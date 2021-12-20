Инспектору никто не пишет... Почему Госжилинспекция не реагирует на жалобы граждан?

А вы знаете, что тараканы могут прожить без головы около двух недель и умирают только потому, что не могут пить и есть? Но до своей кончины от обезвоживания такие безголовые особи продолжают вести почти нормальную жизнь. Сей забавный факт установили ученые-энтомологи. Но, как оказалось, отдельные социальные институты могут перещеголять этих насекомых. Они способны имитировать бурную деятельность даже тогда, когда лишились начальника. И делать это даже не две недели, а несколько месяцев и лет.

Вышесказанное в полной мере относится к Государственной жилищной инспекции Кировской области. В 2019 году с поста ее начальника уволился Алексей Кабашов, и с тех пор руководят ею люди в статусе исполняющего обязанности. При этом инспекция не забывает рапортовать, как успешно она работает с заявлениями граждан. Вот только последние почему-то не хотят признавать такую работу удовлетворительной.

Без начальника жизнь проще

Все 1990-е годы для России прошли под знаком реформ. Чего только тогда не реформировали - от сфер высшей политики до общественных туалетов. И везде в качестве их оправдания значился «переход на рыночные отношения».

Не избежала этой участи и жилищная сфера, а также связанное с ней жилищно-коммунальное хозяйство. Появление частного жилья, приход частников в коммунальные службы создали для государства немалую «головную боль». А для того чтобы с ней справиться, как раз и была в 1994 году образована Государственная жилищная инспекция (ГЖИ).

Позднее, в 2003 году, на нее был возложен контроль за соблюдением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а с появлением управляющих компаний - их лицензирование и надзор за их работой.

На российском уровне ГЖИ возглавляет Главный государственный жилищный инспектор в ранге заместителя министра строи­тельства и ЖКХ РФ. В каждом регионе есть ее подразделения, имеющие двойное подчинение.

Далеко не везде и не всегда ГЖИ успешно справляются со своими обязанностями. Не стала исключением в этом плане и Кировская область.

Как вспоминал первый руководитель областной ГЖИ Иван Романюк в своем интервью «Вятскому краю», на первых порах инспекция проявила себя с положительной стороны. С начала 2004 года ей удалось вскрыть множество махинаций и способов получения необоснованной прибыли недобросовестными коммерсантами из ЖКХ.

- Только в результате первых проверок, проведенных совмест­но с финансовым управлением Кировской области, было выявлено 57 миллионов рублей переплаты со стороны граждан за услуги поставщиков коммунальных ресурсов, - рассказывал тогда Иван Максимович.

Вот только потом весь этот «юношеский задор» быстро сошел на нет. Работа всё больше становилась формальной. А резонансных событий, связанных с деятельностью ГЖИ по защите интересов граждан, не стало совсем.

А в последние несколько лет этот орган словно преследует «злой рок». Чуть ли не ежегодно, начиная с 2016-го, в ГЖИ меняются начальники. И почти каждый уходит со скандалом или после такового.

Последний, например, Виталий Шулепов, повздорил с заместителем председателя областного Заксобрания (на тот момент) Владимиром Костиным. Конфликт дошел до такого накала, что народный избранник вынужден был вынести его в публичную плоскость.

Летом 2021 года на заседании Законодательного собрания при обсуждении вопроса об исполняю­щем обязанности гендиректора Фонда капремонта он сказал:

- Понимаю, что вопрос не относится к обсуждаемому, но он про исполняющих обязанности. ГЖИ возглавляется исполняющим обязанности. Человек позволяет себе вечером в пьяном виде звонить депутатам и угрожать. Если он отстаивает коммерческие интересы, пусть он это делает в коммерческой организации, не в рамках ГЖИ. Если я не то сказал и он не согласен, пусть в суд на меня подаст. В рамках судебного разбирательства обсудим этот вопрос. Пьяный человек звонит, будучи должностным лицом. Это нормально?

После этих слов и. о. начальника ГЖИ уже в августе получил отставку. А сколько человек до него вынуждены были подать заявление «по собственному желанию», так как не смогли должным образом организовать работу инспекции? В таких условиях о какой эффективной работе ГЖИ может идти речь?

Жалобы есть - результата нет

Вот и сегодня у граждан к работе этого органа есть масса претензий, хотя они и вынуждены туда обращаться для решения своих проблем. Да и как им туда не писать, если ГЖИ в некоторых вопросах единственная уполномоченная инстанция. Вот и пишут. И, как выяснилось, немало.

По данным ГЖИ, за десять месяцев в инспекцию поступило свыше 11 тысяч обращений, из них 43 процента - жалобы на неудовлетворительное состояние общего имущества многоквартирного дома, 35 - на расчёт платы за ЖКУ, и только 22 - на нарушение норм и режима обеспечения жильцов коммунальными услугами, а также на домо­управление.

Львиная доля всех обращений поступает от жителей об­ластного центра. Да оно и немудрено. Вряд ли в каком-то городе региона есть ещё столько же многоэтажек, как там. Второе место занимает Кирово-Чепецк, и лишь потом идут Слободской, Котельнич и Вятские Поляны.

Сотрудники жилинспекции провели свыше одной тысячи трехсот внеплановых проверок, из них 280 - в районах области. Много это или мало? Если предположить, что все эти проверки были связаны с обращениями граждан, то их количество не впечатляет. Фактически лишь по каждому десятому случаю чиновники отделяли себя от стула, чтобы посмотреть: в чём там дело, чем люди недовольны?

