Кадочное озеленение? Ваше мнение!

В этом году на кировском Гражданском форуме среди прочих вопросов активисты обсуждали развитие «зеленого города».

Руководитель Информцентра по атомной энергии Светлана Занько предложила провести эксперимент на ул. Преображенской: высадить деревья, кустарники и травы сначала в кадки, спроектировать и разместить мобильные озелененные площадки и окончательно оформить улицу уже осенью 2023 года. С точки рения туризма и маркетинга, этот участок улицы и этот проект предложено назвать «Улицей науки», каждое дерево посвятить ученому или изобретателю.

В то же время, в Александровском саду рабочие спилили липы и сирень, за что главе горадминистрации Симакову пришлось извиняться перед кировчанами.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы относитесь к озеленению Кирова при помощи деревьев в кадках?

- Положительно. Их можно перемещать и убирать на зиму

- Отрицательно. Вандалы кадки сломают, деревья украдут

- Вместо кадочного озеленения нужно сохранять парки

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Депутаты снова взялись исправлять русский язык. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

А чтобы пресечь любые споры, законодатели вводят в употребление нормативные словари, грамматики и справочники, которые будут содержать перечень «разрешенных» иностранных слов.

Пока закон не принят, в Кирове провели мероприятие, в названии которого содержится рекордное число почти запрещенных заимствований: Региональный форум «Лига профилактики: буллинг-скулшутинг-экстремизм».

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Может ли Госдума запретить использование иностранных слов?

- Да, и такой федеральный закон давно пора принять – 32 голоса (42,1%)

- Нет, язык невозможно регулировать законами – 19 голосов (25,0%)

- Депутаты не должны заниматься языковыми вопросами – 25 голосов (32,9%)

Статью «Как это будет по-русски…» читайте в субботнем номере «ВК».