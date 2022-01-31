Интервью председателя контрольно-счетной палаты Кировской области Ю.Н. Лаптева

Не карой единой

Контрольно-счетная палата Кировской области дает хороший финансовый прогноз на этот год

Контрольно-счетная палата Кировской области (КСП) уже давно известна своим бескомпромиссным подходом к тем, кто тратит бюджетные деньги не так, как положено. Есть немало примеров тому, когда после проверок, которые провели аудиторы палаты, возбуждались громкие уголовные дела. Но все это лишь вершина айсберга, а под низом, за кадром, остается трудная и напряженная системная аналитическая работа, не всегда простые взаимоотношения с депутатами, правительством, министерствами и ведомствами.

С какими итогами подошла КСП к новому году и какими новшествами она собирается удивить кировчан в 2022 году, «ВК» обсудил с председателем КСП Юрием Лаптевым.

Нужно решать системные проблемы

- КСП занимается мониторингом бюджетных процессов. Поэтому первый вопрос - как вы оцениваете общее финансовое положение области за прошедший год?

- Общая финансовая ситуация сегодня благоприятна как никогда. Доходы областного бюджета по итогам 2021 года, по сравнению с первоначальными плановыми назначениями, увеличились на 17 миллиардов рублей. Из них девять миллиардов - это собственные налоговые поступления. Их основным источником стали налог на прибыль и НДФЛ (налог на доходы физических лиц. - Ред.).

Многие считают, что такой феномен является результатом роста цен на строительные материалы, на металл, на продукцию, которую выпускают предприятия Кировской области. Но я думаю, что это - не единственная причина, и ситуация требует более глубокого осмысления. В том числе и в разрезе анализа налоговой отчетности конкретных предприятий и видов налоговых поступлений.

Однако факт остается фактом. Поэтому, если оценивать динамику пяти последних лет, то мы видим, что бюджет области становится более устойчивым и развивающимся. Мы наблюдаем рост собственных доходов с 30 миллиардов рублей в 2018 году до 45 миллиардов на начало этого года.

Такая ситуация позволяет нам реализовать все расходные обязательства без долгов. А ведь еще не так давно было время, когда у нас были существенные долги по компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям. Были периоды, когда мы заработную плату бюджетникам планировали на одиннадцать, а то и на девять месяцев в предстоящем бюджетном цикле. Сегодня этого нет.

Теперь о долговой политике. Она сегодня направлена на сокращение государственного долга и затрат на его обслуживание. В прошедшем году область сумела погасить 2,7 миллиарда рублей кредитов. В два раза сократились затраты на обслуживание государственного долга. И сегодня сумма всех заимствований составляет 47 процентов от собственных доходов. А ведь еще в 2020 году этот показатель был на уровне 72 с половиной процентов.

Бюджет 2021 года исполнен с профицитом. А потому возникает весьма болезненный вопрос об остатках и неиспользованных средствах. И, как мы полагаем, в этом году они будут значительными. Но нужно подождать с окончательными выводами, так как еще не все контракты закрыты. И это - первое, что нужно учитывать. Второе - федеральный бюджет направляет в регионы деньги, заведомо понимая, что они их не успеют освоить. Так, например, в середине прошлого года области было выделено дополнительно почти два миллиарда рублей на строительство школ, но только в сентябре наше финансовое ведомство смогло «завести» их в бюджет, и лишь к декабрю были заключены контракты. Поэтому совершенно очевидно, что использование этих денег переходит уже на этот год.

Принципиально важно отметить, что в этом году у нас появилась возможность реализации крупных инвестиционных проектов. К тому располагает не только состояние областных финансов, но и федеральная политика. Она дает регионам возможность получать бюджетные инвестиционные кредиты под очень условный процент. Это - раз. Два - она предоставляет рассрочку платежей по бюджетным заимствованиям (а они в общей сумме долга у нас составляют почти 16 миллиардов). И, наконец, три - она дает право регионам тратить деньги, которые сэкономлены на обслуживании федеральных кредитов, на инфраструктурные проекты. На последние в новом бюджете уже заложено 2,3 миллиарда рублей.

Таково общее положение дел на сегодня.

- Стала ли лучше в области за истекший год финансовая дисциплина?

- В целом можно говорить о том, что финансовых нарушений становится меньше. Но здесь нужно смотреть также на характер таких нарушений.

Если говорить о целевом использовании бюджетных средств, то позитивные изменения налицо. «Нецелевки» год от года выявляется меньше и меньше. Но это не говорит, что ее нет совсем. В прошлом году, например, город Киров дал нам таких нарушений на сумму 5,7 миллиона рублей. В основном они связаны с использованием финансов, которые выделялись на дорожную отрасль.

