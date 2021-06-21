К Дню Медицинского работника: тётя Лена - любимый врач кировской детворы

Многие мальчики и девочки очень рано знакомятся с детской стоматологией, что на улице Труда областного центра. Помню и свои походы в это заведение. Чтобы выдержать зубную боль, нередко представляла себя партизанкой в стане врага. А сегодня совсем другое дело. Даже внешний облик здания изменился. Герои мультиков так и приглашают заглянуть сюда хотя бы на несколько минут. А внутри ещё красивее - всё сверкает после ремонта, кругом веселые картинки, яркие краски.

Открываю дверь в кабинет, а там уже ждет встречи с маленькими пациентами улыбчивая «тётя» врач - Елена Александровна Дегтерева. Вот что она рассказала о том, как стала детским зубным врачом.

Дело случая

- Обычно в детстве мечтают стать космонавтом или писателем. А вы думали когда-нибудь, что станете зубным врачом?

- Конечно, я не мечтала об этой профессии. Здесь, скорее всего, дело случая. Когда я окончила школу, оказалась на перепутье: не знала, куда пойти, кем стать. И в этот момент у меня заболел зуб, и мы с мамой пошли в поликлинику. И вдруг мама мне и говорит: «А ты подумай - может быть, тебе стать зубным врачом?» Дело в том, что у меня были не очень хорошие зубы и я постоянно ходила на прием к стоматологу. И я подумала: «А почему бы и нет? Буду лечить своих близких, у самой зубы будут всегда здоровые». Тогда зубоврачебное отделение было на базе медицинского колледжа. Сдала вступительные экзамены и поступила.

- Учились с интересом?

- Да. Вначале было трудно, особенно когда началась анатомия. А потом постепенно вникла, и понравилось. С удовольствием изучала предметы по специальности.

- А не помните первый день на практике? Очень боялись?

- Для студентов было специальное помещение. И пациенты знали, что они идут лечиться к практикантам. Конечно, мы сами очень боялись, руки у нас тряслись, особенно если надо было удалить нерв или сделать анестезию, удалить зуб. Это было всегда страшно. У нас был смешанный прием, мы лечили и детей, и взрослых.

- К ребёнку, наверное, особый подход нужен?

- Когда мы были студентами, то не очень хотели идти на детский прием: психологически трудно ребенка подготовить. Мало ли он заплачет, что ты будешь делать? А когда начинаешь с детьми работать, уже сами собой появляются свои подходы. Тем более что после окончания учебы я почти сразу пришла на детское отделение. В этом году исполнится уже 21 год, как я здесь работаю. Сейчас, конечно, я уже привыкла, знаю, как себя вести с ребятишками, а вначале было тяжело. Правда, у нас были очень хорошие врачи, которые давно работали и щедро с нами делились опытом. И теперь я с детского приема уже никуда не уйду. С детьми я договориться всегда могу, мне с ними гораздо проще, чем со взрослыми.

И дарят свои рисунки

- Вспомните, пожалуйста, какой-нибудь случай из вашей практики. Мой знакомый в детстве даже сбежал из зубоврачебного кресла…

- Некоторые дети хотя и боятся, но могут преодолеть свой страх. Они открывают рот. А есть малыши, которые даже рот не могут открыть от страха. И на контакт совершенно не идут, но это очень редко. Это еще зависит от того, как родители подготовят ребенка. Они не должны говорить ему, что в поликлинике делать ничего не будут. Это же неправда. А когда маленькому пациенту заранее объяснят, что врач будет осматривать полость рта, делать какие-то манипуляции, лечить его намного легче.

Есть дети, которые ходят ко мне постоянно, даже дарят свои рисунки. А некоторые и на день рождения приглашают. Вначале боятся, плачут, а потом привыкают. Тут мама Богдана рассказывала: «Спрашиваю сы­на, кого позовем на день рождения?» - «Тётю Лену!» А сначала так боялся лечиться! Даже в кресло не хотел садиться, мы его держали вдвоем с папой. Сейчас уже с мамой каждые полгода ко мне довольный приходит. Он начал ко мне ходить лет с четырех, а сейчас ему уже восемь.

- В чём отличие в лечении взрослого пациента и ребёнка?

- В психологическом подходе. Представьте: ребенок первый раз идет к зубному врачу. Естественно, у него на душе тревожно. А родители, чтобы его успокоить, могут сказать: «Не бойся, больно не будет...» Заведомо они говорят слово «больно». А малыш даже и не думал, что может быть больно.

- Ну а как правильно подготовить ребёнка к неприятной процедуре?

- Заранее обговорить, что зубик почистят специальным пылесосом, уберут всех микробов. Чтобы ребенок знал, что надо будет открыть ротик, выплевывать слюну. И когда он идет подготовленный, намного легче бывает.

