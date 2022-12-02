Кадочное озеленение? Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
В этом году на кировском Гражданском форуме среди прочих вопросов активисты обсуждали развитие «зеленого города».
Руководитель Информцентра по атомной энергии Светлана Занько предложила провести эксперимент на ул. Преображенской: высадить деревья, кустарники и травы сначала в кадки, спроектировать и разместить мобильные озелененные площадки и окончательно оформить улицу уже осенью 2023 года. С точки рения туризма и маркетинга, этот участок улицы и этот проект предложено назвать «Улицей науки», каждое дерево посвятить ученому или изобретателю.
В то же время, в Александровском саду рабочие спилили липы и сирень, за что главе горадминистрации Симакову пришлось извиняться перед кировчанами.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Как вы относитесь к озеленению Кирова при помощи деревьев в кадках?
- Положительно. Их можно перемещать и убирать на зиму
- Отрицательно. Вандалы кадки сломают, деревья украдут
- Вместо кадочного озеленения нужно сохранять парки
Голосуйте на сайте «ВК»!
Подведем итоги прошлого опроса.
Депутаты снова взялись исправлять русский язык. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.
А чтобы пресечь любые споры, законодатели вводят в употребление нормативные словари, грамматики и справочники, которые будут содержать перечень «разрешенных» иностранных слов.
Пока закон не принят, в Кирове провели мероприятие, в названии которого содержится рекордное число почти запрещенных заимствований: Региональный форум «Лига профилактики: буллинг-скулшутинг-экстремизм».
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
Может ли Госдума запретить использование иностранных слов?
- Да, и такой федеральный закон давно пора принять – 32 голоса (42,1%)
- Нет, язык невозможно регулировать законами – 19 голосов (25,0%)
- Депутаты не должны заниматься языковыми вопросами – 25 голосов (32,9%)
Статью «Как это будет по-русски…» читайте в субботнем номере «ВК».
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