Как ищут уклонистов от армии и почему потеряла популярность альтернативная служба

Фото: pnp.ru

Как меняются времена! В советские годы молодого парня, не служившего в армии, считали едва ли не изгоем. С ним и девушки не водились, и сверстники обходили его стороной. Однако таких в бывшем Советском Союзе насчитывались единицы. Парни, даже имевшие какие-то ограничения по здоровью, всеми правдами и неправдами стремились обойти предписания медиков и непременно попасть в отбывающий поезд с новобранцами.

Недавно следователи СУ СКР по Кировской области возбудили уголовное дело в отношении жителя г. Кирова за укло­нение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от неё.

По их версии, 19-летний паренек, состоявший на воинском учете в военном комиссариате (ВК) как гражданин, подлежащий призыву на военную службу, без уважительных причин не являлся и до сих пор не является по повесткам в ВК для прохождения медкомиссии. Расследование продолжается.

Еще один эпизод. 20-летний кировчанин тоже без всяких причин не являлся на медосвидетельствование и призывную комиссию (ПК) в комиссариат. При этом он понимал, что больше не может рассчитывать на отсрочку от призыва, так как был отчислен из колледжа. Возбудили уголовное дело. Вину в совершении преступления молодой человек признал.

Еще в прошлом году, в самый разгар пандемии, на коллегии в Главном военном следственном управлении СК РФ заявили, что в России резко увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом. Причем такие данные появились после того, как в апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов в случае неявки призывников.

В Министерстве обороны при этом отметили, что число же­лающих пройти военную службу превысило потребности ведомства. В ходе призывной кампании весны нынешнего года наблюдалась та же картина.

Как было

Я помню, как в 1990-е годы из воинских частей с завидной регулярностью бежали кировские ребята. В областном комитете солдатских матерей (КСМ) телефон раскалялся от звонков родителей: «Что делать? Помогите...» Неудивительно, что такие факты, растиражированные маминым «сарафанным радио» и разными СМИ, и служили поводом для того, чтобы люди старались любыми путями уберечь сыновей от армии.

Тогда и обстановка в стране подогревала такой настрой. На Северном Кавказе шла война. В российские регионы, в том числе и в нашу область, приходили «грузы-200». Да и те, кто ушел на службу, часто бежали даже из так называемых элитных подразделений. Однажды (тоже в 1990-е) покинули одну из воинских частей десять вят­ских парней, добрались до Кирова на электричках. Шли разбирательства. Подтверждались факты пресловутой «дедовщины», избиений, вымогательства, сексуального насилия.

Бывший председатель кировского Комитета солдатских матерей Тамара Арсеньевна Братухина, возглавлявшая его 20 лет в самое непростое время, почти круглосуточно сидела на телефоне, говорила с командирами, выясняла причины «самоволок». Я вместе с кировской делегацией выезжал в г. Моздок, откуда из воинской части тоже сбежала группа вятских ребят.

Год, как миг

Те времена, слава богу, прошли. Сейчас и армия стала другой. Молодые люди служат год. Им не надо чистить картошку, мыть унитазы, красить бордюры перед приездом высокопо­ставленных генералов.

В распорядке дня военнослужащих даже появился тихий час. В столовой нет надоевшего горохового супа и вареной селедки (в 1990-е годы, подъезжая к воинскому подразделению, я безошибочно мог определить, что у солдата на обед).

Условия быта тоже кардинально изменились, некоторые казарменные помещения оборудованы по евростандарту. Военнослужащих-срочников не отправляют в горячие точки. По­сле окончания службы их ждёт масса заманчивых предложений.

Словом, почти ничего не надо делать, а лишь выполнять требования устава, учиться боевой науке, овладевать военной специальностью в новых условиях.

Солдаты поддерживают связь с родителями по мобильным телефонам (это разрешается в опре­деленное время). На видном месте - все телефонные номера организаций, куда можно обратиться в экстренном случае (военная прокуратура, в ряде регионов - КСМ и т.д.). Как считают командиры, да и сами срочники, год службы пролетает как одно мгновение.

Найдём и по «электронке»

- И всё же уклоняются, - говорят офицеры кировского област­ного сборного пункта, занимающиеся призывом граждан. - В прошлом году не явились по повесткам около трехсот человек. Причем парни, которым уже по 24 - 25 лет. Разумеется, они уже адаптировались на «гражданке», у кого-то неплохой заработок, привыкли к «диванному времяпрепровождению». Но до 27 лет мы их всё равно ищем вместе с полицией, местными органами власти.

Много раз приходилось присутствовать на заседаниях об­ластной призывной комиссии (ОПК). Вопросы, касающиеся розыска граждан, всегда оставались ключевыми в повестке дня. Пожалуй, с этого и начинали разговор.

Кстати, число призывников, которым не вручены повестки, ежегодно сокращается. Областная призывная комиссия ведёт постоянный мониторинг ситуации по розыску уклонистов в муниципальных образованиях, а на председателей ПК и ВК возложена персональная ответственность.

