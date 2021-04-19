«Как комарик укусил…» В Кировском ЦУМе прошёл первый этап выездной вакцинации

В Кировской области расширяются возможности прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку от COVID-19 по предварительной записи можно в городских и районных поликлиниках, по заявкам выездная вакцинация проводится на ФАПах в районах области, также мобильные прививочные бригады работают на предприятиях региона.

На прошлой неделе выездной пункт вакцинации Кировской городской больницы № 9 начал работу в ЦУМе. Сделать прививку в торговом центре можно было 7 и 8 апреля, а также 14, 15 и 16 апреля.

«Гам-КОВИД-Вак»

Обычно на пятый этаж в ЦУМе редко кто поднимается. Поэтому и кнопка лифта с цифрой 5 включается не всегда. А тут за один миг я оказалась у дверей с большим красным плакатом и надписью: «Пункт вакцинации против Covid-19 Кировской городской больницы № 9». Не успела зайти, как молодой человек встретил меня с дезинфектором, а медсестра предложила измерить температуру. И мне уже хотели присвоить номер сотый или двухсотый. Но я отказалась, объяснив, что здесь по заданию редакции «ВК».

Поразила четкость и слаженность работы медиков, волонтеров и сознательность очереди. Огромное помещение разделено на зоны: справа, за колоннами, - ожидающие прививки. В центре за столиками - пациенты, уже заполняющие анкеты. Далее - «коридор» из ширм, за ними столики с врачами. Они спрашивают у желающих вакцинироваться, чем те болели, нет ли у них аллергии на лекарства. Смотрят горло и измеряют давление. Если все в норме, в конце анкеты ставят печать. Далее, как по конвейеру, двигаешься в зону, где делают прививки. Сразу двум пациентам. Одна медсестра достает из холодильника коробки с ампулами, на которых черным по белому: «Гам-КОВИД-Вак», и раскладывает на столе для разморозки, а две другие - в четыре руки - ставят прививки.

- Как комарик укусил… - улыбается одна женщина.

К ней подходят волонтеры, спрашивают о самочувствии и предлагают посидеть несколько минут среди других счастливчиков. Интересно, что большинство очень довольны тем, что сделали этот важный для здоровья шаг.

Подхожу к Наталье Шулятье­вой, заместителю главного врача по лечебной работе горбольницы № 9.

- Наталья Васильевна, я просто поражена таким размахом вакцинации.

- Потребность у людей в вакцинации высокая. Очень приятно слышать положительные отзывы на прививку. У нас такой тандем пациентов и медицины. Мы выстроили логистику: выделили зоны ожидания, заполнения анкет, приема врачей (пять терапевтов - бригадный подряд), и далее - вакцинация. Затем послевакцинальная зона, где мы смотрим, как человек перенес прививку. И далее - передача сведений о вакцинации на «Госуслуги».

- Всем советуете ее пройти?

- Да. Многие боятся. Между тем вакцинация идет уже полгода, мы видим все нюансы, но осложнений действительно нет. Может небольшая слабость возникнуть на следующий день, повышение температуры. Кстати, пожилые люди прекрасно переносят прививки.

- А вы сами прививались?

- Конечно. Мы посмотрели на осложнения после заболевания, ковиду «в глаза глянули». Не так страшны прививки, как пост­ковидный сидром. Надо беречь себя и своих близких. Мы же прививаемся от опасных заболеваний с детства - таких, как туберкулез, корь. И это такой же вирус, который надо победить совместно.

- Те вакцины известны давно, проверены…

- Вы знаете, почему «Спутник» пользуется таким спросом? Он же на основе аденовируса сделан, с которым мы и раньше встречались в жизни. Это не новая разработка. Надо просто здраво подойти к вопросу вакцинации.

После прививки

- Как себя чувствуете? - поинтересовалась я у одной из женщин.

- Всё хорошо. Я, конечно, очень боялась, но ничего, всё нормально.

- Почему решились?

- Очень много людей болеет, а у меня маленький внук родился. Мне болеть нельзя.

Две девушки-волонтера смотрят за состоянием пациентов по­сле прививки. Не дай бог, кому-то станет нехорошо - окажут медпомощь. Аптечка всегда под руками. И кроме того, они регулируют потоки прививающихся.

- Мы, волонтеры-медики и волонтеры объединения «Импульс», оказываем помощь в проведении

вакцинации, - рассказывает Алина Пинясова, руководитель направления обучения первой помощи и сопровождения мероприятий движения «Волонтеры-медики». Мы с Екатериной Квасниной помогаем людям заполнять анкеты, а другие волонтеры, например, при входе в зал измеряют температуру и помогают в обработке рук. А также наша задача - следить, чтобы всё было в порядке, без проблем.

Один из главных этапов - осмотр врача. Спрашиваю у Надежды Аркадьевны Ердяковой, какие противопоказания против прививки.

- Очень редко бывают противопоказания. Это в основном хронические заболевания в стадии обострения, прием иммунодепрессантов, острый период болезни или если не прошло еще двух недель после ОРЗ.

Раз надо - значит, надо!

С разрешения пациентки Галины Валерьевны фотографирую момент прививки. Они с мужем прививаются одновременно. Чувствую, что волнуются.

- Мы решили добровольно привиться, потому что так надо. А то у супруга скоро начнется рыбалка, тогда его в поликлинику не вытащишь.

А вот кировчанин Владимир приходит на прививку уже во второй раз: 7 апреля не смог привиться - очередь огромная была.

- А сегодня, - говорит он, - всего час прошел, а я уже анкету заполняю.

- Желание, видимо, у вас большое - привиться.

- Раз надо - значит, надо! А у вас разве нет такого желания? Вы же с людьми работаете.

Андрей, как он представился - «человек в погонах», тоже привился.

- Для военных, наверно, это обязательно?

- Нет, это добровольное решение каждого гражданина. Но тот, кто хочет нормально жить, должен сделать вакцинацию. Вокруг дети, пожилые люди - надо их защитить.

Сразу после прививки пациенты подходили к столу, за которым сидели волонтеры с компьютерами.

- Информацию о сделанной человеком прививке мы сначала заносим в обычный документ, а потом она поступает на сайт «Госуслуги». И пациенту приходит сертификат о вакцинации.

- И он может отправляться в путешествие на все четыре стороны. А сколько человек уже сделали сегодня прививки?

- Более сотни, за день же по 600 человек прививаются!

Когда я уже выходила из ЦУМа, навстречу мне торопливо шла старушка в маске.

- Здесь прививки делают? - уточнила она.

Вера Ануфриева.

Фото автора.

P.S. Введение второго компонента вакцины также организуется на площадке торгового центра: 28 и 29 апреля - для прошедших вакцинацию в первые два дня работы выездного прививочного пункта, а 5, 6 и 7 мая - для тех, кто вакцинировался в ЦУМе в период с 14 по 16 апреля. Выездная вакцинация будет проводиться по единому графику работы с 10-00 до 17-00.

По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, регион намерен существенно увеличить темпы вакцинации.

Ожидается, что еженедельно в область будет поставляться 15 -16 тысяч доз препарата. На днях поступило еще 9600 доз вакцины «Спутник V». Эта партия направлена для организации вакцинации от COVID-19 в районах Кировской области.