организации, проведение встреч с жителями и профактивом города Кирова и муниципалитетов области.

Для проведения мероприятий выпущены информационные листовки и буклеты, создается специальный сайт и страница на сайте ФПОКО, сообщество в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

- Судя по размаху, специалисты разных ведомств охватят все регионы нашей области? А как же пандемия - не помешает?

- Действительно, у проектов обширная география. Правовые «десанты» планируется «высадить» на территории городов Кирова, Слободского и Котельнича, а также в Арбажском, Белохолуницком, Богородском, Верхнекамском, Зуевском, Котельничском, Кумёнском, Мурашинском, Нагорском, Немском, Нолинском, Омутнинском, Оричевском, Слободском, Советском, Сун­ском, Уржумском, Тужинском, Юрьянском, Яранском районах области.

А поскольку сейчас проведение массовых мероприятий пока ограничено, мы ищем новые формы работы с представителями старшего поколения. Например, попытаемся работать дистанционно - теперь это удобный формат общения, частично уже опробованный.

- На презентации проектов выступили и партнеры, которые станут участниками и помощниками профсоюзов…

- Их немало, они готовы помогать в хорошем начинании. К примеру, у нас в области в прошлом году насчитывалось более 37 тысяч лиц предпенсионного возраста, в том числе в Кирове - 17,5 тысячи. Конечно, пенсионная реформа привела к появлению социальной уязвимости граждан предпенсионного возраста, что вызвало напряжение среди них и в обществе в целом. Однако государство предусмотрело целый комплекс мер поддержки данной категории граждан и защиты их прав.

Проекты рассчитаны на информационную и защитную работу с теми, кому осталось пять и меньше лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно.

Предпенсионерам предо­ставляются налоговые льготы, защита от необоснованного увольнения, повышенный размер пособия по безработице и бесплатное обучение, дополнительные возможности по оздоровлению. Но эти меры недостаточно эффективны, так как люди еще не поняли всей остроты проблемы, плохо информированы. К тому же не отработан механизм защиты прав предпенсионеров. А следовательно, эти люди наименее защищены от увольнения.

- Вот теперь более подробно о мерах защиты людей предпенсионного возраста. Они-то хоть дают гарантии, что человек «с сединою на висках» не останется один на один с беспределом?

- Большинство льгот для предпенсионеров носит федеральный характер, то есть распространяется на всех граждан страны. Их можно получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста. Впрочем, тут есть свои нюансы. Не все выплаты производятся автоматически.

Предпенсионерам сейчас положены льготный проезд, бесплатные лекарства, скидка на оплату ЖКХ, в том числе капитального ремонта. Они могут не платить имущественный и земельный налоги, получить два оплачиваемых дня в году на бесплатную диспансеризацию.

К тому же людям, которым остается меньше пяти лет до выхода на пенсию, положена защита от увольнения по причине возраста, а также защита от дискриминации по возрасту при приеме на работу.

- А как людям подтвердить свой новый, для многих не­ожиданный, статус?

- В большинстве случаев предпенсионеру подтверждать для получения льгот свой статус не нужно. У ПФР уже есть сведения о людях, которым положены выплаты и компенсации при наступлении определенного возраста. Достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, а там уже получат всю необходимую информацию.

В некоторых случаях, например для работодателя, который еще не заключил с ПФР соглашение об обмене такой информацией, человеку может потребоваться самостоятельно подтвердить статус предпен­сионера. Для этого нужно обратиться за справкой в территориальные органы ПФР или в МФЦ. Выдается она и через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг.

- Один из пунктов проекта «За права предпенсинеров» - получение образования, новой профессии. Но в солидном возрасте учиться или переобучиться человеку весьма сложно. Как быть?

- В центре занятости этим уже занимаются. Вот перечень предприятий, где работодатель, к примеру, сам направил граждан на учебу, дабы они могли получить другую профессию. Имеется перечень специальностей, не востребованных на рынке труда. На такие цели выделено более 43 мил­лионов рублей из областного и федерального бюджетов.

Чтобы получить новые знания и навыки, можно, в частности, самостоятельно обратиться в органы службы занятости населения или пройти обучение по направлению работодателя. В первом случае для незанятых людей, ищущих работу, предусмотрена стипендия в размере МРОТ, увеличенного на районный коэффициент, если он есть.

- Какие еще льготы преду­смотрены для людей предпенсионного возраста?

- Они освобождены от уплаты имущественного налога на жилье и земельного налога за дачный участок. Чтобы воспользоваться льготой, нужно просто подать заявление в налоговый орган. Там уже спе­циалисты ведомства самостоятельно сделают запрос в ПФР, чтобы подтвердить предпенсионный статус заявителя. По схожей схеме можно получить и пособие по безработице. Предпенсионерам его выплачивают в повышенном размере.

Кроме того, они имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Данные выходные дни предусмотрены для прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья.

- Знаю, что на региональном уровне тоже предусмотрен ряд льгот. Каких?

- Например, предпенсионерам могут компенсировать за­траты на проезд до места лечения, выдавать бесплатные путевки в санатории, покрывать расходы на связь по домашнему телефону и даже делать единовременные денежные выплаты. Одним словом, фактически предпенсионеры имеют право на все те льготы, которые раньше получали люди, которые уже вышли на заслуженный отдых.

- К слову, о работодателях. Понятно же, что немногие захотят держать у себя на производстве предпенсионера: и сноровка не та, и выносливость. Да и с точки зрения безопасности труда - тоже не всё обстоит просто: у людей реакция с годами замедлилась… Человека увольняют, а там суды?

- Сейчас предусмотрено серь­езное наказание для работодателей, которые отказывают в трудоустройстве из-за возраста. Более того, оно грозит за любую дискриминацию сотрудников, которым скоро на пенсию. Особенно если речь идет об увольнении. В таких ситуациях работодатель может быть привлечен к уголовной ответственности. Правда, в нашей области таких прецедентов пока не было.

- Конечно, много вопросов, они в ходе реализации пенсионной реформы еще будут появляться. А куда обращаться людям за подробными разъяснениями?

- В Федерации профсоюзных организаций Кировской области действует телефон горячей линии 8 (8332) 27-03-05, по которому ответит главный правовой инспектор ФПОКО. Кроме того, проводятся и очные консультации по адресу: г. Киров, ул. Московская,10.

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.

P.S. На недавней презентации в здании ФПОКО провели и обучающий семинар для волонтеров проектов и профактива региона. Профсоюзные лидеры, молодые активисты «первичек», Молодежного совета ФПОКО, представители координационных советов в районах, специалисты аппарата федерации вооружились знаниями, прошли тестирование и получили именные сертификаты и информационные материалы по проектам.