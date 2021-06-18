Изобретай и рационализируй! Ваше мнение!

Фото: profguide.io

День изобретателя и рационализатора отмечается в России в последнюю субботу июня. В 2021 году праздник выпадает на 26 июня.

Почему именно в конце июня? 25 июня Академия наук СССР в 1950-е годы рассматривала все рационализаторские предложения, выдвинутые за прошедший год, отбирала лучшие и награждала их авторов. И по предложению Академии Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден ежегодный Всесоюзный день изобретателя и рационализатора, который празднуется в последнюю субботу июня.

«День изобретателя и рационализатора» по-прежнему отмечается в России, хотя и с меньшим размахом. В этот день, специальная комиссия при Российской академии наук представляет наиболее выдающихся людей к званию «Заслуженный изобретатель РФ» и «Заслуженный рационализатор РФ».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Какое изобретение вы считаете наиболее важным в истории человечества?

- Генератор электроэнергии

- Стиральная машина

- Двигатель внутреннего сгорания

- Книгопечатная машина

- Компьютер

- Кубик Рубика

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Современные гаджеты и разнообразие соцсетей позволяют человеку показывать каждый свой шаг. И даже провоцируют. Тем более, если вы отдыхаете в красивом уголке природы или в историческом месте. Но не многие задумываются, что публикация этих фотографий может вызвать раздражение у некоторых сотрудников, которые продолжают работать, пока вы отдыхаете.

Как выяснил портал Superjob, большинство россиян не испытывают негативных эмоций, рассматривая отпускные фотографии сослуживцев. Но есть и такие у кого вызывают раздражение любые фотографии коллег из отпуска. А некоторые признались, что негативные эмоции у них вызывают только снимки сослуживцев из тех мест, где они сами хотели бы побывать.

Свои чувства респонденты объясняют отрицательным влиянием таких изображений на рабочий настрой: «Сразу хочется отдыхать, а не работать». При этом многие принципиально не смотрят фотографии с отдыха сотрудников.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вас раздражают фото коллег из отпуска в местах, где вы сами хотели бы побывать?

- Да, это злит и порождает зависть – 6 голосов (20,0%)

- Нет, я радуюсь за сослуживцев - 17 голосов (56,7%)

- Я не смотрю чужие фото в соцсетях - 7 голосов (23,3%)

Статью «Места в России, где загадывают желания» читайте в субботнем номере «Вятского края»