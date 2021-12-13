Исторические дома в Кирове: что охранять - известно, но как - непонятно

Фото: gtrk-vyatka.ru

Киров растет. На месте пустырей и заброшенных полей строятся новые микрорайоны. То там, то сям появляются высотки. Открываются новые магазины и торговые центры. Город молодеет на глазах, становится более современным. Но параллельно он старится. Пройдет еще пара лет, и мы отметим 650 лет со дня его основания.

К юбилейным торжествам Киров прихорашивается - приводит в порядок улицы и тро­туары, облагораживает дворы, парки и скверы, ремонтирует фасады зданий.

Вот только за этой юбилейной активностью как-то незаметно исчезают дома, которые еще в начале XX века были лицом Вятки, создавали неповторимый облик этого губернского города. И остановить данный процесс пока не удается. Ни общественности, ни даже уполномоченному на то властному органу - управлению государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Памятников добавилось

На сегодняшний день в Кировской области в единый государственный реестр объектов культурного наследия внесено 904 здания. За их состоянием и сохранностью следит региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия.

В конце ноября его руководитель Михаил Ус отчитывался о своей работе на заседании правительства области. В частности, он сказал, что с 2019 года управление ведет активную работу по проверке зданий, входящих в реестр. В 2020 и 2021 годах управлением также было проведено 145 контрольных меро­приятий. В поле зрения ведомства попало 113 объектов культурного наследия федерального значения и 32 - регионального.

- Таким образом, к концу 2023 года управлением будет проверено сто процентов объектов культурного наследия, расположенных на территории Кировской области. Следует отметить, что на 110 объектах археологии органами охраны не проводились мероприятия по контролю с 1980 - 1990-х годов XX века, то есть с момента их выявления, - с гордостью сказал Михаил Ус.

Помимо этой работы, управление также занимается выявлением и учетом новых памятников историко-культурного значения. В октябре этого года их список пополнился еще 18 объектами. В частности, там фигурируют здание пивзавода «Вятич», которое числится как «дом Шнейдера», здания госпиталя Великой Отечественной войны и политехнического техникума, где в настоящее время располагается лесопромышленный колледж, дом Якубовского: в 1911 году здесь К.А. Луппова открыла первый в Вятке дет­ский сад, дом А.Я. Лихачевой на улице Преображенской, 67, и соседствующий с ним дом Загузина (ул. Преображенская, 69) и другие.

Как отмечал в своем интервью «Вятскому краю» Михаил Ус, сохранность тех или иных исторических зданий на территории Кирова не всегда зависит от того, включены они в реестр или нет. Главное здесь - позиция собственника. Готов он надлежащим образом содержать свое имущество или не готов.

- Есть достаточное количество памятников, которые в него включены, но сегодня разрушаются, а есть и такие, которые, выступая предметом исторического поселения, выглядят на «отлично», - говорил он в беседе с корреспондентом «ВК».

И, к слову сказать, за примерами далеко ходить не надо. Так, недавно в сообществе «Строим Киров» соцсети «ВКонтакте» появилась информация о ремонте старинного особняка на улице Преображенской, 29. Взявшие его в аренду бизнесмены обновили фасад без утраты своеобразия внешнего облика здания. И такой подход можно только приветствовать.

Кроме того, как сообщил Михаил Ус на заседании регионального правительства, его ведомство с момента своего создания принимает меры по сохранению «здания, в котором находился Вятский горком комсомола» (г. Киров, ул. Спасская, д. 23), «Спасского собора с двумя палатками на паперти» (г. Киров, ул. Казанская, д. 50), Дома Советов (г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69), «Приказной избы» (г. Киров, ул. Спасская, д. 4-б) и других объектов культурного наследия.

Невосполнимые утраты

Однако, несмотря на работу, которую проводит управление госохраны объектов культурного наследия, и усилия неравнодушных кировчан по недопущению утраты исторических зданий, последние продолжают исчезать.

Учетом утрат занимается проект «Пешком по Вятке», который вырос из одноименных экскурсий по историческим местам Кирова, проводимых из­вестным в области историком - кандидатом исторических наук Антоном Касановым.

В конце каждого года подводится этот печальный итог. По 2021 году он еще не появился, но по 2020-му есть. И из него следует, что по части сохранения старины в Кирове существуют немалые проблемы.

Если в 2019 году, как пишут авторы проекта «Пешком по Вятке», «ни одного более-менее значимого старого здания в городе не было уничтожено», то в 2020-м потеряно безвозвратно сразу три. Во-первых, двухэтажный каменный особняк с мезонином, построенный около 1845 года купцом Никодимом Желудковым, находившийся по адресу: ул. Ленина, 110. Во-вторых, двух­этажный каменный дом № 147 дореволюционной по­стройки на улице Ленина. «Это был последний двухэтажный каменный дом, который остался от Хлыновской пригородной слободы», - отметили любители вят­ской старины. В-третьих, ком­плекс зданий мелькомбината, находящихся на одноименном проезде. Последние строения были взорваны уже в начале 2021 года.