Впрочем, иногда для решения вопроса, действительно, не нужно никуда ходить - достаточно поднять телефонную трубку. Но вот сколько и каких решений принято и удовлетворили ли они жителей - другой вопрос, другая сторона дела.

По версии ГЖИ, ее сотрудники работали «в поте лица». За десять месяцев они «нарисовали» почти одну тысячу восемьсот административных протоколов, которые были рассмотрены судьями. Штраф по ним составил более 52 миллионов рублей. Лицензий лишились 13 управляющих компаний (из двухсот существующих).

Но одно дело - штраф присудить, другое - его выплатить. А вот здесь ГЖИ «умывает руки». Не наше это дело, написали оттуда в ответ на запрос «ВК»: «Сведением об общей сумме уплаченных административных штрафов инспекция не обладает, так как администраторами доходов кроме инспекции является и министерство юстиции Кировской области». Ну и как после этого в ней будут оценивать эффективность мер административного воздействия на УК? Получается, что никак. Хотя, если руководствоваться элементарной житейской логикой, это необходимо.

Не секрет, что некоторые недобросовестные УК сначала копят штрафы, снимая в это время дань с населения, а потом банкротятся. И всё, попробуй хоть что-нибудь с них взять. А потом перереги­стрируются под другим названием и продолжают, ничего не делая, получать с народа деньги.

Что с такими УК может сделать ГЖИ? Получается, что ничего. Нет у нее «методов против Кости Сапрыкина».

Формализм и отписки

Эту неспособность ГЖИ справиться с наглыми коммунальщиками отмечают многие. Да и о формальном подходе к решению коммунальных проблем граждан также не забывают сказать.

Лично мне в декабре 2018 года довелось участвовать в выездной проверке, которую проводила ГЖИ по жалобе жильцов дома № 56-а на Октябрьском проспекте. Люди были крайне обеспокое­ны тем, что зимой у них на несколько дней отключили горячую воду. Причина - ремонт внутридомовых сетей в подвале дома. Ответственность за отключение взяла на себя местная «управляйка» ООО «Актив-комфорт О.Р.» (бывшая УК Октябрьского района г. Кирова).

Из разговора с жильцами выяснилось, что практически весь дом, все квартиры исправно платят УК деньги на содержание общего имущества, а та свои обязанности не выполняет. И, что самое интересное, ГЖИ сюда приходит не в первый раз, но с прошлых визитов её сотрудников ничего не изменилось.

Итог данного выездного мероприятия, прямо скажу, не впечатлил - инспекция в лице заместителя начальника этого ведомства Дмитрия Секретарёва в очередной раз зафиксировали нарушение и… «развела руками»: «Извините, граждане, больше мы ничего не можем сделать». А люди постояли-постояли и тоже махнули рукой - горячая-то вода после этой проверки так и не появилась.

Самое интересное заключается в том, что такой формальный подход к выполнению своих обязанностей госжилинспекция проявляет не только в отношении граждан. Глава ЦУРа - центра управления регионом (нового органа, призванного фиксировать проблемы, на которые жители области жалуются в соцсетях) Игорь Панкратов говорит, что и к их обращениям там относятся так же.

- У нас ГЖИ включена в систему «Инцидент-менеджмент», - сказал он. - Поэтому все сообщения, которые к нам приходят, напрямую отправляются туда, и там есть ответственный исполнитель, который за них отвечает и нам направляет ответы. За 2021 год в рамках полномочий ГЖИ было зафиксировано 332 сообщения. Несмотря на своевременность ответа с их стороны, основная суть его всегда сводится к следующему: «ГЖИ не может принять решение по вашему за­просу, так как он размещен в интернете. В порядке исполнения 59-го закона нам нужно, чтобы граждане направили нам письменный запрос».

Так и хочется воскликнуть: «На дворе XXI век, век информационных и цифровых технологий, а вы без бумажки со стула не встанете!» А ведь в соцсетях, как фиксирует ЦУР, жалоб от населения, по которым могла бы в силу своей компетенции работать ГЖИ, немало. Только в «Злом кировчанине» (соцсеть «ВКонтакте») с аудиторией охватом в четверть миллиона человек за прошедший год было размещено 148 обращений, а ведь есть и другие паблики и сайты.

Я еще могу понять, если бы сотрудникам жилинспекции нужно было мониторить соцсети. Это отнимает немало времени. Но ведь ЦУР направляет им уже готовые претензии, а они с ними не хотят работать: «Регламент у нас такой».

Отсюда и встает вопрос: а нужна ли такая инспекция людям? Способна ли она должным образом реагировать на их, как сейчас модно говорит, озабоченности? Есть ли у нее нужные инструменты и полномочия для решения возникающих проблем? К сожалению, ответ на этот вопрос напрашивается однозначный и негативный.

Потому, наверное, не случайно кировчане в соцсетях пишут про ГЖИ так: «ГЖИ не работает, только одни отписки» (Павел Александрович, группа «ЖКХ на Вятке», соцсеть «ВКонтакте»); «Вы видели по­следние репортажи про ГЖИ?! Надеюсь, когда-нибудь там снимут всё руководство! Кругом бардак!» (Светлана, группа «Злой кировчанин», соцсеть «ВКонтакте»).

Иван ТРОФИМОВ.