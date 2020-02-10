На пути к заветному миллиону литров. О перспективах молочной отрасли Кировской области

Я уже не раз сталкивался со скептическим отношением горожан к сельскому хозяйству. Многие из них до сих пор полагают, что оно никак не изменилось с советских времен. Более того, бытует мнение, что дела там, с учетом развала, который происходил в 90-е и начале «нулевых», идут даже хуже, чем во времена СССР.

Такие рассуждения подогреваются и некоторыми СМИ. В свое время об этом с известной долей сарказма рассказывала, например, «Вятская особая газета». В статьях расписывалось, как сократилось поголовье скота, уменьшились пахотные площади и пр.

Но так ли уж всё плохо на самом деле? Чем и, главное, как живет нынешнее село?

Из последних событий, что, на мой взгляд, запомнилось большинству жителей области, - обещание губернатора Игоря Васильева, данное Президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в Кировскую область летом 2016 года, вывести производство молока в регионе на отметку «миллион тонн». Впрочем, как говорится в пословице, «обещанного три года ждут».

Но прошло уже более трех лет, а мы пока так и не услышали, что обещание губернатора выполнено. Означает ли это, что в молочном животноводстве региона в последние четыре года ничего не происходит? Конечно же нет.

Не так давно правительство области распространило информацию о строительстве огромного животноводческого комплекса в Немском районе, который возведен агрохолдингом «Дороничи». Появились сведения о появлении новых ферм в Советском, Оричевском и даже Санчурском районах. Все это говорит о том, что дело движется. Вот только насколько успешно?

С этим вопросом «Вятский край» обратился к заместителю председателя правительства Кировской области, министру сельского хозяйства и продовольствия Алексею Котлячкову.

Миллион через шесть лет?

- С какими результатами наши аграрии закончили 2019 год?

- Валовое производство молока в области достигло 678,9 тысячи тонн. Рост с 2018 года составил 58 тысяч тонн. Продуктивность дойного стада - 7796 килограммов от коровы. Почти 7800 без 4 килограммов. В прошлом году у нас этот показатель был 7335 килограммов.

- Подозреваю, что в лидерах по продуктивности в нашем регионе опять хозяйства Кумёнского района - «Красное Знамя» и «Октябрьский». А кто еще входит в пятерку передовиков?

- Действительно, самый высокий показатель - у «Красного Знамени»: 10 тысяч 934 килограмма от коровы. Далее идут племзавод «Октябрьский» - 10 тысяч 628, кумёнское же хозяйство «Березниковский» - 9913, агрофирма «Чудиновская» из Орловского района - 9780, и агрофирма «Адышево», Оричевский район, - 9557.

- Конечно, колхозы Кумёнского района давно у всех на слуху. Менее известны, но всё же часто упоминаются оричевские сельхозпредприятия. А вот про орловских животноводов, честно признаюсь, слышу в первый раз. Тем более - в числе лидеров. Как так получилось?

- Агрофирма «Чудиновская» - предприятие Кировского молочного комбината. И комбинат все свои десять агрофирм серьезно развивает. Поэтому, когда говорим о географии нашего молочного животноводства, то не нужно связывать ее только с пригородными хозяйствами Кирова или с Кумёнским и Зуевским районами.

Да, раньше о других районах было не слышно. Но сейчас и там наметилось серьезное движение. Если же говорить о «Чудиновской», то ее движение вверх закономерно. Там скот заменили, техническую базу обновили. В прошлом году они также занимали четвертое место, а вот два года назад, действительно, были на двенадцатом.

Правда, если посмотреть на показатели, то различия между хозяйствами, находящимися в списке рядом, незначительны. Поэтому и «рывок» - это не всегда «рывок». Небольшое отклонение в ту или иную сторону может привести к заметному перемещению в рейтинге. У нас 16 хозяйств надаивают выше 9 тысяч килограммов на корову, а выше восьми - вообще 49. Поэтому «передовиков» отмечать, конечно, нужно, но не забывая при этом, что другие их уже подпирают.

- Мы наслышаны про немский животноводческий комплекс на 3100 коров. А где еще в 2019 году были построены новые фермы? Ввод каких объектов ожидается в нынешнем, 2020 году?

- В прошлом году завершилось строительство новых ферм в колхозе «Новый путь» (Орловский район) на 752 головы, в агрофирме «Чудиновская» (опять же Орловский район) - на 512 голов, в «Мокинском» Советского района - 369 голов. В колхозе «Рассвет» Санчурского района построен телятник на 180 голов. И нужно сказать, что он сделан по самым современным технологиям.

Помимо ввода в строй новых объектов, немалая их часть была реконструирована. По сути, это также внесло вклад в увеличение поголовья коров и, как следствие, в рост производства молока.

В этом году планируется завершение строительства ферм в агрофирмах «Адышево» (Оричевский район) - на 519 голов, «Коршик» (тоже Оричи) - на 702 головы, в колхозах «Искра» Котельничского района - на 500 голов, «Путь Ленина» (также Котельничский район) - на 752 головы и в агрофирме «Гордино» (Афанасьевский район) - на 400 голов. Всё это - только новое строительство, не считая идущего постоянно процесса модернизации уже имеющихся ферм.

- Если все эти фермы построят и заполнят скотом, то на сколько увеличится валовое производство молока?

- Еще тысяч пятьдесят добавится к тем 680-ти, что мы сегодня имеем.