Если же говорить о бюджетных нарушениях, которые связаны с отчетностью и составляют значительную часть от общего объема недостатков, выявляемых нами, то их количество не уменьшается. И одной из причин такого положения дел выступают постоянные новации в бухгалтерском учете, которые происходят ежегодно. Могу сказать, что работать бухгалтером в бюджетной сфере становится год от года все тяжелее и тяжелее.

Есть еще один показатель, о котором нужно упомянуть, - неэффективное расходование средств. Хотя формально оно не относится к финансовым нарушениям. Но КСП оценивает такую эффективность, то есть достигается ли заявленный результат за выплаченные деньги, и считает такую оценку одной из целей своей работы.

В этой части у нас проблем все еще остается достаточно много. И здесь опять же можно привести для примера город Киров, где нами было выявлено пять фактов неэффективного использования средств, связанных с приобретением оборудования для фото- и видеофиксации нарушений ПДД на сумму 107 миллионов рублей. Деньги были потрачены, а эти камеры в течение двух лет не работали. И поступлений в бюджет в виде штрафов не было.

Если при «нецелевке» мы имеем дело пусть с нарушением, пусть даже сознательным, но при котором все деньги были пущены в дело, а не положены в карман, то в случае с неэффективными расходами высока вероятность коррупционных схем. Уголовное дело, которое заведено на бывшего кировского мэра по факту приобретения камер фото-и видеофиксации, тому подтверждение. А ведь мы предупреждали.

- А все ли нарушители такого рода понесли заслуженную кару?

- КСП взаимодействует с правоохранительными органами, но у нее нет полномочий по расследованию дел. Ведь чтобы подтвердить преступный умысел, требуется провести колоссальную работу: собрать доказательства, зафиксировать факты, обосновать объективную и субъективную составляющие и так далее. Это очень кропотливая и непростая работа, которую ведут правоохранительные органы.

У нас другие полномочия. Хотя в ситуации с видеокамерами многое было очевидно, лежало на поверхности, так сказать.

- Давайте все же вернемся к теме неэффективного расходования средств.

- Давайте. В таком случае хочу отметить, что в прошлом году мы проводили несколько мониторингов, главным среди которых была оценка расходов на реализацию национальных проектов. Напомню, что на них было выделено почти 14 миллиардов рублей.

В этой работе мы пытались выявить не сами факты, а риски последующего неэффективного использования денег. И программный бюджет сегодня позволяет нам это делать.

Как нами было установлено, риски неэффективных вложений формируются уже на начальном этапе реализации, на стадии проектирования - затяжка сроков разработки, некачественные проектные решения и так далее. А дальше, как снежный ком.

У нас в зоне риска оказалось несколько мероприятий, в частности, три проекта из сферы ЖКХ: «Чистая вода», «Устойчивое сокращение непригодного жилья» (или, как его еще называют, «Переселение из аварийного и ветхого жилья») и «Формирование современной городской среды».

Так пример по «Чистой воде». Деньги в данном случае прдназначались на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения. Частично на эти цели шли также средства, выделяемые по программе «Развитие агропромышленного комплекса». Плановое финансирование за 2018 - 2021 гг. составило 270 миллионов рублей. Но за четыре года фактически использован был только 91 миллион. Конечно, 13 километров сетей построили, однако это не решило проблему снабжения населения чистой и качественной питьевой водой.

Были не выполнены проектные работы в Котельниче, Кирсе, Советске, Опарино, Даровском и еще ряде районов общей стоимостью 25 миллионов рублей.

Проект в Среднеивкино, на который выделялось федеральное финансирование 90,7 миллиона рублей, не завершен. Прямые потери областного бюджета составили 33 миллиона рублей, которые пришлось в прошлом году выделить для того, чтобы обеспечить завершение строительства после прекращения финансирования из федерального бюджета.

Причина указанных безобразий - несоблюдение плановых сроков проектирования и строительства, нарушение исполнения контрактов. Обусловлено это низкой конкуренцией в сфере строительства, хронической нехваткой квалифицированных проектировщиков. Поэтому мы сделали вывод, что проблема носит системный характер. И точечными корректировками положение не поправить.

В связи с этим решение, которое в конце прошлого года предложило правительство области, по объединению разрозненных водоснабжающих организаций в одну крупную, я считаю хорошим вариантом выхода из сложившейся ситуации. И очень жаль, что депутаты его не поддержали. Слишком много политики присутствовало. Полагаю, что при принятии таких важных решений нужно руководствоваться не сиюминутными политическими раскладами, а смотреть немного дальше, на перспективу, «зреть в корень», как сказал Козьма Прутков.