Раз в полгода лучше посещать с ребенком поликлинику, чтобы не запускать зубы и не доводить до удаления. Кстати, у нас еще есть стоматологические гигиенисты, которые занимаются профилактикой кариеса. Они чистят зубы от налета и обучают пациентов гигиене полости рта.

- Рисунки на стенах кабинета помогают отвлечь ребёнка?

- Конечно, дети очень любят их рассматривать, особенно когда ждут приема у кабинета. Самое главное, с маленькими пациентами надо по-доброму разговаривать, спокойным тоном. Если ты будешь нервничать, это передастся и малышу. И он не пойдет на контакт.

Знай только лечись!

- Елена Александровна, а у вас дети есть?

- Сыну уже 18 лет, он нынче поступает в университет, а дочке - еще только девять лет. Конечно, слежу, чтобы вовремя зубы лечили. Да, в наше время это делать намного проще. Всё оборудование новое. Если ребенок согласен, мы и анестезию всегда сделаем. Если кто-то боится уколов, у нас есть аппликационная анестезия. Раньше, когда в детстве я ходила к врачу, никогда не разрешали, чтобы в кабинете оставалась мама. Сейчас, как правило, рядом с ребенком всегда родитель. Мама видит все манипуляции врача и всегда может ребенка успокоить.

Сейчас поход к стоматологу не такой уже стресс. Знай только лечись! Не то что в школе, во время осмотров: идешь к кабинету стоматолога - и коленки трясутся. Я считаю, что нынешним детям повезло: всё для них сделано. Прекрасные кабинеты с новейшим оборудованием, врачи доброжелательные, мамы - рядом. Неслучайно в нашей поликлинике всегда много маленьких посетителей. Особенно нравится всем детская комната.

И, конечно, зубной врач Елена Александровна Дегтерева. Недаром за многолетний добросовестный труд, любовь к своему делу и преданность ему в канун Дня медика ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Кировской области».

Интервью взяла В. Георгиева.

Фото автора.

Лучшие педиатр, психиатр и стоматолог

В министерстве здравоохранения Кировской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса врачей.

Принять участие в конкурсе могли доктора, чей стаж работы по специальности составляет не менее 10 лет, в том числе пять лет - в медучреждении, которое они представляют. Победителей определяло профессиональное медицинское сообщество региона. По результатам конкурсного отбора званием «Лучший врач» Кировской области удо­стоены специалисты в трех номинациях.

«Лучшим педиатром» стала Светлана Старикова, врач-педиатр с 17-летним стажем. Свой профессиональный путь она начинала в участковой педиатрической службе Кировской городской больницы № 2, затем работала в детской поликлинике Кировской клинической больницы № 7 им. В.И. Юрловой. Сейчас она заведует педиатрическим отделением поликлиники № 7 Детского диагностического центра. В своей деятельности Светлана Старикова большое внимание уделяет вопросам профилактики заболеваний, а также повышению качества оказания медицинской помощи. Высокую оценку работе заведующей дают и родители юных пациентов. В благодарностях они отмечают ее профессионализм, сердечную теплоту, умение найти подход к детям.

«Лучшим психиатром» региона признана заведующая отделением для детей и подростков, врач психиатр-нарколог Кировского областного наркологического диспансера Наталья Царегородцева. Вопросами оказания помощи несовершеннолетним пациентам с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными упо­треблением психоактивных веществ, она занимается более 12 лет. Специалистом разработаны и реализуются профилактические и реабилитационные программы, проводятся «Школы родителей», а также социальные акции, направленные на формирование негативного отношения детей и подростков к употреблению алкоголя, наркотических и токсических веществ, никотинсодержащей продукции.

Победителем в номинации «Лучший стоматолог» стала заведующая отделением ортопедической стоматологии, врач-стоматолог-ортопед Кировского клинического стоматологического центра Светлана Новоселова. В этом году специалист отмечает 20-летие профессиональной деятельности.

- Я люблю свою профессию. С самого детства знала, что, когда вырасту, стану стоматологом. В Кировском стоматологическом центре я работаю с окончания Ставропольской медицинской академии, - рассказала специалист.

Светлана Новоселова широко использует современные методы ортопедического лечения, одной из первых в регионе освоила изготовление нейлоновых протезов и внедрила в практику данный вид протезирования. Она активно участвует в подготовке молодых специалистов. На базе возглавляемого ею отделения проводятся курсы по специализации и усовершенствованию врачей и зубных техников области, проходят практику студенты стоматологических факультетов медицинских вузов Кирова, Перми и Нижнего Новгорода.

Как отметил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, ключевая цель проведения конкурса - повышение престижа профессии врача. Он побуждает специалистов, имеющих значительные достижения в профессиональной деятельности, к дальнейшему развитию, повышению квалификации, деловой активности и формированию творческого отношения к профессии.

Победители регионального этапа представят Кировскую область на Всероссийском конкурсе врачей.

По информации министерства здравоохранения Кировской области.