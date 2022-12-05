Как это будет по-русски... Нужно ли защищать родной язык от иностранного влияния?

Реалии сегодняшнего дня заставляют нас меняться. Более того, некоторые политики и политологи заявляют, что того мира и образа жизни, к которым мы все привыкли, не будет больше никогда.

Вот, например, стало из­вестно, что Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект о недопустимости использования на территории Российской Федерации ино­странных слов, за исключением не имеющих общеупо­требительных аналогов в русском языке.

Поневоле задумаешься: с одной стороны, что, им, депутатам, заняться больше нечем, кроме как указывать нам, какие слова употреблять в своей речи? А с другой, ведь переименовали же в 1914 году Санкт-Петербург в Петроград, чтобы не звучало имя Российской империи на вражеский манер?

Как наглядная иллюстрация непомерного использования иностранных слов, практически одновременно с решением комитета Госдумы, в Кирове под эгидой областного правительства проводился форум «Лига профилактики: буллинг-скулшутинг-экстремизм». Пять слов, все - иностранного происхождения. Смысл некоторых не каждый поймет.

Значит, проблема действительно существует?

Свою точку зрения на этот вопрос мы попросили вы­сказать кандидата филологических наук, профессора кафедры русской и зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ Ксению Станиславовну ЛИЦАРЕВУ.

- Действительно, сегодня некоторые специалисты говорят о третьей волне варваризации русского языка. Первая пришлась на время петровских реформ, вторая - после Октябрьской революции 1917 года, третья - после развала СССР в 1991 году.

Однако большинство филологов убеждены, что слова приходят и уходят, что язык, по Корнею Чуковскому, «живой, как жизнь», что ему ничего не страшно.

Всё же надо уточнить: если мы говорим о языке, то, верно, русский язык всё нужное оставит, приспособит, всё ненужное - отринет и забудет. Другое дело - практическое использование языка, наша с вами речь.

За родной язык, точнее, за чистоту и красоту речи нужно бороться. Сегодня жители Донбасса за право говорить на русском языке жертвуют своими жизнями.

Одобренный комитетом Госдумы проект, по моему мнению, к сожалению, даёт мало поводов для оптимизма. Предложены изменения в Федеральный закон «О государственном языке Россий­ской Федерации», и в пояснительной записке уточняется: «Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имею­щих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

Обратите внимание - «чрезмерного» (вопрос: какова мера?), и если в русском есть аналог, то иностранное слово не употребляется.

Будем откровенны: речь идёт об англицизмах и американизмах. На русский язык в последние десятилетия идёт постоянная атака. Разумеется, она не стихийна, а хорошо организована и продумана англосаксами.

Впрочем, атаке подвергаются и другие языки. Не случайно, например, во Франции созданы министерство франкофонии, комитет по защите французского языка, принят ряд законов по борьбе с проникновением английских слов. Журналистов и дикторов, которые без надобности употребляют англицизмы, штрафуют. А в Италии такие слова в печатном тексте выделяют курсивом.

Французы подсчитали, что за три десятилетия в их языке осело около тысячи англицизмов, и это для них катастрофа! А сколько таких слов попало в русский язык? Точных данных нет, сведения разнятся. Например, в Сети указано 10 процентов от всего словарного запаса. Энтузиаст-блогер (англицизм) указывает на собранные им 3200 таких слов, но сам же настаивает, что их около шести тысяч. Писатель Борис Евсеев утверждает, что в русском языке почти 40 процентов - англицизмы.

Что это за слова-вирусы, мертвящие живое русское слово и сознание? Как не вспомнить Ивана Шмелёва, который говорил, что язык - проба духовных сил народа, или Николая Гумилёва, писавшего: «Дурно пахнут мёрт­вые слова»?

«Таск на холде» (решу задачу позднее), «отрежь два слайсика хэма» (два ломтика ветчины), мерчендайзер (кладовщик-товаровед), девелопер (застройщик) и далее - коуч, фейк, лайфхак, коворкинг, стейкхолдер, юзабилити, селфи, воркшоп, экспириенс, имиджмейкер, кроссбукинг, хайп, дог-френдли.

Короче, всё по Салтыкову-Щедрину и Грибоедову: «головотяпствовать», «душе­дрянствовать»; «господствует ещё смешенье языков: французского с нижегород­ским». Многие слова стали для нас привычными: трафик, дисплей, браузер, мы даже поисковую систему Google сделали русской - «загуглили». Это подтверждает, что процесс заимствования - естественный и может быть успешным.

Но может ли язык, исковерканный англицизмами, продолжать быть «великим, могучим, правдивым и свободным»? Уверена, корни любого языка - в национальном характере. Перечитаем стихотворение Петра Вязем­­ского «Англичанке» и вспомним: «Язык есть исповедь народа: В нём слышится его природа, Его душа и быт родной».

Что-то в пае (пирог), клининге (уборка) и других вирусных словечках ничего родного не замечаю. Раболепное преклонение перед такой вот иностранщиной - свидетельство колониального мышления, языкового космополитизма и антипатриотизма. Пушкин, радовавшийся прочитанному у Загоскина слову «охотиться» вместо «ходить на охоту», советовал «учиться русскому языку у московских просвирен» - у простых русских женщин, пекущих просфоры. Другими словами, у простого трудового народа, а ему эти офисные словесные выкрутасы непонятны и неприемлемы для него.

Что касается названия форума, о котором вы упомянули во вступлении, то там использованы официальные термины. Кстати, термины - и «буллинг», и «скулшутинг» - не только слова, но и явления, внедрившиеся к нам из западного мира. Наверное, для широкого круга можно было использовать более понятные слова: травля, вооружённое нападение на школу.

Нужно ли защищать язык? Нет, не нужно, он справится сам. А вот использование языка, речь, а значит, наше мышление, сознание, культуру, душу, - защищать необходимо. Начнём с себя, прочитаем хорошую книгу - Лермонтова, Чехова, Шолохова, Распутина - и вспомним Ахматову:

Не страшно под пулями

мёртвыми лечь,

Не горько остаться

без крова,

И мы сохраним тебя,

русская речь,

Великое русское слово.

Подготовил Т. Андреев.