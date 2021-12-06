История одной свалки. Почему с площадок в Кирове исчезают мусорные контейнеры?

Киров уже не первый раз сталкивается с мусорными проблемами. Самая памятная из них случилась в начале этого года. Тогда в работе регионального оператора по обращению с ТКО произошел сбой. Об этом много было написано. Свою лепту внес и «Вятский край».

И вот проблемы начались вновь - с площадок исчезли контейнеры для сбора мусора. Не везде. В отдельных районах. Но тем не менее людям стало некуда бросать бытовые отходы.

«Вятский край» разбирался в ситуации на примере одной из таких площадок, расположенной на улице Горбуновой.

Исчезли, как испарились

Проснувшись как-то рано утром, жильцы нескольких кировских домов, находящихся в начале улицы Горбуновой, обнаружили, что без всякого объявления войны с контейнерной площадки, куда они носили мусор, вдруг исчезли контейнеры.

«И куда теперь мусор нести?» - вопрошали жильцы. Однако вопрос так и повис в воздухе. Ответа на него не было и день, и два, и три…

Тем временем пакеты с отходами хранить дома стало уже невмоготу, и те, кто побойчее, начали их складывать на площадку, где до этого стояли контейнеры. Следом за ними потянулись и другие. Гора мусора начала расти. Не по часам, конечно. Это ведь не сказка. Но с каждым днем она прибывала, а дня через три вылезла уже на проезжую часть.

Люди, которые шли мимо этих завалов, только сокрушенно качали головой и возмущались: «Вот ведь бардак устроили! Поймать бы тех, кто контейнеры убрал, да руки им поотрывать».

- Ну и что тут такого необычного? - спросит строгий читатель. - Такое в Кирове происходит не в первый и, скорее всего, не в последний раз. Вместо того чтобы головой кивать, взяли да позвонили бы куда следует.

Но не думаю, что жители улицы Горбуновой глупее такого читателя. И звонили, и напрямую в разные инстанции обращались, и писали в соцсетях. Однако результат нулевой - контейнеры так и не появились, а жильцы окрест­ных домов до сих пор продолжают сваливать пакеты на пустующую площадку. И кто виноват?

- Опять «Куприт» мусорный коллапс устраивает, - вставит лыко в строку кировчанин. - Мало им январской истории. Опять за старое взялись.

И пойди докажи, что он не прав. Где мусор, там и «Куприт». А как же иначе? Назвался региональным оператором по обращению с ТКО - полезай в кузов, то есть вывози отходы. А не вывез - все шишки на тебя. В проблеме жителей ул. Горбуновой - тоже.

Плюс в карму

В «Куприте», как оказалось, об исчезновении контейнеров с улицы Горбуновой знают. Но, по словам заместителя генерального директора организации Эдуарда Михалева, имеют к проблеме косвенное отношение.

- Контейнеры демонтируются по распоряжению горадмини­страции, - сообщил он. - Прокуратурой города Кирова выявлены нарушения на 23 контейнерных площадках. Все они оборудованы вдоль дорог и небез­опасны: чтобы вынести мусор, граждане вынуждены выходить на проезжую часть.

По решению суда площадки нужно привести в нормативное состояние. Часть из них собственники планируют ликвидировать, баки же распределят по другим адресам. На улице Горбуновой будет создана новая площадка. В ближайшие день-два ее забетонируют.

А еще, добавил представитель «Куприта», жильцов окрестных домов управляющая компания должна была проинформировать о сложившейся ситуации. А если она того не сделала, то это не вина тех, кто убирает мусор.

По его словам, в адрес «Куприта» жалобы на исчезновение контейнеров поступили из нескольких районов Кирова. Наиболее активными оказались жильцы домов № 17 и 52 на улице Дзержинского.

Это заявление было сделано 19 ноября, а уже 20-го на ул. Горбуновой залили новую площадку.

Не соврал купритовец. Плюс ему в карму.

К чести регоператора и то, что стихийную свалку на «осиротевшей» площадке его рабочие продолжали убирать, не допуская разрастания мусорной кучи до неприличных размеров. Но как долго такое будет продолжаться?

В «Куприте» сказали, что до тех пор, пока теруправление городской администрации Кирова не внесет новую площадку в реестр мест накопления бытовых отходов, контейнеры на ней не появятся. И это не прихоть «Куприта», а требование законодательства.

