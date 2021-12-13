Как лесозаготовитель Кривошеин построил в Пиляндыше деревянный Диснейленд

Фото: strelkamag.com

Фёдор Никитич Кривошеин, предприниматель из п. Пиляндыш Уржумского района, мне по телефону сразу признался: мол, ваша журналист­ская братия надоела до изжоги. Нет, сказал не по злобе, а просто от чересчур назойливого внимания со стороны представителей разных средств массовой информации, в том числе столичных.

В последнее время они приезжают с завидной регулярностью - снимают, расспрашивают. С одной стороны - неплохо: населённый пункт стал привлекателен для туристов из разных регионов. С другой - почти наваждение. Сам предприниматель занимается лесозаготовками, человек занятой. А каждому надо уделить внимание.

Интерес к посёлку еще больше подогрело сообщение о Всероссийском конкурсе самых необычных народных арт-объектов России, который организовал сервис поездок и путешествий Туту.ру (проект «Туту Арт»). Среди претендентов на звание победителя есть и Диснейленд, тот самый, который сделал Фёдор Никитич.

В числе других участников-финалистов, например, «Денежное дерево» из Республики Мордовия, «Инопланетный жук» из Тульской области и даже «Карета для императрицы» из Ульяновской области. Победителей определят и наградят в конце января 2022 года. Однако внимание журналистов всё-таки привлек именно наш «Вятский Диснейленд».

Пиляндыш - ничем не примечательный поселок на карте нашей области, находится в 270 километрах от областного цен­тра. Вокруг (даже на карте видно) - лес из вековых лип, берёз, сосен и елей. Но местные жители вовсе не считают, что живут в глуши: здесь есть школа, больница, детский сад, администрация и четыре магазина.

- Асфальт у нас не кладут, - рассказывал предприниматель очередному столичному журналисту. - В Уржумском районе действуют программы по строительству дорог, а у нас почему-то нет. Как только появились деньги, нам пришлось что-то делать, потому что дорога в три направления от нас отсутствовала. Сначала решил просить помощи у государства и отправил два обращения - президенту и премьеру. В письме написал, что, вообще-то, здесь люди живут, которые всю жизнь отработали на государство и заработали на достойную старость. Про медицину, дороги и дома написал. Письмо «спустили» в район. Вызвали в администрацию и попросили о таких фактах не сообщать. Зато появились деньги.

Действительно, чтобы до­браться до посёлка из Кирова, летом на машине делают крюк в 200 километров: район и Пиляндыш не соединены мостом. Жители переправляются на пароме, на лодках. С первыми морозами через Вятку намораживают зимник, по которому едут лесовозы, а сельчане мчатся по ледовой дороге в город на машинах: лёд их стойко выдерживает.

Главная достопримечательность поселка - дет­ская площадка, или «Вятский Диснейленд», которую Фёдор строит с 2013 года. На ней - настоящие чудеса, созданные своими руками: бревенчатая крепость, волшебные корабли - из гриновских «Алых парусов» и космический, избушка Бабы-яги и терем царевны. Есть и высокие горки.

- Когда наметет снегу, тут детишек и взрослых - великое множество. Катаются на санках, на ватрушках.

Впрочем, гостей удивляет и сам дом предпринимателя - деревянный особняк с трёхэтажной башней и вырезанным из дерева вручную фасадом, он находится напротив детской площадки. Кто-то шутит: мол, не хуже замка, какой у Пугачёвой и Галкина, только сделан своими руками и на деньги, которые достались большим трудом.

- Все мы родом из детства, - продолжает свой рассказ Фёдор. - Мечтали о чуде, как герои Александра Грина, играли в «войнушку», в которой добро всегда побеждало зло. Сам я родился в нескольких километрах отсюда. Сейчас там - заросшее поле, а вокруг заброшенных домов я арендую площади для работы. Но детство не должно заканчиваться. Подумал я и решил: чтобы моим детям (их у меня шестеро) и их сверстникам жизнь была как в сказке, пусть радуются! И стал создавать детскую площадку и горку. Для строительства нанимаем рабочих из соседних сёл. Начинали с небольшого «грибка», затем построили горки, спортивные сооружения, сцену для праздников. В старших классах я мечтал о космосе. Решил, что на площадке обязательно должны быть ракета и корабль. А еще - Баба-яга и герои русских народных сказок.