Вы только не подумайте, что неэффективные расходы отмечались нами лишь применительно к ЖКХ. Были они и по другим направлениям - «Создание современных школ», «Содействие занятости» (строительство детских садов), «Спорт - норма жизни». Все они находились в зоне нашего наблюдения. И риски по ним были обозначены нами еще по итогам первого квартала прошлого года.

Таковы на сегодня предварительные итоги наших мониторингов. Окончательные мы подведём в ближайшее время.

- Что в истекшем году по результатам всех контрольных мероприятий стало для вас «откровением»?

- Мы по итогам проверок всегда обобщаем выявленные нарушения и направляем их, в том числе, и в муниципальные образования. Составили свод наиболее типичных нарушений. Мы каждый раз указываем на риски, которые они влекут. Проводим разъяснительную работу. Но при всём том нарушения повторяются год из года. Одни и те же. Вот это вызывает, честно говоря, не «откровение», но изумление.

Классическим примером тому являются проекты, связанные с созданием комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Я имею в виду Советск с его проектом «Советск-Кукарка: ПРОявление». Потери бюджета - 29 миллионов рублей и точка до сих пор не поставлена. Омутнинск - «ЗАВОДной Омутнинск», 82 миллиона. Хитрили-хитрили, создали муниципальное учреждение, занимали деньги, но так и не реализовали проект, «ушли в зиму» (хотя срок был - прошлый год). Кирово-Чепецк - «Река времени» с общим финансированием в 125 миллионов, из них 80 - федеральных.

А сегодня уже на подходе Вятские Поляны с их проектом «Историческая часть купеческого города» (63 миллиона) и Яранск - «Стрелецкая слобода» (59 миллионов). Но уже на первоначальном этапе эти муниципалитеты повторяют те же ошибки, которые делали их предшественники, названные ранее.

И нельзя сказать, чтобы наше министерство строительства и ЖКХ ничего этого не видело и должных мер не принимало. Наоборот. Проект в Советске оно вело вообще в режиме «ручного управления». А при таковом ни в недостаточной жесткости, ни в отсутствии контроля упрекнуть нельзя.

Вот только проблема эта, как мы видим, носит системный характер. И решать ее нужно соответствующим образом. Например, больше внимания уделить сфере строительства, реконструкции и ремонта; вводить какие-то преференции для строителей (ведь у нас их точно не хватает); может быть, предоставлять им налоговые льготы; шире осуществлять поддержку субъектов малого бизнеса, которые занимаются ремонтами, за счет Фонда поддержки предпринимательства, чья капитализация сегодня достаточно высока; централизовать какие-то отдельные полномочия в части управления этими процессами и так далее. Надо серьезно над этим вопросом думать.

- Только в том, что вы уже перечислили, достаточно поводов для привлечения многих должностных лиц к ответственности. А все ли они понесли заслуженное наказание?

- Все об этом спрашивают - кого наказали, как наказали, кого посадили? Честно говоря, я не сторонник «перегибать палку», да и КСП - это не карательный орган. Однако и прощать там, где люди допускают нарушения осознанно, хотя и под благовидным предлогом, нельзя. Как это случилось в Макарьевской школе - деньги дали на спортзал, а руководство пустило их на отмостку (совсем не в спортзале), пожарную дверь (опять же к спортзалу не имеющую никакого отношения). Дело нужное вроде бы сделали. Предлог благовидный. Но средства-то потрачены нецелевым образом. И сегодня мы с ними в суде разбираемся.

Такие факты, конечно, лучше предупреждать, а коли случились - применять меры воздействия.

Могу заверить, что в рамках наших полномочий к ответственности привлекаются все, кто нарушил. Здесь и административные наказания, и штрафы, и дисциплинарные взыскания.

Новый год принесёт немало интересного

- Я видел ваш план на 2022 год. Он большой и разнообразный (если можно так выразиться). Но каждый год, как я знаю, вы определяете для себя приоритеты. На чем будет сделан акцент в этом году?

- Для нас вектор остается один и тот же. Это - контроль за использованием бюджетных средств. Но вы правы, мы определяем для себя приоритетные направления.

Например, пару лет назад мы большое внимание уделяли бюджетному процессу. Сегодня я могу сказать, его мониторинг у нас выстроен. Мы проводим экспертизу исполнения бюджета достаточно широко, осуществляем проверку главных распорядителей бюджетных средств, их отчетности. И это вошло в практику. Этот инструмент мы третий год будем использовать.

