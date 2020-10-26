Изменения в меню кировских детсадовцев чиновники вносили полтора года

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В Кировской городской думе заседала комиссия по социальной сфере. В связи с ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусом журналистов туда не пустили. Зато все желающие могли наблюдать за обсуждением вопросов в социальной сети «ВКонтакте».

А послушать было что. Ведь два из пяти вопросов повестки дня касались организации детского питания. С ним (и об этом знают многие) в кировских образовательных учреждениях есть проблемы.

Хватило бы и 15 минут

В Кирове десятидневное меню для детей в детских садах не пересматривалось последние семь лет. Для его обновления в 2019 году была создана специальная рабочая группа.

- Инициаторами внесения изменений в меню стали представители родительской общественности, которые наряду со специалистами администрации, депутатами, врачами вошли в состав рабочей группы, занимавшейся подготовкой нового меню, - напомнил депутатам начальник департамента образования кировской горадминистрации Александр Петрицкий.

Было предложено сделать питание детсадовцев более разнообразным. По предложению членов рабочей группы был расширен список блюд: в меню появились компоты и кисели из ягод, соки, новые виды каш, супов, гарниров. С подачи диетологов было также решено разнообразить ассортимент кисломолочных продуктов и фруктов.

- В настоящий момент новое меню для дошкольников проходит экспертизу в Центре гигиены и эпидемиологии Кировской области, - рассказал о результатах работы Александр Петрицкий. - Лишь после получения положительного заключения экспертов будет приниматься решение о его внедрении в детских садах.

Глава департамента оговорился, что первый вариант разработанного меню был подан в апреле, но отклонен в связи с несоответствием существующим нормам.

Конечно, никто не будет спорить, что любые изменения питания дошколят требуют соблюдения и жестких норм СанПиНов, и официальных процедур утверждения нововведений. Однако нельзя не согласиться с городским депутатом Альбертом Бикалюком, что процедура подготовки и утверждения нового меню оказалась страшно затянутой.

- Полтора года вам понадобилось, чтобы сделать такую простую вещь, как меню, - возмутился он. - Все это время вы ездили в командировки, изучали опыт других регионов, но отдали его на проверку только в октябре этого года. Мне кажется, что вся эта ваша затея направлена только на рост стоимости детского питания, но никак не на улучшение его качества.

И, действительно, по словам Александра Петрицкого, родительская плата после принятия нового меню может вырасти на 12 процентов. Сейчас она составляет 120 рублей, но может повыситься до 134 рублей. И единственный вопрос, который сейчас волнует департамент образования - взимать с родителей плату по-новому следует с января нового года или же, в связи с проседанием доходов граждан из-за пандемии, отложить это до сентября следующего года?

Таким образом, как выразился один из кировчан, то, что любой завпроизводством сделает «на коленке» за пятнадцать минут, чиновники растянули на полтора года. Да и результат в виде повышения родительской платы оказался вполне предсказуем.

К неутешительным итогам можно также отнести недовольство родительского сообщества, члены которого принимали участие в работе группы по разработке меню. Их предложения, как они сами считают, не были учтены должным образом.

Комбинат прирастает кадрами

В плане совершенствования питания в кировских школах депутаты заслушали вопрос о комплектовании штата Комбината продовольствия и социального питания.

Напомним, что, в связи с введением бесплатного питания для младших школьников, увеличилась нагрузка на персонал школьных столовых. При этом заработная плата (и без того небольшая) не выросла. Как результат, повара, буфетчики, мойщики посуды и пр. начали увольняться. Это стало проблемой для школ.

Депутаты узнали о ней на прошлом, сентябрьском, заседании комиссии. В этот раз Александр Петрицкий отчитался о том, как она решается.

- За период с 1 августа по 16 октября для работы в столовых было принято 85 человек, в том числе один заведующий производством, один калькулятор, пять буфетчиков, 28 поваров, 4 кондитера и 46 мойщиков посуды, - сообщил начальник департамента образования. - Пока остаются открытыми 42 вакансии, в том числе 25 поваров, 6 кондитеров, 10 мойщиков посуды и один уборщик помещений.

В связи с повышением нагрузки, по словам Александра Петрицкого, были пересмотрены зарплаты персонала. Ее увеличение произошло за счет роста выплат стимулирующего характера.

Кадровая работа по комплектованию школьных пищеблоков у депутатов вопросов не вызвала. Зато параллельно заседанию социальной комиссии гордумы пришло сообщение, что прокуратура проверила организацию питания начальных классов в школьных столовых области. В результате она выявила 130 нарушений и внесла 72 представления учебным учреждениям. Наибольшее число претензий пришлось на образовательные учреждения Белохолуницкого, Оричевского, Орловского, Слободского, Котельничского, Немского, Сунского и Лебяжского районов.

Иван ТРОФИМОВ.