Сам Фёдор Кривошеин по специальности - инженер-механик. После окончания в 1984 году института в Йошкар-Оле вернулся на малую родину. Устроился в местный леспромхоз. В 1995 году стал частным предпринимателем, точнее - одним из учредителей созданного ЧП «Таежник».

Сейчас его предприятие - одно из ведущих не только в районе. Кривошеин известен и своими благими делами: где нужна помощь в обу­стройстве, ремонте - он никогда не отказывает, непременно откликается на просьбы.

- Я не временщик, который думает, как заработать побольше денег и свалить. У меня иные ценности. Если я чем-то могу улучшить жизнь односельчан, то обязательно делаю это.

Благодаря помощи его предприятия люди зимой не были отрезаны от райцентра: они за свой счет строят ледовую переправу, выделяя на это около полумиллиона рублей.

- Мы уже около пяти мил­лионов вложили в дорогу. Низины и болота пришлось поднимать и строить дамбу. На такие деньги можно было «Гелендваген» купить, - говорит Кривошеин. - Но когда строишь дорогу, отрываешь своих людей от основной работы. Лесозаготовители помогают дет­скому саду и школе. Скажем так, работают на перспективу, для будущих поколений.

Например, приезжающие в поселок видят: в глубине леса расположена новая спортивная площадка с двумя волейбольными полями и снарядами для воркаута, на въезде стоят две срубовые беседки с крышей, между деревьями висят разноцветные флажки, а среди сугробов виднеются лавки и сцена для мероприятий.

- Здесь по вечерам собирается молодежь, - говорит Фёдор Кривошеин. - Когда-то в советское время

тут шумел бор. Люди собирались по субботам, танцевали и слушали музыку. Однако старую сцену сожгли местные жители, чьи дома располагаются неподалёку: музыка гремела громко. Не подумали: где юным собираться? Вот и решил помочь.

Как сказал предприниматель, никто из молодых, кстати, даже не «вандальничает».

- Если что случается нечасто: кто-то оставит пластиковые пакеты, мусор, я им говорю: «Уберите, рядом бочка». Они беспрекословно подчиняются, всё за собой уберут. Ничего не валяется, всё очень чисто.

Конечно, у поселка Пиляндыш, как и у многих провинциальных населённых пунктов, судьба, прямо скажем, незавидная. Новые люди сюда не приезжают. Но Фёдор Кривошеин - человек оптимистичный: «Население остаётся на одном и том же уровне, а по сравнению с «нулевыми» в Пиляндыше даже стало намного больше детей».

К тому же сам предприниматель-волшебник (так о нем говорят некоторые представители СМИ) уезжать из посёлка не собирается:

- Не поверите, у меня своеобразная аллергия: противопоказано покидать эти места. Время измеряется не часами и годами, а делами, которые ты успеешь сделать. Но сколько бы я ни старался, мне вряд ли удастся уберечь деревню от забвения, разрушения, уничтожения. Если хотят, чтобы что-то изменилось, нужны ещё и четкие и продуманные действия со стороны государства.

Мы говорили с этим неравнодушным человеком и о том, что деревня - это серд­це России. У людей, когда их малая родина разрушается, увы, опускаются руки.

Но в Пиляндыше жизнь продолжается. Не случайно ведь и ближайшие планы у моего собеседника тоже простые, житей­ские, человеческие. Он хочет обустроить внутреннее убранство терема для принцессы и поселить туда главную героиню с её рыцарем, их фигуры уже выпилены из липы. А еще у Фёдора Никитича есть задумка - реставрировать старые железнодорожные вагоны и сделать для детей паровоз.

Ну а железная дорога еще только на чертежах. А как бы вы хотели: построить Диснейленд - не избушку из пластилина слепить! Здесь нужны и задатки архитектора. Пока же, как шутит сам создатель сказочного городка, уехать из Пиляндыша можно на таинственном корабле Грея либо на космической ракете - она-то непременно вернет к мечте детства: к загадочным звездам, безмерной Вселенной...

- Но лучше, чтобы уезжали понарошку, ведь поселок жив, пока на улице слышны детские голоса.

А. ВЯТКИН.

P.S. Фёдор Кривошеин сказал, что скоро к нему наведается съёмочная группа «Первого канала». И хотя ему, как он выразился, «все журналисты надоели до изжоги», предприниматель понимает: о Пиляндыше благодаря такой рекламе узнают многие.

А кому-то, может, и жизнь в вятском уголке понравится - авось, приедут, станут обустраиваться. Глядишь, и заживет, как прежде, тихая сторонка!