Из почты «ВК». Без света, связи и дорог живут в селе Шабуры Опаринского района

Нельзя сказать, что в районах области люди хорошо живут. Скорее наоборот. Плохо им. И не потому, что предъявляют они завышенные требования к условиям своего существования. Нет. Чаще всего жалуются граждане на отсутствие элементарных условий жизни. Такое впечатление, что для некоторых населенных пунктов области история пошла вспять, к началу XX века, а может, и XIX. «Вятский край» смог в очередной раз убедиться в этом, получив письмо от жителей с. Шабуры Опаринского района.

В сопроводительной части послания селян говорится, что они уже устали писать в разного рода инстанции. Уж куда они только не обращались: и в поселковую администрацию, и в районную, и до областного правительства дошли. Но проблемы так и не решаются. Сельские чиновники ничего не могут сделать, потому что для этого у них нет ни денег, ни полномочий. В районе, видимо, надеются, что всё и так «рассосется». А Киров возвращает обратно в район и на село все жалобы жителей. В общем, как в сказке «про репку», только финал другой. Поэтому последней их надеждой остается публикация письма в газете. И вот о чем они пишут:

«Уважаемые чиновники разных уровней власти и депутаты Кировской области, представляющие Опаринский район.

Приглашаем вас в село Шабуры, которое находится на берегу реки Молома в Опаринском районе. У нас живописные пейзажи, чистый воздух, чудная природа, красивейшие места в любое время года. Но приглашаем вас в гости по другим причинам. Только в нашем селе вы почувствуете всю прелесть отсутствия цивилизации, очутившись в начале XX века, так как благодаря реорганизациям, оптимизациям и т. п. мы стали жить только «лучше», а именно: у нас закрыли больницу, школу, детский сад, библиотеку, Дом культуры, в результате чего село опустело. Но не это самое важное.

У нас до сих пор (начало XXI века) нет света по двое-трое суток каждую неделю (его не было 27, 28, 29 октября, 1, 2 и 5, 6 ноября 2019 года).

Нет сотовой связи, а стационарные телефоны отказываются работать регулярно (сейчас работают, после нашего письма в г. Киров от 11 октября 2019 года телефонную связь отремонтировали).

Таксофоны вообще живут своей жизнью: один день работают после ремонта и месяц, два, три - нет.

Соответственно нет и интернета, хотя везде говорят и пишут, что Всемирная сеть опутала все населенные пункты Кировской области.

Нашими дорогами могли бы восхититься спортсмены, занимающиеся экстремальным вождением, потому что не каждая трасса может похвастаться такими дорогами. Летом, весной и осенью из-за огромного количества ям, выбоин длиной до двух метров (местами и больше), глубиной 25 - 30 см, любая поездка становится экстремальной. А «внезапно наступившей» зимой, как в этом году, когда деревья под тяжестью мокрого снега нависают над дорогой или лежат на ней, а неубранный снег мешает разглядеть те самые ямы и колдобины, машину крутит, вертит по всей дороге, и каждый местный водитель претендует на звание чемпиона области по экстремальному вождению.

Уважаемые народные избранники, приезжайте к нам на постоянное место жительства, но прежде хотелось бы получить ответ на следующие вопросы:

1. Почтовых голубей какой породы нам нужно приобретать в XXI веке, чтобы отправить электронную почту, связаться с внешним миром, посылать иного рода сообщения?

2. Какой вид гужевого транспорта в XXI веке подойдет для наших дорог: верблюд или ишак?

3. Какую альтернативу вы можете предложить энергосберегающей лампочке: лучину или керосиновую лампу?

Уважаемые слуги народа, мы хотели бы дожить до того времени, когда на деле начнут решать проблемы, которые возникают из года в год. Хотелось бы узнать, кто возьмет на себя ответственность и начнет заниматься не бумажной волокитой, а конкретным решением проблем? Мы можем пожаловаться в прокуратуру, которая введет штрафные санкции в отношении главы района, главы администрации и т. д., но мы хотим не санкций, а чтобы начали решаться насущные вопросы.

Уважаемые слуги народа из разных ведомств, обращаемся к вам без тени иронии и сарказма, еще раз перечисляем проблемы, которые требуют вашего содействия и вмешательства, настоятельно просим вас помочь местным властям в их решении.

1. Отремонтировать дороги от п. Опарино до с. Шабуры.

2. Отрегулировать своевременную работу по уборке снега с дороги от п. Опарино до с. Шабуры (дорогу надо чистить не через 2, 3, 4 дня после снегопадов и метелей).

3. Устранить постоянные перебои с электроснабжением, которые происходят регулярно (летом идет ремонт, расчистка линии электропередачи, зимой устраняют неполадки в течение двух и более дней). Наши холодильники и бытовая техника не выдерживают этих перебоев. Кроме того, когда нет света, у нас возникают перебои с питьевой водой, а действующих колодцев и колонок в селе нет.

4. Отремонтировать таксофоны в д. Шабурская (3 км от с. Шабуры), в д. Мамошино и в с. Шабуры либо убрать их совсем, чтобы люди не надеялись на наличие связи.

5. Отрегулировать работу по вывозу ТКО, которой в нашем районе занимается управляющая организация - ООО «Гарант ЖКХ». Заканчивается 2019 год, люди регулярно платят за услуги, но с населением до сих пор не заключили договоры по вывозу ТКО. Кроме того, нет графика, по которому должен осуществляться вывоз мусора из с. Шабуры.

6. Хотелось бы, на что уже мало надежды, чтобы провели интернет и сделали сотовую связь.

С уважением, жители с. Шабуры (9 подписей).

8 ноября 2019 г.».

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Не знаем, прочтут ли это письмо областные чиновники и депутаты, представляющие в ОЗС Опаринский район, а ведь губернатор области еще в 2016 году говорил о «наведении элементарного порядка». А что в XXI веке может быть элементарнее, чем электричество в доме?

Подготовил к печати Иван ТРОФИМОВ.

Фото: oparino-iskra.ru