- Вы не просчитывали, когда при таких темпах строительства область достигнет планки в миллион тонн молока?

- Вы можете сами посчитать: каждый год прирост на пятьдесят тысяч. Сколько выходит?

- Лет шесть-семь, навскидку. И что, ускориться никак нельзя?

- Для этого надо очень серьезные денежные средства вкладывать. Нужно увеличивать кормовую базу, покупать технику, вкладываться более существенно в строительство ферм. И всё это деньги. Пока же мы работаем с постоянным бюджетом, без его серьезного увеличения. Отсюда и такие сроки.

- Ну хорошо. Нарастим мы производство молока до миллиона тонн. А когда наступит предел роста, предел насыщения рынка?

- Никогда. Во-первых, продовольственная доктрина предполагает обеспечение наших граждан отечественными продуктами. Сначала значилось, что они должны составлять 85 процентов. Сейчас в новом проекте доктрины эта цифра увеличена до 90 процентов. Если по мясу птицы, яйцам, свинине и другим позициям страна обеспечена, то по молоку еще нет. Его не хватает, по подсчетам специалистов - примерно пять миллионов тонн. Таким образом, есть потенциал для внутреннего роста. Во-вторых, президент поставил задачу увеличения экспорта. Если в Китае и странах Юго-Восточной Азии ранее потребление молока и молочных продуктов было небольшим, то в последние годы оно начало расти. И нам нужно занять эту нишу. А это, как понимаете, задача даже не на годы, а на десятилетия вперед.

Новые точки роста

- До последнего времени ничего не было слышно о развитии аграрных предприятий на территории Санчурского района. Когда я там был, года два назад, о них в свете развития территории даже не упоминалось. И вот в конце прошлого года проходит информация, что агрохолдинг «Шахунское молоко» под руководством Анатолия Маликова открыл там новую ферму. Районное сельское хозяйство начало возрождаться?

- Там у нас три крупных хозяйства. Это «Рассвет», «Заозерский» и бывшая «Правда», ныне «Мечта». Все работающие.

«Правда» в свое время обанкротилась. Там взяли кредит и не рассчитали своих сил по его возврату. На стадии конкурсного производства его выкупила известная европейская фирма по выпуску техники и оборудования для молочного животноводства «Де Лаваль». Она в нашей области хорошо известна и поставляет оборудование для многих наших сельхозтоваропроизводителей. В свое время мы нашли с ней общий язык, и она взяла банкротившуюся «Правду», чтобы оснастить ее своей техникой и использовать как демонстрационную площадку.

Таким образом, про санчурское сельское хозяйство можно сказать, что одно время оно там притихло, но сейчас пошло вперед.

- А какое хозяйство там входит в агрохолдинг «Шахунское молоко»?

- «Рассвет». Там неплохое состояние животноводства. Например, по прошлому году хозяйство показало продуктивность в 7296 килограммов на корову. Общее поголовье коров - 450.

- Еще не так давно хозяйства, входящие в холдинг «Шахунское молоко», не часто упоминались в связи с реконструкцией, новым строительством или техническим перевооружением. А тут разговор о двух сразу - в Советском районе и в Санчурском. Что это, инвестиционный бум в отдельно взятой группе компаний?

- В отличие от других хозяйств, сельхозпредприятия «Шахунского молока» не имеют «лесной подпитки». Вы, наверное, знаете, что в некоторых районах за колхозами был закреплен лес. Он есть у них и сейчас. И они этот источник поступления средств используют очень активно. Кто грамотно, кто нет - в контексте нашего разговора вопрос второстепенный. Факт - что это дополнительный ресурс для инвестиций. У Анатолия Александровича (Маликова - руководителя холдинга. - Авт.) его нет. Поэтому он вынужден достигать всего за счет расширения рынка, использования конъюнктуры и прочего. Аккумулировать, так сказать, инвестиционные ресурсы за счет собственного производства. И вот сегодня, накопив их, он начал вкладываться в развитие предприятий.

Могу сказать, что за последние два года этот агрохолдинг значительно шагнул вперед и по технологиям молочного животноводства, и по модернизации производства, и в плане увеличения поголовья КРС.

- А что, на ваш взгляд, заставило агрохолдинг «Дороничи» более активно вкладывать средства в развитие молочного животноводства?

- «Дороничи» ведь и ранее не были чисто свиноводческим хозяйством. Как вы знаете, туда входили такие крупные производители и переработчики молока, как «Красногорский» и молочный завод в Пасегово. Есть у него хозяйство в Кумёнском районе. Да и в самих «Дороничах» дойное стадо составляет 2419 коров, наряду со свинофермой. Так что «Дороничи» молоком всегда занимались.

Немский молочно-товарный комплекс также появился не случайно. У Кировского мясокомбината в Неме всегда было подразделение, в том числе и по молочному направлению. Так что Константин Маркович (Гозман. - Авт.) просто очень грамотно распорядился тем, что имеет. Понимая те возможности, которые открывает молочное животноводство, он просто сместил акцент развития предприятия. Он учел, что в стране не хватает молока, и начал вкладывать деньги в его производство.

- Вы хотите сказать, что Константин Гозман сделал это из побуждений чисто идеалистических?

- Нет, конечно. Это - бизнес, серьезный бизнес. А Константин Маркович в нем не дилетант.

Беседовал Сергей СМОЛИН.