Понимая, что основные проблемы сосредоточены в муниципалитетах, мы взяли себе за правило проводить проверки ежегодно в трёх-четырёх муниципальных образованиях. И эта практика будет продолжена. В этом году мы проверим Кирово-Чепецк, Вятские Поляны и Шабалино.

Но жизнь меняется, вносит коррективы. Поэтому в прошлом году у нас в центре внимания были национальные проекты. Вы могли заметить из нашего разговора, что я даже примеры приводил с акцентом на эти мероприятия.

В этом году, помимо национальных проектов, мы будет продолжать следить за бюджетной дисциплиной - проблем здесь все еще достаточно много. По-прежнему впереди проверка главных распорядителей бюджетных средств и их отчетности.

Интересными для публики могут стать наши мероприятия, связанные с проверкой отдельных областных предприятий. К примеру, аэропорта Победилово. В рамках этого контрольного мероприятия мы хотели бы оценить достаточность его финансовой поддержки. Ведь сегодня она воспринимается неоднозначно. Кто-то считает, что с ней у нас «перебор», а кто-то говорит, что она мала. Надо в этих делах разобраться. Также хотелось бы понять перспективы развития этого предприятия, какая у руководства есть по этому поводу стратегия, насколько она подкреплена финансовыми ресурсами.

Достаточно интересной может стать проверка средств, которые выделяются на дороги местного значения. За счет Федерации и Дорожного фонда мы сумели привести в довольно приличное состояние федеральные и областные дороги, улично-дорожную сеть Кировской агломерации, включая Слободской и Кирово-Чепецк, а вот межмуниципальные и внутримуниципальные трассы находятся в плачевном состоянии. Потому хотелось бы посмотреть - насколько эффективно используются деньги, которые выделяются из Дорожного фонда на эти цели?

Собираемся мы провести и большое аналитическое мероприятие, связанное с использованием недвижимого имущества, которое находится в казне. В 2015 - 2016 годах мы уже делали это. Но прошло уже достаточно много времени, и нужно посмотреть - а что изменилось? Что сделано? По нашим ощущениям (хотя они могут быть ошибочными), у нас движения в этой части нет. По-прежнему значительная часть имущественного комплекса находится в ветхом состоянии, бюджетные деньги уходят на его содержание, а использование его затруднено. К этому мероприятию мы привлечем все муниципальные контрольно-счетные органы. Потому что необходимо также определить, как обстоят дела с муниципальной собственностью. Состояние последней еще хуже, чем региональной.

- КСП в ходе своей работы часто выявляет критические изъяны в работе различных структур и рассматривает их на своих коллегиях с привлечением представителей правоохранительных, надзорных и контрольных государственных служб. Все ли они должным образом относятся к такой информации, к таким фактам?

- У нас хорошие, деловые отношения со всеми органами правоохранительной системы. И в первую очередь нужно отметить наше сотрудничество с прокуратурой Кировской области. Наши материалы там востребованы. Они дают возможность «силовикам» проводить дополнительные проверки на предмет выявления фактов коррупции.

Мы активно взаимодействуем с Федеральным казначейством. Это - наши коллеги. Мы координируем с ними наши планы, чтобы не дублировать контрольные мероприятия. Используем материалы их проверок в своих оценках и анализе. Делимся с ними своими наблюдениями и выводами.

У нас налажено активное сотрудничество с Федеральной антимонопольной службой. Потому что оценка правомочности в сфере закупочной деятельности - это не наша компетенция. Мы можем выявить какие-то нарушения, но не можем давать им правовую оценку. Поэтому работаем с антимонопольщиками в постоянном режиме, отправляем им наши материалы.

Я не скажу, что по каждому выявленному нами нарушению компетентные органы привлекают виновных к тому или иному виду ответственности. Да это и не главное в нашей работе. Важно, что мы выстроили такую систему отношений.

Хочу отметить, что далеко не во всех наших материалах есть основания для привлечения кого-то к тому или иному виду ответственности. Но они дают повод соответствующим органам обратить внимание на проблемные зоны, более глубоко с помощью имеющихся у них инструментов исследовать ситуацию.

Не нужно упрощать работу КСП до выявления недостатков, после чего следует «посадка» или административное наказание. Наша задача шире - постоянный мониторинг использования бюджетных средств. И чем больший охват этих процессов мы производим, тем лучше. Это дает основание органам исполнительной власти распоряжаться деньгами без нарушений.

Беседовал Сергей СМОЛИН.

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