К 75-летию Победы

Блокада: борьба за жизнь

27 января - дата окончательного прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1944 году фашистские войска были отброшены от города на 65 - 100 километров.

По плану Гитлера, Ленинград должен был быть стерт с лица земли, а население, по расчетам немецкого командования, умереть от голода и холода.

В сентябре-октябре 1941 года вражеская авиация совершала в день по несколько налетов. В блокированном городе оказалось более 2,5 млн. жителей, в том числе 400 тыс. детей.

С начала введения карточной системы нормы выдачи продовольствия населению Ленинграда неоднократно сокращались. В ноябре-декабре 1941 года рабочий мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики - всего 125 граммов.

В кольце,

под обстрелами

Осень и зима 1941 - 1942 годов - самое страшное время блокады. Ранняя зима принесла с собой холод. Отопления, горячей воды не было, и ленинградцы стали жечь мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки. Транспорт стоял. От дистрофии и холода люди умирали тысячами.

Но ленинградцы продолжали трудиться - работали административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры, публичная библиотека, продолжали вести научную деятельность ученые. Работали 13 - 14-летние подростки, заменившие отцов, ушедших на фронт. Была еще обязанность - вывозить трупы погибших от голода.

Почти 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел интенсивные артобстрелы и воздушные бомбардировки Ленинграда (за время блокады по городу выпустили около 150 тыс. снарядов и сбросили на него свыше 107 тыс. зажигательных и фугасных авиабомб).

За время блокады Ленинграда погибло свыше 641 тыс. жителей (на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. человек, по другим данным - не менее 1 млн. человек).

22 ноября 1941 года началось движение автомашин по ледовой дороге, получившей название «Дорога жизни». В январе 1942-го движение по ней стало постоянным. Началась эвакуация населения. Первыми вывозили женщин, детей, больных, стариков. Всего эвакуировали около 1 млн. человек.

Противостояние

18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокаду прорвали. 27 января 1944 года произошел окончательный прорыв, врага отбросили от города на 65 - 100 километров.

Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. Сотни тысяч сражавшихся удостоились правительственных наград, 486 человек получили звание Героя Советского Союза, из них восемь - дважды.

В декабре 1942 года учредили медаль «За оборону Ленинграда», которой награждено около 1,5 миллиона человек. В январе 1945-го сам город Ленинград был награжден орденом Ленина. С 1 мая 1945 года Ленинград стал городом-героем, а в мае 1965-го был удостоен медали «Золотая Звезда».

Когда обрывается детство

У этих женщин практически не было детства: оно оборвалось вместе с фугасными бомбами, падавшими на родной город, воем сирены и бесконечно тревожащим радийным сообщением: «Воздушная тревога!»

Тогда многим из них было от четырёх до шести лет. Все яркие воспоминания незабываемой поры остались в полутемных подвалах, где они по сигналу прятались от фашистских смертоносных «приветов с неба».

В те страшные годы их принял наш город и на всю жизнь стал им родным. В эти дни, когда проходили памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине снятия блокады с города-героя Ленинграда, они собрались вместе. Жители блокадного города участвовали в торжественном митинге на ул. Ленинградской, 4, где установлена мемориальная доска. Их поздравляли учащиеся гимназии № 46 (показали литературно-музыкальную композицию), ветераны предприятий города, где трудились бывшие ленинградцы.

Вот несколько воспоминаний жителей блокадного Ленинграда, волею судеб оказавшихся в Кирове.

В подвале

Татьяна Ивановна Кармазина, председатель совета Кировского городского общественного объединения «Жители блокадного Ленинграда»:

- В моей памяти от блокады остались больше звуковые ассоциации: вой сирены, стук метронома… При них мы всегда спускались в подвал дома. Однажды фугасная бомба разорвалась рядом. Помню, как стены заходили ходуном, оборвался электропроводок - не стало света. В трубах захлюпала вода.

