Как на вулкане. О непростой работе службы опеки и попечительства города Кирова

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В кабинете начальника управления опеки и попечительства администрации г. Кирова Любови Лобастовой прямо за ее спиной - не совсем обычная картина, на ней сразу останавливаешь взгляд. Не потому, что это живописный шедевр мирового уровня. Притягивает сам сюжет, искренний и неприкрытый, и авторское восприятие жизни. Здесь всё очень просто: сотни маленьких мотыльков слетаются на яркий свет одинокой лампы. К ней же, такой же робкий и беззащитный, тянется малыш: он тоже ищет спасения у теплого зовущего огонька… Оказывается, эту незатейливую картину хозяйка кабинета долго искала: чтобы всем, кто приходит, становилось ясно, чем в этом ведомстве ежедневно занимаются.

Еще обратил внимание на множество любительских фотографий на стене, запечатлевших лица детей, счастливых, незакомплексованных, жизнерадостных, - воспитанников школы-интерната № 1 г. Кирова. Там Любовь Михайловна трудилась 23 года. Когда уходила, некоторые воспитанники сказали, что она их бросила…

Но время прошло. Они повзрослели, сейчас встречаются, общаются и давно поняли: у бывшей наставницы теперь иные заботы, хлопоты. О своей нынешней должности Любовь Лобастова говорит так: «Как на вулкане!»

Впрочем, при встрече с руководителем структуры, которая в последнее время больше всего подвергается критике в средствах массовой информации, социальных сетях, на телеэкранах и т. д., о том и говорили -

о правде и домыслах.

- Любовь Михайловна, начну... с волны критики, которая в последнее время обрушилась на органы опеки. Например, недавно в соцсетях появилась информация о том, что в микрорайоне Коминтерновском женщина, взявшая под опеку мальчика, якобы ведет асоциальный образ жизни. Обвинили в этом, в смысле «недогляда», вашу структуру.

- Мы уже отвечали по поводу этой истории. Семью хорошо знаем, в ее адрес никогда не поступало жалоб от педагогов школы, где учится ребенок, от правоохранительных органов. При плановых проверках также не выявили никаких нарушений. Соседи, как выяснилось при нашем посещении с представителями комиссии по делам несовершеннолетних, отзываются о семье только положительно. Предложили семье психологическое сопровождение и напомнили о возможности обратиться в правоохранительные органы, в суд для защиты своих прав.

- Конечно, я напомню и о беспрецедентных трагедиях прошлого года, в результате которых погибли девочка и мальчик. По сути, от рук собственных родителей. Эти истории получили большой общественный резонанс. Как вы считаете, справедлива критика в ваш адрес?

- К сожалению, мы не владели информацией о данных семьях. Но и не могу с уверенностью сказать, что смогли бы предотвратить трагедии, если бы даже владели информацией. В обоих случаях это преступления, а их сложно предотвратить. Органы опеки не могут заглянуть сквозь стены, посмотреть, что делается в той или иной семье. К сожалению, мы не волшебники, не маги.

Но, я думаю, количество сообщений, которое приходит ежедневно в орган опеки, говорит о том, что изменилось отношение жителей города к данной проблеме. Они стали более бдительными. И плач ребенка никого не оставляет равнодушным. Кроме того, все органы профилактики проводят большую работу по информированию населения - куда и кому они могут сообщить о нарушении прав ребенка.

Сейчас активно выходим на предприятия, проводим акции, раздаем информационные материалы, работаем с ТОСами: они, как никто, знают всех, кто живет в доме, какой образ жизни ведет, в каких условиях воспитываются в семье дети.

К нам сейчас еженедельно поступает около 70 различных сообщений - анонимных звонков от граждан (якобы обеспокоенных), служебных сообщений, а также на сайты. Приходится незамедлительно реагировать, выходить либо выезжать по указанному адресу.

К сожалению, часто бывает так, что сообщения оказываются ложными. Иногда соседи или знакомые с нашей помощью друг другу портят жизнь. Кроме того, бывает сложно попасть в квартиры граждан. И уж точно никто нас с радостью не встречает.

- Действительно, непросто... В нашем советском детстве нас никто не провожал в школу, не встречал, и тем более не ходили по пятам соседи, разного рода «смотрители». Жили. Росли, ничего не боялись. Даже об органах опеки знали лишь по фильмам да по случайным историям, пересказанным соседями.

- Время же теперь другое: угроз для ребенка появилось больше! Общество стало во многом агрессивнее, количество неадекватных людей (в связи с общей криминогенной ситуацией и влиянием интернета) возросло.