А что же горадминистрация? Неужели чиновники там не видят, что на улицах появляются мусорные свалки, хотя вся карусель закрутилась с их подачи?

Куда делся контроль?

Городские чиновники, как оказалось, всё же в курсе проблемы. Еще 19 ноября совместно с «Купритом» они съездили на одну из площадок, подлежащих ликвидации, на улице Менделеева в районе дома № 26-а.

Заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации г. Кирова Дмитрий Кондратов сказал тогда до­словно следующее:

- Расположение многих площадок обусловлено исторически сложившейся застройкой: в свое время их не смогли разместить на придомовой территории. Понятно, что люди привыкли складировать ТКО в определенных местах. Поэтому мы обязаны исполнить решение суда и в то же время не создавать неудобств для граждан.

А еще он добавил, что администрация города будет держать ситуацию под контролем.

«Хороший контроль, - иронично скажут жильцы домов на ул. Горбуновой. - Две недели прошло, а контейнеров как не было, так и нет».

В горадминистрации сообщили, что возникла проблема с регистрацией новой площадки в Роспотребнадзоре. Чиновники заверили: на этой неделе все согласования будут получены, новое место для складирования мусора внесут в реестр и, соответственно, там будут установлены контейнеры.

Очень хочется верить в эти обещания, только вот оснований для такой веры недостаточно. Если заместитель начальника Территориального управления администрации г. Кирова по Ленинскому району Олег Шубин еще 19 ноября сообщил о завершении переноса площадок, то что помешало руководству Октябрьского тер­управления сделать всё вовремя?

Новый мусорный коллапс?

А может, такое затягивание сроков переноса мусорных площадок происходит с подачи тех, кто инициировал информационную кампанию против «Куприта» в начале этого года («Вят­ский край» о них писал в январе в журналистском расследовании «Мусорный недоколлапс или?..»)? Ведь сейчас у граждан вновь есть основания кричать: «Куприт» опять не справляется со своими обязанностями! Он опять устраивает нам мусорный коллапс!» Есть ли основания для таких подозрений?

Не скажу, что к сожалению, но они есть. Уж очень памятно заседание Кировской городской думы, на котором в январе этого года заслушивался отчет нового гендиректора «Куприта» Эдуарда Патрушева.

Громче всех тогда выступала представитель Управления Роспотребнадзора по Кировской области. Она отмечала, что до смены руководства регоператора у ее ведомства претензий к его работе не было (а мы помним, что «Купритом» тогда «рулили» ставленниками самого богатого кировского депутата Михаила Шихова). Зато после таковой (когда Шихова «подвинули») их оказалось в избытке.

И что мы сегодня видим? Кто, по словам чиновников из горадминистрации, затягивает согласование нового места для контейнерной площадки на ул. Горбуновой? Роспотребнадзор. Согласитесь, как-то странно выглядит ситуация. Аналогии всякие напрашиваются. Подозрения просыпаются.

Не отставали в январе от чиновницы из Роспотребнадзора и представители кировских тер­управлений, в том числе Октябрьского района, к которому относится улица Горбуновой. А ведь городские чиновники работают рука об руку с городскими депутатами. Кто мешает им прислушаться к мнению одного из них? Опять совпадение?

Впрочем, всё это лишь предположения. Хотя и не совсем беспочвенные.

Но что же делать жильцам домов на ул. Горбуновой? Ждать. Ждать и надеяться, что городская администрация сдержит свое слово - и контейнеры на площадке уже на этой неделе будут стоять.

Иван ТРОФИМОВ.

Фото автора.

P.S. Когда материал уже был написан, по поводу исчезнувших с кировских улиц контейнеров «возбудились» и ОНФ, и депутат Заксобрания Михаил Ковязин, и «Первый городской канал». Но, что самое интересное, каждый из них назвал виновником произошедшего разные организации и ведомства. Для депутата таковым является горадмини­страция, а «Первый городской» опять увидел «мусорный коллапс». Лишь ОНФ сделал оговорку, что Роспотребнадзор проигнорировал заседание суда, на котором было принято решение о переносе мусорных площадок. А если б его представитель там был, то всё могло сложиться по-иному.

Зато все эти публикации расширили перечень проблемных точек до 24-х (по данным Михаила Ковязина). А также поставили насущный вопрос: почему переносом площадок горадминистрация занялась спустя год по­сле вынесения судебного решения и более полугода после вступления его в законную силу? Кому выгодно было «подогреть» мусорную тему именно сейчас?