Страдали старые здания и от пожаров (чаще всего - от преднамеренных поджогов). 29 апреля горел двухэтажный полукаменный дом на улице Урицкого, 35, построенный в 1910 году для мещанки Елизаветы Кузнецовой. Обгорели стены изнутри и снаружи по всему периметру здания.

9 ноября пострадал от поджога полукаменный двухэтажный особняк на ул. Казанской, 63, по­строенный в 1850 году для чиновничьей семьи Липхарт. А до этого, 8 ноября, пожар произошел в доме купца Варфоломея Юрасова (ул. Ленина, 109) на углу улиц Ленина и Красноармейской. Этот дом, построенный в 1822 году, уже подвергался пожару два года назад, а расселён был еще в 2012-м.

Ну а 12 октября загорелись корпуса бывшей духовной семинарии в КВАТУ, территория которого, как пишут авторы проекта «Пешком по Вятке», уже давно превратилась «в сектор анархии и бардака».

Печально то, что от огня страдают в первую очередь дома, находящиеся в собственности кировского муниципалитета. Последний не находит средств для их реставрации, а арендаторы (и возможные собственники) не стремятся брать на себя такую дорогостоящую обузу.

Например, мэрия так и не может избавиться от «Китайского домика» («Дом Е.Д. Мышкина»), находящегося на пересечении улиц Володарского и Орловской. Это здание уже горело, а потому неудивительно, что на торги в этом году его выставили второй раз. Первые торги не состоялись «по причине подачи единственной заявки».

Печальна пока и судьба самого старого каменного здания областного центра - дома Аверкия Перминова, который ведёт свою историю с 1755 года, но за последние несколько десятков лет пришел в аварийное состояние. По требованию областной прокуратуры городская администрация обязана его отремонтировать, тем более что строение включено в перечень памятников культурного наследия. Но пока чиновники не спешат исполнять указание надзорного органа.

И где во всех этих примерах «рука» главного регионального органа по сохранению вятского историко-культурного наследия? Не видно ее.

Но есть ли в том вина управления государственной охраны объектов культурного наследия, коль скоро ему даны полномочия по учету памятников истории и культуры, а денег на их содержание и реставрацию нет: они должны выделяться собственником?

Три миллиона археологам

Впрочем, далеко не всё так печально в плане сохранения нашего наследия. На заседании главного органа региональной власти была озвучена и позитивная новость: на проведение археологических раскопок на территории Хлыновского кремля с целью уточнения даты основания города Хлынов - Вятка - Киров областное правительство выделяет три миллиона рублей.

По словам археолога Андрея Кряжевских, который возглавляет Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области, на территории кремля есть еще немало неисследованных мест. Где начнутся работы в 2022 году, пока не решено, но обнаружение ценных находок и уточнение ранее установленных данных имеет высокую степень вероятности. И выделенного на три года раскопок финансирования, как считает Кряжевских, должно хватить.

Если же вскроется, что город имеет более давнюю историю, чем это установлено сейчас, то проведению 650-летнего юбилея новые сведения никак повредить не смогут. От археологических находок до официального закрепления этих данных в науке - путь неблизкий.

- Работа это сложная, наукоемкая. Правительство поддержит предложения управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области о выделении дополнительных средств на проведение археологических исследований, - заверил председатель правительства области Александр Чурин.

Хотя нельзя сказать, что ранее по части археологии наши ученые ничего не делали.

- В 2019 - 2021 годах проведены раскопки на территории 14 районов Кировской области, а также в четырех районах города Кирова: обследовано 47 ранее известных археологических памятников, выявлено девять новых объектов археологии, - сообщил Михаил Ус. - В 2019 году проведены археологические наблюдения на территории Хлыновского кремля, в ходе которых исследован участок северо-восточной части фундамента Троицкого кафедрального собора XVIII века, а также восточной части фундамента алтаря Богоявленского собора XVII века. К сожалению, оба объекта утрачены. В 2021 году проведены археологические раскопки в исторической части Кирова, исследована часть усадьбы купцов Сунцовых (перекресток улиц Свободы и Спасской).

Вот только чиновник не указал, какие открытия при этом были сделаны. Очень хочется надеяться, что они всё ж таки были. Будем ждать, что и грядущие раскопки на территории Хлыновского кремля принесут результаты, о которых управление по госохране объектов культурного наследия не будет скромно умалчивать, а сделает их с самого начала публичными.

Иван ТРОФИМОВ.