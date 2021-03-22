История «скитаний» Мироныча. К 55-летию открытия памятника С.М. Кирову

В этом году исполняется 55 лет со дня появления в Кирове одного из самых известных и знаковых памятников города - монумента Сергею Кирову на перекрест­ке Октябрьского проспекта и улицы Воровского. История появления этого памятника удивительна и полна самых разных, зачастую, казалось бы, мало связанных между собой событий. Например, изначально памятник должен был стоять вообще в другом месте, но в результате сложных процессов оказался там, где мы привыкли его видеть. О прошлом памятника С.М. Ки­рову у ЦУМа - материал портала «Пешком по Вятке» .

Памятник Кирову на Октябрьском проспекте имеет свою сложную и запутанную историю, которая начинается еще в 30-е годы прошлого века. Тогда на Театральной площади об­ластного центра шло строительство Дома Советов. Большие дискуссии развернулись среди архитекторов по поводу внешнего вида парадной фасадной части здания. Первоначально предполагалось сделать изюминкой дома облисполкома огромную фигуру Сергея Кирова, которую планировали установить на высоком подиуме величиной в этаж. Однако на окончательно принятом варианте планировки площади скульптура была показана уже отдельно стоящей и никак с фасадом не связанной. В свою очередь, у архитекторов появились новые предложения по поводу размещения памятника Кирову. Одни предлагали поставить его на площади Революции (район современной филармонии), другие - в центре сквера у драмтеатра, там, где теперь располагается фонтан.

А впервые фонтан появился здесь в послевоенный период и очень понравился горожанам, так что идея замещения развлекательного сооружения монументом Кирову у самих кировчан позитивной реакции не вы­звала. Газета «Кировская правда» 16 декабря 1953 г. сообщала: «Облисполком одобрил проект памятника С.М. Кирову, который будет установлен по решению правительства в городе Кирове в 1954 г. в сквере у здания областного театра на пересечении улиц Коммуны и Карла Маркса. Проект московского скульптора Г.Е. Арапова». После этой газетной заметки в обком партии пошли коллективные письма кировчан, которые просили не разрушать фонтан, к которому все уже привыкли. Скульптор же не спешил с завершением работ, в 1956 г. «Кировская правда» писала, что «Арапов сейчас изготовляет скульптуру из глины». По итогам дискуссии властями было принято решение прислушаться к желаниям граждан, фонтан оставить, а памятнику Кирова найти новое место. Хотя архитектор А.Г. Тинский указывал, что в 1930 - 1940-е гг., пока памятник Кирову был привязан к площади, ее вторым (неофициальным) названием было «площадь Кирова». Впрочем, это имя по отношению к данной территории толком не прижилось.

Октябрьский проспект в 1950 - 1960-е годы становится постепенно важнейшей для города магистралью, символом по­слевоенного Кирова - строящегося и развивающегося. В свою очередь, в 1967 г. планировались масштабные торжества, посвященные 50-летию Октябрьской революции. Они были сопряжены с важными событиями в градостроительстве, вводом в строй новых объектов (например, в 1967 г. была открыта гостиница «Вятка») и планировкой молодых районов. По этим причинам было принято решение перенести памятник Кирову на стрелку Октябрьского проспекта в районе его пересечения с улицей Воровского. Рядом уже строилось здание ЦУМа, а по красивой аллее в центре проспекта любили прогуливаться горожане. Более того, памятник Кирову должен был как бы «встречать» прибывавших в Киров с железнодорожного вокзала, зазывая гостей в столицу области.

Открытие памятника С.М. Кирову состоялось 6 ноября 1966 г. Оно, как это было заведено в те времена, носило официальный торжественный характер. «Кировская правда» писала: «Октябрьские торжества в гор. Кирове начались со знаменательного события. Вчера на Октябрьском проспекте состоялось открытие памятника нашему выдающемуся земляку. Памятника тому, чье имя носит наш город… Бронзовый Мироныч встал рядом с нами, как живой с живыми…»

Торжественный митинг начался в 11 утра у еще завешанной белым полотнищем скульптуры. Собралось несколько сот горожан: пионеры и комсомольцы, партийные чиновники, рабочие и служащие, приехали даже болгарские коммунисты. «Кировская правда» отмечала, что, несмотря на морозную погоду, все спели дружно и слаженно знаменитый гимн революции - «Интернационал».

Митинг стартовал с речи первого секретаря кировского горкома КПСС И.П. Беспалова. А право открыть памятник предоставилось кандидату в члены ЦК КПСС, первому секретарю обкома КПСС Б.Ф. Петухову. Он произнес длинную речь, полную рапортов о достижениях Кировской области, завершалось же выступление оратора такими словами: «…Во всём, чем мы гордимся в нашей советской жизни, есть доля энергии выдающегося дея­теля Коммунистической партии и Советского государства Сергея Мироновича Кирова. Мы будем свято и незабвенно чтить светлую память любимца партии и народа. Пусть живет в веках бессмертное имя борца революции - Сергея Мироновича Кирова!»

Помимо крупных партийных функционеров на митинге также выступали секретарь Уржумского райкома КПСС З.В. Ветошкина, рабочий машиностроительного завода им.

1 Мая А.К. Шуткин, пионерка 49-й школы имени С.М. Кирова Галя Кислицына. Особо нужно отметить речь старого коммуниста Л.А. Доленко, который лично знал Кирова и поделился воспоминаниями о нем.

Памятник Кирову также стал и объектом хохм и шуток. Дело в том, что на Октябрьском проспекте стоят целых два памятника С.М. Кирову: один - у ЦУМа, второй - на площади Лепсе. В народе долгое время ходил анекдот об отличиях памятников: «Вопрос: «Где в Кирове теплее - на площади Лепсе или у ЦУМа?» Ответ: «Конечно у ЦУМа! Потому что на площади Лепсе Сергей Миронович стоит в пальто и кепке, а у ЦУМа он уже разделся!» Шутили и про то, что, дескать, «у ЦУМа Мироныч народ в город зазывает, а в конце проспекта танк стоит - чтоб обратно не пущать».

Вместе с тем монумент С.М. Кирову стал постепенно одной из главных достопримечательностей областного цен­тра в советский период. Памятник регулярно помещали на юбилейные открытки и плакаты, без него стало невозможно представить Октябрьский проспект. Огромная, могучая фигура Кирова в центре тран­с­портной артерии города смотрелась очень величественно. Весь облик Сергея Мироновича как бы выражал веру в светлое будущее, которое Киров отчетливо видел когда-то в далекие 1930-е годы.