- А реально ли проследить, кто и с какими детьми приезжает к нам в областной центр?

- В области весьма активно проходит процесс миграционного передвижения: кто-то прибывает из других районов области или регионов. Возможно, их семьи числились неблагополучными, дети - тоже. Но оттуда, из того населенного пункта, информация не поступает. А как отследить, если мать с ребенком, к примеру, живет на съемной квартире?

Совсем недавно к нам приехала из одного района области семья, женщина была лишена родительских прав в отношении двоих детей. Снова родила. И продолжала вести неправильный образ жизни. Поскольку существовала реальная угроза жизни и здоровью ребенка, органу опеки пришлось провести его отобрание.

- Мне никогда не нравился термин «отобрание»…

- Он официально закреплен в статье Семейного кодекса… На территории города мы старались использовать другие механизмы защиты прав несовершеннолетнего. Приоритет государственной политики направлен на сохранение ребенка в кровной семье. Для этого надо увидеть нарастающие в ней проблемы на ранней стадии, когда еще можно помочь.

Но, к сожалению, в последнее время приходится идти на такие непопулярные меры. Когда речь идет о жизни и здоровье ребенка, мы вынуждены забывать о том, как будут относиться к органу опеки.

- Любовь Михайловна, а много у нас в городе опекунских и приемных семей?

- Сейчас около 600 замещающих семей, из них 83 - приемные.

- Чем приемные семьи отличаются от опекунских?

- Это разные формы опеки (попечительства). В первом случае дети передаются чаще всего родственникам, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам, на безвозмездной основе. Приемная семья - это возмездная форма опеки, приемным родителям выплачивается вознаграждение. И такие родители берут в свою семью детей, не связанных с ними кровными узами.

- Много ли желающих взять к себе в семью детей?

- Достаточно много. Особенно активно наших детей-сирот забирают в другие регионы - республику Татарстан, Москву, Санкт-Петербург, Сочи. У нас в управлении на учете в качестве кандидатов в усыновители, замещающие родители состоят около 125 семей. А это значит, что возможность обрести любящих людей в другой семье есть у многих ребят.

- Какой возраст детей интересует кандидатов в усыновители?

- Абсолютно разный. Кто-то желает взять в семью новорожденного, кто-то - уже подросшего малыша. В основном востребованы дети в возрасте от нуля до шести-семи лет.

- В прошлом году я писал о деятельности одного благотворительного фонда, который занимается наставничеством: сопровождает тех, кто вышел в самостоятельную жизнь из детских домов, школ-интернатов.

- Да, эта тема мне близка. Я сама много лет являюсь таким наставником. Правда, в силу моей занятости из меня получается не совсем хороший помощник в жизни, но я активно работаю с ребятами. Сами же сказали: человек, воспитанный в госучреждении, выходит в непростую жизнь просто неподготовленным. Куда пойти, как обустроиться, кто даст совет, причем правильный, житейский, полезный?

А здесь - старший друг, к кому можно прийти в любой момент, посоветоваться. Кстати, некоторые наставники потом оформляют и опекунство: чужие дети для них становятся родными и они не хотят с ними расставаться.

- Всегда актуален вопрос предоставления жилья бывшим воспитанникам детских домов, школ-интернатов. Мы часто слышим о некачественном жилье, которое предоставляют детям-сиротам в других регионах. А как у нас?

- До этого года нам удавалось решать такую задачу. Все бывшие воспитанники получают «студию», не менее 26 квадратных метров, в новостройках (в прошлом году новоселами стали 103 человека). Причем «под ключ», хорошего качества.

Но с каждым годом этот процесс становится сложнее, в связи с тем что многие приезжают в Киров из других районов области и даже из других регионов. Понятно: бывшие детдомовцы в глубинке не могут найти работу, нет рынка услуг, где можно приложить свои знания, определиться в профессии. У них есть право выбора муниципального образования, и они, разумеется, едут в областной центр.

- А вы как реагируете на критику, выпады?

- Сайт «Злой кировчанин» не читаю: там люди просто выплескивают негативные эмоции. Телевизионное шоу Андрея Малахова, на котором представителей опеки выставляют «злобными тетками», тоже не смотрю: для здоровья вредно. Просто пусть он приедет и какое-то время побудет рядом с нами. Может, изменит позицию?

То же я советую и всем злопыхателям: трудно жить по поговорке «И швец, и жнец, и на дуде игрец». Если я не разбираюсь в строительстве, то и не лезу в эту тему. Мы же рады тем, кто реально помогает. Ну а слухи… Лишь бы не во вред ребенку! Кто-то сказал: «Есть общественное мнение, а есть правда!»

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.