- Создана рабочая группа, которая рассматривает вопросы, связанные с призывом, в том числе и по привлечению к ответственности уклонистов. Кроме того, имеется соглашение между Следственным управлением Следственного комитета РФ по Кировской области и военным комиссариатом региона o совместной работе, - подчеркнули офицеры.

В современных условиях развития цифровых технологий и интернета искать уклоняющегося от армейской службы несложно. Если вы живёте полноценной жизнью, то вас всё равно найдут и вручат вам повестку: по электронному адресу, на работе, на учебе, при проверке водителей сотрудниками ГИБДД, при регистрации по месту жительства, при получении загранпаспорта, в соцсетях. Военный комиссар передаст поручение по поиску граждан, которые уклоняются от призыва и не получают повестку в руки, сотрудникам МВД и местных администраций.

Идут «по следу»

Вот типичная ситуация, о которой рассказывают все сотрудники военкоматов:

- Мы приезжаем к призывнику для вручения повестки рано поутру. Дверь не открывают. Мама или отец, как правило, заявляют, что сына дома нет. Варианты ответов разные: уехал к бабушке, к родственникам в другой город, заболел и находится в больнице и так далее. В таком случае работник военкомата пишет рапорт о том, почему и по какой причине не вручена повестка. Далее к поиску уклониста подключаются право­охранительные структуры.

- Если же призывник систематически уклоняется, не является по подписанным повесткам в военкомат, то его личное дело передают в Следственный комитет РФ. В этой ситуации призывника могут объявить в розыск, чтобы он ответил за свои действия, и бегать от представителей Следственного комитета РФ уже не получится, - сказали в СУ СКР по Кировской области. - Если он будет уклоняться от явки к следователю, то ему грозит привлечение к уголовной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 328 УК РФ.

Согласно санкции данной статьи УК, молодому человеку могут грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест на срок до шести месяцев, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Сотрудники органов внутренних дел при розыске призывника имеют право обеспечить вручение повестки для явки в военкомат: для этого могут сопроводить в районный отдел полиции для подписания документа.

Зачем «косить»?

На заседаниях областной призывной комиссии (о том всегда слышу), как мантры, повторяют: никогда не обращайтесь к различным «левым» фирмам, юристам, медикам, предлагающим «откосить» от армии. А такими объявлениями пестрят многочисленные сайты в интернете.

Как мне рассказали в правоохранительных структурах, такие конторы за сумму от 10 до 70 тысяч рублей (она варьируется), действительно, помогут «разобраться» с медицинским диагнозом. Предлагают абсолютно легально получить военный билет на основании медза­ключения о состоянии здоровья.

Схема работы таких фирмочек весьма однотипна: сначала клиент звонит в компанию и рассказывает о своей проблеме. Подписывается договор об оказании услуг. Оплата производится сразу. Работа всегда индивидуальна, от двух недель до трех месяцев.

Затем юристы работают с медкарточкой. Если находят какое-то заболевание, то молодого человека направляют на повторное обследование. При подтверждении диагноза помогают сделать все бумаги. Согласитесь, почти у любого гражданина в возрасте от 18 до 27 лет обязательно найдется какое-то хроническое заболевание.

А теперь судите сами. Какой смысл тратить деньги на «отмазывание» от службы, если в будущем этот шаг может испортить всю дальнейшую карьеру? Парня-«белобилетника» не примут, к примеру, в государственные структуры, в том числе в правоохранительные. Вряд ли он устро­ится и в другие престижные организации - муниципальным служащим, к примеру. Там деньги за должность не заплатишь.

Без АГС и честно

Еще несколько лет назад все правозащитники на каждом углу говорили об альтернативной гражданской службе (АГС): мол, пусть парни лучше санитарами работают, чем идут в армию. Но, увы, время и здесь всё расставило на свои места. Сейчас, по данным военкоматов, желающих пройти АГС (по религиозным мотивам, например) совсем немного.

ОПК рассматривает около десяти заявлений от таких граждан, удовлетворяется лишь половина из них. Делают запрос в Минтруд, а там дают разнарядку, в каких ведомствах и организациях могут служить «альтернативщики». Это, как правило, медучреждения. Но желающих заменить срочную службу на альтернативную становится с каждым годом также всё меньше.

- Сейчас год службы почти как в пионерлагере, - повторяют наши парни, уже отслужившие.

Они, поверьте, не кривят душой. И долг Родине отдали, и время среди сослуживцев пролетело незаметно, и работу впо­следствии нашли приличную, и от девушек нет отбою.

- А еще поняли вкус настоящей мужской жизни! - добавляют мои знакомые.

А. ВЯТКИН.

Кстати

Уклонение от призыва или службы в Вооруженных силах России предусматривает как административную, так и уголовную ответственность. Под понятием «уклонение от призыва на военную службу» подразумевают совершение следующих противоправных действий:

• неявка без уважительных причин по повесткам военкомата на медосвидетельствование, заседание призывной комиссии или в военный комиссариат для отправки к месту службы;

• неоднократные неявки без уважительных причин по повесткам ВК на призывные мероприятия;

• неявка в ВК по истечении действия уважительной причины;

• уклонение от дополнительного обследования по акту от ВК;

• получение обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), подлога документов или иного обмана.