Позже решили не спускаться в подвал. Мама просто накрывала меня собой на кровати, сверху клала одеяла, пальто... Глупо, наверно, но думали, что так можно уберечься от падающих бомб…

Папа работал в областном управлении трудовых резервов, все они находились на казарменном положении, на территории Путиловского (Кировского) завода. Как говорила мама, он «мотался»: раз в месяц шел к нам пешком через весь город…

Поначалу мы не хотели эвакуироваться: вроде бы жизнь стала налаживаться, но со взятием немцами Севастополя вновь возникла угроза блокады. Нас эвакуировали в Тамбовскую область. При отъезде повезло: Ладогу не бомбили, так как была штормовая погода…

В Ленинград возвращалась долго: отца перевели в Тихвин, затем - в Выборг. В Сестрорецке я окончила школу, затем - ленинградский институт. В 1967 году приехали в Киров. Трудилась на санэпидстанции, на Кировском шинном заводе…

Наша организация «Жители блокадного Ленинграда» принимает самое активное участие в воспитании подрастающего поколения. Мы выпустили книгу, установили мемориальную доску, собирали деньги на мемориальный комплекс в Санкт-Петербурге, на Невском пятачке.

Киров - дом родной

Лидия Васильевна Стяжкина:

- Мне еще не было и четырех лет, когда я оказалась в Кирове. Нас привезли в посёлок Лальск Лузского района, где находились дома малютки. Так судьба и связала с Вятской землей. Окончила семь классов, затем в Кирове - железнодорожное училище, музыкальное… Познакомилась с будущим мужем (его по комсомольской путевке направили в Горьковскую школу милиции).

Потом супруг по распределению поехал в Калмыкию, там мы прожили 11 лет. И снова - Киров. муж служил в милиции, прокуратуре. Выросли у нас две дочери. Теперь воспитываем внуков, время проводим на даче… А годы блокады остаются в памяти и в сердце - их забыть невозможно!

Хлеб как сахар

Лилия Семёновна Широкова:

- Когда началась война, мы жили на Сенатской набережной, 7, рядом с Финляндским вокзалом. Мне было шесть лет, но все мои сверстники рано повзрослели: такое было суровое время. Отца сразу же забрали на фронт, мама работала на заводе. Город бомбили постоянно: не успевали первые самолеты сбросить бомбы и улететь, как в небе появлялись другие…

До сих пор помню блокадный кусочек хлеба - 125 граммов (другим категориям выдавали по иным нормам). Одно название - хлеб. Сырой, затхлый кусочек, но для нас он был как сахар.

Потом хлеба не стало. На улицах - жуткий запах ( горожане все нечистоты выливали во дворы). По приказу властей организовывали субботники. Откалывали всю грязь косарями, топорами, сбрасывали в Неву…

Летом 42-го я оказалась в Кирове: четыре детсада Приморского района Ленинграда эвакуировали сюда. Нас не разделяли: на 12 подводах - 350 человек, от детей ясельного возраста до 16-летних, распределили по районам области.

Всех обрили: год же не мылись, вши. Дали летние сандалии, на зиму - кирзовые сапоги. У меня ножки - как у цыпленка, так в носки сапог и провалились. Напихали туда газет, а все равно как карандаши в коробке! Еще было пальто - коричневый «бобрик». Выглядели мы как солдатики…

Позже я узнала, что папа погиб на фронте, мама умерла на заводе от голода. Ехать было некуда и не к кому. Меня удочерил начальник милиции города Слободского. Я окончила Кировский лесотехникум, политехнический институт, строила дома…

Всё у нас хорошо!

Нина Григорьевна Широбокова:

- Родилась я в Ленинграде в 1938 году. Отец окончил военную академию имени Будённого, там и служил. Перед войной мы уехали отдыхать. Жили в деревне, где не было радио, а потому не слышали сообщение о начале войны.

Сразу выехать из деревни мы не смогли, а когда вернулись домой, отца уже не застали: их всех мобилизовали. Нас, семьи военнослужащих, академия взяла под свой контроль, всех поставили на учет. Эвакуировали в Омскую область. Жили мы в тесной комнатушке, спали на соломе…

В Киров я приехала в 1958 году, уже будучи молодым специалистом. Трудилась на ТЭЦ-4 и -5. Выросли дети, тоже работают в Кирове, растут внуки. Всё у нас хорошо!

А. ВЯТКИН.

P.S. В кинотеатре «Дружба», где территориальное управление по Ленинскому району города Кирова проводило одно из памятных мероприятий, посвященных 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда, на экране демонстрировали кадры тех незабываемых лет.

Ленинградцы, совершая гражданский подвиг, боролись за жизнь, спасали исторические ценности города, трудились на заводах… У ветеранов, проживших в Кирове долгие годы, на глазах были слезы: они до сих пор не забыли свой любимый город детства Ленинград.